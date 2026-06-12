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Для иностранцев – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 5 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Зеленоградске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Куршская коса: природа и история
На машине
5 часов
77 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Куршская коса: природа и история
Увидеть красивейшие места национального парка и влюбиться в балтийское побережье
4 июл в 08:00
5 июл в 14:00
9900 ₽ за всё до 4 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Пешая
1.5 часа
254 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Пройти из старины в современность и полюбить город на авторской экскурсии по нестандартному маршруту
Начало: На ул. Ленина, д. 3
8 июл в 09:00
9 июл в 09:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Путешествие по Калининградской области с посещением Балтийска, Витланда и Светлогорска. Узнайте о янтаре и насладитесь природой и архитектурой
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Велопрогулка по Куршской косе с историком
На велосипеде
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Велопрогулка по Куршской косе с историком
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
3 июл в 08:00
4 июл в 08:00
12 700 ₽ за всё до 10 чел.
Усадьба Бледау: здесь время остановилось
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Усадьба Бледау: здесь время остановилось
Посетить единственную хорошо сохранившуюся немецкую усадьбу в Калининградской области
Начало: На Окружной улице
8 июл в 10:00
9 июл в 10:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Р
Куршская коса: природа и история
Дата посещения: 11 июн 2026
Хочется выразить огромную благодарность замечательному гиду Игорю за потрясающе познавательную экскурсию! Пять часов пролетели незаметно. Игорь не просто перечислял даты
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и факты, а увлёк нас самой историей, отвечал на любые вопросы с юмором и глубоким знанием материала. Мы в полном восторге. Обязательно порекомендуем всем знакомым. Спасибо за ваш труд и душу!

Хочется выразить огромную благодарность замечательному гиду Игорю за потрясающе познавательную экскурсию! Пять часов пролетели незаметно. Игорь
Хочется выразить огромную благодарность замечательному гиду Игорю за потрясающе познавательную экскурсию! Пять часов пролетели незаметно. Игорь
Хочется выразить огромную благодарность замечательному гиду Игорю за потрясающе познавательную экскурсию! Пять часов пролетели незаметно. Игорь
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Н
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Нам очень понравилась экскурсия. Спасибо большое Лидии и Сергею за погружение в историю и атмосферу города. Было очень интересно и душевно!
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Ольга
Куршская коса: природа и история
Путешествие с Игорем по Куршской косе нам очень понравилась. Было очень интересно и комфортно. С нами согласовали план путешествия и
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глубину информации.
Игорь знает расписание туристических автобусов и смог так выстроить наш маршрут, чтобы мы не пересекались с этими автобусами.
Игорь очень много рассказал нам: о возникновение косы, истории её заселения, экологической катастрофе и борьбе с опустыниванием. При этом он старался не перегружать детей информацией и давал нам свободное время на каждом участке национального парка.
Также Игорь учëл наше пожелание посетить орнитологическую станцию "Фрингилла".
Наш замечательный гид показал нам всю красоту Куршской косы, в том числе из малознакомых нетуристических точек.

Путешествие с Игорем по Куршской косе нам очень понравилась. Было очень интересно и комфортно. С нами
Путешествие с Игорем по Куршской косе нам очень понравилась. Было очень интересно и комфортно. С нами
Путешествие с Игорем по Куршской косе нам очень понравилась. Было очень интересно и комфортно. С нами
Путешествие с Игорем по Куршской косе нам очень понравилась. Было очень интересно и комфортно. С нами+6
Путешествие с Игорем по Куршской косе нам очень понравилась. Было очень интересно и комфортно. С нами
Путешествие с Игорем по Куршской косе нам очень понравилась. Было очень интересно и комфортно. С нами
Путешествие с Игорем по Куршской косе нам очень понравилась. Было очень интересно и комфортно. С нами
Путешествие с Игорем по Куршской косе нам очень понравилась. Было очень интересно и комфортно. С нами
Путешествие с Игорем по Куршской косе нам очень понравилась. Было очень интересно и комфортно. С нами
Путешествие с Игорем по Куршской косе нам очень понравилась. Было очень интересно и комфортно. С нами
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Л
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Большое спасибо от всей нашей группы нашим гидам Лидии и ее супругу. Экскурсия прошла очень интересно, узнали много интересных фактов
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о прошлом Кранца и его жителях. Стало просто удивительным, какая насыщенная история скрывается за открыточными видами сегодняшнего города.
Очень рекомендуем прогуляться с Лидией всем гостям Зеленоградска, которым интересно прошлое этих замечательных мест.

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D
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Уже столько раз бывали в Зеленоградске, казалось, что обошли его весь. Но нас удивили! Показали места, которые мы не замечали,
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и рассказали про них много нового. Город открылся с другой стороны! Самое душевное - нам показали семейнык фотокарточки и письма с фронта. Ну и конечно, нас отвели в гости))) Замечательная экскурсия, спасибо!

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Анна
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Мне очень понравилась экскурсия, я совершенно не заметила как пролетело время. Меня одну выгуливали два экскурсовода, которые дополняли друг друга. Спасибо большое Лидии и Сергею. Очень была рада знакомству. В планах еще к вам обратиться.
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Юля
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Хорошая экскурсия! Узнали много интересного о городе:)
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И
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Были на экскурсии Янтарный путь 16 июня 2026. Экскурсию для нас проводила Татьяна (мама Анны) это было с нами согласовано.
Большое
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спасибо гиду Татьяне за интересное знакомство с Балтийским побережьем на экскурсии Янтарный путь! Отлично продуманный маршрут, Татьяна хороший организатор и, безусловно, профессионал. На экскурсии мы узнали много интересных фактов о её любимом крае из истории и современности. Обязательно порекомендую эту экскурсию своим знакомым:-)

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Ирина
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Огромное спасибо!!!
Познакомили и открыли другой Зеленоградск.
Погуляли. Послушали. Узнали. Удивились.
Много исторического. Много незамеченного. Информация с любовью и с разных ракурсов.
Спасибо!!!!
Огромное спасибо!!!
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Ольга
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Очень понравилась экскурсия с Лидией и Сергеем - коренными жителями города! Спасибо большое за прекрасный рассказ и близкое знакомство с
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историей семьи!! Очень душевная прогулка!! Познакомились с некоторыми местными жителями!! как будто съездили в гости к близким родственникам! Побольше сил и здоровья таким прекрасным гидам!!! Очень рекомендую экскурсию тем, кто хочет ближе понять город!!!!

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Всего 348 отзывов в Зеленоградске в категории "Для иностранцев"

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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Куршская коса: природа и история;
  2. Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска;
  3. Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск;
  4. Велопрогулка по Куршской косе с историком;
  5. Усадьба Бледау: здесь время остановилось.
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса;
  2. Танцующий лес;
  3. Набережная;
  4. Замок Шаакен;
  5. Балтийское море;
  6. Водонапорная башня;
  7. Кирха Святой Барбары;
  8. Станция Фрингилла;
  9. Замок Нессельбек;
  10. Высота Эфа.
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2026
Сейчас в Зеленоградске в категории "Для иностранцев" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 348 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Зеленоградске на 2026 год для иностранцев, 348 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь