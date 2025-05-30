Отправляйтесь в автопутешествие по главным достопримечательностям Куршской косы вместе с аудиогидом! Узнайте историю «страны гнёзд», рассмотрите песчаные дюны и вдохните лесной воздух Королевского бора.
В аудиотуре вас ждут рассказы о тевтонских рыцарях, местной флоре и фауне и таинственном мире балтских племён.
В аудиотуре вас ждут рассказы о тевтонских рыцарях, местной флоре и фауне и таинственном мире балтских племён.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание аудиогидаЗнакомство со страной гнёзд Страна гнёзд — именно так тевтонские рыцари называли Куршскую косу. В компании аудиогида вы изучите её самые интересные достопримечательности от Танцующего леса до местных озёр! Наш маршрут стартует у болота Свиное — когда-то здесь проходил путь из варяг в греки. После мы вдохнём лесной воздух Королевского бора и прогуляемся по старинному почтовому тракту. Наш путь лежит в посёлок Лесной. Здесь мы остановимся, чтобы пройтись по Куршскому пляжу. Наш аудиогид расскажет вам, как образовались подвижные дюны и кто их останавливал. На высотах Мюллера и Эфа вы узнаете о рыболовстве и птицеводстве — именно на косе расположилась одна из первых орнитологических немецких станций! А завершим наше путешествие в посёлке Морское. Отдохнём у озера Лебедь и послушаем о балтских племенах и их легендах. Важная информация:
- Эта аудиоэкскурсия подойдёт только для путешественников с автомобилем!
- Въезд в национальный парк «Куршская коса» платный. Стоимость: 300 рублей с человека и 150 рублей с легкового автомобиля.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куршская Коса
- Высота Эфа и Мюллера
- Болото Свиное
- Королевский бор
- Поселок Лесной
- Поселок Морской
- Озеро Лебедь
Что включено
- Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Спланированный маршрут картой по косе
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Транспорт не включен (вам понадобится автомобиль)
- Экологический сбор на Куршскую косу платный (300 рублей с человека, 150 рублей с автомобиля)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Болото Свиное
Завершение: Озеро Лебедь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 509-50-89
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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