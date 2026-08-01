Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Познакомитесь с самыми красивыми местами современного уютного города Южно-Сахалинск и основными достопримечательностями островной столицы, три площади — Ленина, Победы и Славы, а также сквер имени А»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Познакомитесь с самыми красивыми местами современного уютного города Южно-Сахалинск и основными достопримечательностями островной столицы, три площади — Ленина, Победы и Славы, а также сквер имени А»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее, в эпоху СССР, — военные локаторы, заброшенные в настоящее время»
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее, в эпоху СССР — военные локаторы, заброшенные в настоящее время»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее, в эпоху СССР, — военные локаторы, заброшенные в настоящее время»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее, в эпоху СССР, — военные локаторы, заброшенные в настоящее время»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее, в эпоху СССР, — военные локаторы, заброшенные в настоящее время»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«Во времена СССР население увеличилось в 2 раза, и развивалась промышленность вплоть до распада союза, после которого город пришёл в упадок, и естественная убыль населения составила 7% в год, хотя уровень безработицы — всего 1%»
132 000 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Начало: Г. Южно-Сахалинск
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
354 300 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
318 500 ₽ за человека
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
383 800 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Во времена СССР в бухте были оборудованы огневые точки»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
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