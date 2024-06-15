Приглашаем вас на экскурсию по заповедной территории Куршской косы, внесённой в список наследия ЮНЕСКО.
Вы понаблюдаете за красотой песчаных дюн и моря со смотровой площадки «Высота Эфа», посетите популярный экомаршрут «Танцующий лес» и частную семейную сыроварню «Шаакен Дорф» (дегустация включена в стоимость экскурсии).
Вы понаблюдаете за красотой песчаных дюн и моря со смотровой площадки «Высота Эфа», посетите популярный экомаршрут «Танцующий лес» и частную семейную сыроварню «Шаакен Дорф» (дегустация включена в стоимость экскурсии).
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 12:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Экомаршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойной лес с необычно изогнутыми стволами, как будто застывшими в танце.
- Экомаршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики поселка Морское.
- Сыроварня «Шаакен Дорф». Здесь вы попробуете разнообразные сорта сыра, шоколад, марципан, зефир и запьёте всё это бокалом вина!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
- Участники экскурсии из Зеленоградска будут присоединены к группе, выезжающей из Калининграда — автобус проходит город транзитом.
- В случае, если группа участников не набрана, фирма вправе аннулировать поездку (об аннуляции вас известят не позднее, чем за 1 день до поездки).
- Отдельно оплачивается дегустация на сыроварне «Шаакен Дорф»: взрослый — 500 руб. /чел., дети 400 руб. /чел.
в среду в 09:30, в субботу в 12:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 900 ₽
|Льготный
|1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:30, в субботу в 12:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 275 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области, максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.Задать вопрос
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