Об экскурсии

Едем исследовать места, где нет толп туристов, малоизвестные таинственные, заброшенные будоражащие воображение: Замки и подземелья, кирхи и бункеры (кирха XII века св. Барбары — готическая кирпичная кладка, нефы, стрельчатые окна, фрески14 века, фрагменты росписи, Призамковая кирха XII века Кирхешаакен, все каноны рыцарской постройки, дом притча).

Нетривиальный и очень крутой способ познакомиться с историей. Руины рыцарских замков и кирх тех, что выглядят тихо и торжественно днем, и становятся, конечно же, пристанищем привидений в ночной тиши. Замковые стены — помнят стрелы лучников, паутины интриг, шепот монахов, звон мечей и грохот пушечных залпов, они молчаливые свидетели драм и трагедий, кровопролитных боев и веселых празднеств в ознаменование победы над врагом. Прикасаясь к ним, прикасаешься к вечности.