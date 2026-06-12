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глубину информации.

Игорь знает расписание туристических автобусов и смог так выстроить наш маршрут, чтобы мы не пересекались с этими автобусами.

Игорь очень много рассказал нам: о возникновение косы, истории её заселения, экологической катастрофе и борьбе с опустыниванием. При этом он старался не перегружать детей информацией и давал нам свободное время на каждом участке национального парка.

Также Игорь учëл наше пожелание посетить орнитологическую станцию "Фрингилла".

Наш замечательный гид показал нам всю красоту Куршской косы, в том числе из малознакомых нетуристических точек.