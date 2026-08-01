Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Начало: Г. Южно-Сахалинск
25 авг в 10:00
11 сен в 10:00
98 800 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений
Начало: Г. Южно-Сахалинск
30 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Бараний лоб»
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