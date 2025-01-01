2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 8400₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
О Зеленоградске с любовью
Погулять по городу котов и познакомиться с его главными местами на обзорной экскурсии
Начало: У краеведческого музея
31 янв в 11:30
1 фев в 11:30
3500₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийский гедонизм: Куршская коса и Зеленоградск
Дюны, пляжи, сладкий сосновый воздух, уютное кафе в бывшем Росситтене, европейская архитектура
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей1 января 2025Геннадий радушно встретил нас в аэропорту. По дороге рассказал про Калининград и область. В Зеленоградске провел очень интересную экскурсию по
- ММарина31 декабря 2024Все чётко, по времени и по делу. Встретили, показали город, дали полную и интересную информацию. Для первого посещения города очень удобно и полезно
- ЕЕкатерина2 ноября 2024Заказывала экскурсию-трансфер для мужа и ребенка, так что по их отзывам. Сказали, что все отлично, четко, рассказ интересный. Из минусов - муж оставил в машине кофту на время прогулки и простудился. Не делайте так в прохладное время года:)
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Дом звёздного неба»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в январе 2025
Сейчас в Зеленоградске в категории "Дом звёздного неба" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Зеленоградске на 2025 год по теме «Дом звёздного неба», 9 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март