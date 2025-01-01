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разным местам города с историческим уклоном (и даже с иллюстрациями) - купальни, Тортилин пруд, сквер королевы Луизы, виллы, кошачий городок и светофор, музеи и многое другое. Был очень сильный дождь и ветер, а Геннадий просто спас нас, так как захватил с собой плащ-палатки, которые мы и надели. Доехали до гостиницы потом конечно. Большое спасибо за трансфер-экскурсию и заботу!