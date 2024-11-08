Фото-авто-путешествие на Куршскую косу из Зеленоградска

Влюбиться в балтийское побережье и сохранить эти эмоции на профессиональных снимках
Главное место притяжения гостей Калининграда — Куршскую косу — вы увидите без толп туристов, отдохнёте душой и телом. Будем много гулять и фотографировать вас в заповедном лесу, на дюнах и у моря. День пройдёт легко и весело, а на память останутся душевные кадры!
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу из Зеленоградска
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу из Зеленоградска
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу из Зеленоградска
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание фото-прогулки

Живописные фото-локации

А также чарующая природа заповедника, песчаные дюны и Балтийское море. Дорога от Калининграда до узкой полоски суши, разделяющей море и пресноводный залив, займет около часа. По пути я с радостью расскажу основные факты о Куршской косе и дам советы по знакомству с нашей чудесной областью.

Мы посетим 3 основные точки заповедника:

— Танцующий лес — это одна из самых таинственных достопримечательностей Куршской косы. Вы услышите связанные с ней легенды и мифы и попытаетесь разобраться, почему стволы деревьев петляют и изгибаются.
— Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, с которой вам откроется прекрасный вид на Балтийское море, Куршский залив, бескрайние песчаные дюны и поселок Морское.
— Дикий пляж Балтийского моря — где бесконечные пески и нет практически ни единой души. Я поделюсь историей этих мест, а также дам Вам время насладиться бушующим или, наоборот, спокойным настроением Балтийского моря.

Непостановочные кадры с балтийского берега

Во время прогулок вы будете наслаждаться видами и атмосферой, а я — ловить ваши эмоции и счастливые моменты. Результатом станут красочные живые снимки, которые украсят ваш семейный альбом и соцсети!

Советы по подготовке к съёмке:

— Приходите на съёмку с настроением, расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса.
— Если хотите ровный тон и чистую кожу на готовых фото, воспользуйтесь услугами визажиста.
— Выбирайте базовые оттенки и лёгкие текстуры в одежде. Если в чём-то сомневаетесь, пишите мне. Я всегда на связи и помогу определиться с образом.
— Если день фотосъёмки выпадает на ваш День Рождения, смело берите с собой цветы, шары, торт и всё, что хотите. Кадры от этого получатся только ярче и интереснее.
— Самое важное: пожалуйста, предупреждайте заранее своего партнера, родителей или друзей о том, что их ждёт на экскурсии, чтобы они были морально готовы.

Кому подойдёт экскурсия:

Формат нашего путешествия идеально подойдет каждому, кто хочет отдохнуть от городской суеты, а также получить заряд положительных эмоций и профессиональные снимки на память.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать раньше — в 7 утра — для большей уединённости. А также в 15 часов, чтобы поймать закат
  • Путешествие пройдет на автомобиле Kia Soul. Есть бустер для ребенка
  • На экскурсию можно с детьми от трёх лет
  • Через 7-10 дней после прогулки вы получите около 100-150 фотографий в авторской цветокоррекции. Их можно будет скачать по ссылке на облачное хранилище
  • Фотографии будут храниться там 14 дней — пожалуйста, скачайте их вовремя
  • Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям, а также продлить время посещения заповедника за дополнительную плату
  • Поездку можно провести для компании из 3-4 человек, оплачивается дополнительно — подробности узнавайте в переписке заранее

Дополнительные расходы

  • Входные билеты не включены в стоимость: экологический сбор — 450 ₽ за автомобиль, 300 ₽ с человека, детям до 12 лет бесплатно
  • Посещение музеев, обед в кафе, сувениры

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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