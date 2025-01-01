Дом звёздного неба – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом звёздного неба» в Зеленоградске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
На машине
Полеты на самолетах
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 8400 за всё до 4 чел.
О Зеленоградске с любовью
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
О Зеленоградске с любовью
Погулять по городу котов и познакомиться с его главными местами на обзорной экскурсии
Начало: У краеведческого музея
31 янв в 11:30
1 фев в 11:30
3500 за всё до 6 чел.
Балтийский гедонизм: Куршская коса и Зеленоградск
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийский гедонизм: Куршская коса и Зеленоградск
Дюны, пляжи, сладкий сосновый воздух, уютное кафе в бывшем Росситтене, европейская архитектура
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    1 января 2025
    Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
    Геннадий радушно встретил нас в аэропорту. По дороге рассказал про Калининград и область. В Зеленоградске провел очень интересную экскурсию по
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    разным местам города с историческим уклоном (и даже с иллюстрациями) - купальни, Тортилин пруд, сквер королевы Луизы, виллы, кошачий городок и светофор, музеи и многое другое. Был очень сильный дождь и ветер, а Геннадий просто спас нас, так как захватил с собой плащ-палатки, которые мы и надели. Доехали до гостиницы потом конечно. Большое спасибо за трансфер-экскурсию и заботу!

    Геннадий радушно встретил нас в аэропорту. По дороге рассказал про Калининград и область. В Зеленоградске провелГеннадий радушно встретил нас в аэропорту. По дороге рассказал про Калининград и область. В Зеленоградске провелГеннадий радушно встретил нас в аэропорту. По дороге рассказал про Калининград и область. В Зеленоградске провел
  • М
    Марина
    31 декабря 2024
    Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
    Все чётко, по времени и по делу. Встретили, показали город, дали полную и интересную информацию. Для первого посещения города очень удобно и полезно
  • Е
    Екатерина
    2 ноября 2024
    Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
    Заказывала экскурсию-трансфер для мужа и ребенка, так что по их отзывам. Сказали, что все отлично, четко, рассказ интересный. Из минусов - муж оставил в машине кофту на время прогулки и простудился. Не делайте так в прохладное время года:)

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Дом звёздного неба»

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  3. Балтийский гедонизм: Куршская коса и Зеленоградск
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Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в январе 2025
Сейчас в Зеленоградске в категории "Дом звёздного неба" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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