Атмосферное путешествие в вечность - По следам потерянных цивилизаций

Едем исследовать места, где нет толп туристов, малоизвестные таинственные, заброшенные будоражащие...

Едем исследовать места, где нет толп туристов, малоизвестные таинственные, заброшенные будоражащие воображение: Замки и подземелья, кирхи и бункеры.

Руины рыцарских замков и кирх тех, что выглядят тихо и торжественно днем, и становятся, конечно же, пристанищем привидений в ночной тиши.

Замковые стены — помнят стрелы лучников, паутины интриг, звон мечей.

Они молчаливые свидетели драм и трагедий, кровопролитных боев и веселых празднеств.

Прикасаясь к ним, прикасаешься к вечности.
Атмосферное путешествие в вечность - По следам потерянных цивилизаций
Атмосферное путешествие в вечность - По следам потерянных цивилизаций
Атмосферное путешествие в вечность - По следам потерянных цивилизаций
Атмосферное путешествие в вечность - По следам потерянных цивилизаций
Атмосферное путешествие в вечность - По следам потерянных цивилизаций

Что вы увидите 🤩

  • Город Зеленоградск
  • Кирха XIIв св. Барбары
  • Призамковая кирха XII века Кирхешаакен
  • Замок Шаакен XII века
  • Замок Nesselbec — точная копия тевтонских замков
Об экскурсии
Едем исследовать места, где нет толп туристов, малоизвестные таинственные, заброшенные будоражащие воображение: Замки и подземелья, кирхи и бункеры (кирха XII века св. Барбары — готическая кирпичная кладка, нефы, стрельчатые окна, фрески14 века, фрагменты росписи, Призамковая кирха XII века Кирхешаакен, все каноны рыцарской постройки, дом притча).
Нетривиальный и очень крутой способ познакомиться с историей. Руины рыцарских замков и кирх тех, что выглядят тихо и торжественно днем, и становятся, конечно же, пристанищем привидений в ночной тиши. Замковые стены — помнят стрелы лучников, паутины интриг, шепот монахов, звон мечей и грохот пушечных залпов, они молчаливые свидетели драм и трагедий, кровопролитных боев и веселых празднеств в ознаменование победы над врагом. Прикасаясь к ним, прикасаешься к вечности.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Билет
6 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Авто 2-4 человека
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет в замок Шаакен — 250 рублей с человека
  • Дегустация сыров и шоколад — 350 рублей со взрослого, 200 рублей с ребенка (предзаказ)
Где начинаем и завершаем
Начало: Индивидуально
Завершение: Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день 9 00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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каждый день 9 00

Маргарита К.
Маргарита К.
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