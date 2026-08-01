Туры по Красной площади в Южно-Сахалинске

Найдено 6 туров в категории «Красная площадь» в Южно-Сахалинске, цены от 88 559 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
11 дней
3 отзыва
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши весом 40 тонн и глубоководные фиорды»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Пешая
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
7 дней
3 отзыва
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши весом 40 тонн и глубоководные фиорды»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
13 дней
1 отзыв
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши весом 40 тонн и глубоководные фиорды»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Пешая
Джиппинг
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
10 дней
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши весом 40 тонн и глубоководные фиорды»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
14 дней
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши весом 40 тонн и глубоководные фиорды»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
8 дней
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши весом 40 тонн и глубоководные фиорды»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Красная площадь»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6:
  1. Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды;
  2. Кунашир - черный остров Курильской гряды;
  3. Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп;
  4. Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней;
  5. Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Красная площадь" можно забронировать 6 авторских туров от 88 559 до 345 659. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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