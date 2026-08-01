Советский союз

Найдено 14 туров в категории «СССР» в Южно-Сахалинске, цены от 132 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
Аренда катера
Джип-туры
8 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Познакомитесь с самыми красивыми местами современного уютного города Южно-Сахалинск и основными достопримечательностями островной столицы, три площади — Ленина, Победы и Славы, а также сквер имени А»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
11 дней
3 отзыва
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Познакомитесь с самыми красивыми местами современного уютного города Южно-Сахалинск и основными достопримечательностями островной столицы, три площади — Ленина, Победы и Славы, а также сквер имени А»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Аренда катера
Джип-туры
12 дней
3 отзыва
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее, в эпоху СССР, — военные локаторы, заброшенные в настоящее время»
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
13 дней
1 отзыв
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее, в эпоху СССР — военные локаторы, заброшенные в настоящее время»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
8 дней
1 отзыв
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее, в эпоху СССР, — военные локаторы, заброшенные в настоящее время»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
14 дней
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее, в эпоху СССР, — военные локаторы, заброшенные в настоящее время»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Пешая
Джиппинг
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
10 дней
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее, в эпоху СССР, — военные локаторы, заброшенные в настоящее время»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Пешая
Джиппинг
На автобусе
Джип-туры
На микроавтобусе
8 дней
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На яхте
На катере
Джип-туры
Канатная дорога
Прогулки на каяках
На поезде
Ж/Д туры
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«Во времена СССР население увеличилось в 2 раза, и развивалась промышленность вплоть до распада союза, после которого город пришёл в упадок, и естественная убыль населения составила 7% в год, хотя уровень безработицы — всего 1%»
132 000 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На микроавтобусе
На катамаране
8 дней
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Начало: Г. Южно-Сахалинск
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
354 300 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На теплоходе
На микроавтобусе
12 дней
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
318 500 ₽ за человека
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На теплоходе
На микроавтобусе
15 дней
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
383 800 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
На микроавтобусе
На катамаране
8 дней
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
Прогулки на каяках
17 дней
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Во времена СССР в бухте были оборудованы огневые точки»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «СССР»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14:
  1. Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп;
  2. Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды;
  3. По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп;
  4. Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп;
  5. По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "СССР" можно забронировать 14 авторских туров от 132 000 до 400 200. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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