Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши весом 40 тонн и глубоководные фиорды»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши весом 40 тонн и глубоководные фиорды»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши весом 40 тонн и глубоководные фиорды»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши весом 40 тонн и глубоководные фиорды»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши весом 40 тонн и глубоководные фиорды»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши весом 40 тонн и глубоководные фиорды»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Красная площадь»
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