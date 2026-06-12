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Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКуршская коса: природа и история
Увидеть красивейшие места национального парка и влюбиться в балтийское побережье
4 июл в 08:00
5 июл в 14:00
9900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Пройти из старины в современность и полюбить город на авторской экскурсии по нестандартному маршруту
Начало: На ул. Ленина, д. 3
8 июл в 09:00
9 июл в 09:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Путешествие по Калининградской области с посещением Балтийска, Витланда и Светлогорска. Узнайте о янтаре и насладитесь природой и архитектурой
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Велопрогулка по Куршской косе с историком
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
3 июл в 08:00
4 июл в 08:00
12 700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Усадьба Бледау: здесь время остановилось
Посетить единственную хорошо сохранившуюся немецкую усадьбу в Калининградской области
Начало: На Окружной улице
8 июл в 10:00
9 июл в 10:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Р
Дата посещения: 11 июн 2026
Хочется выразить огромную благодарность замечательному гиду Игорю за потрясающе познавательную экскурсию! Пять часов пролетели незаметно. Игорь не просто перечислял даты
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Н
Нам очень понравилась экскурсия. Спасибо большое Лидии и Сергею за погружение в историю и атмосферу города. Было очень интересно и душевно!
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Путешествие с Игорем по Куршской косе нам очень понравилась. Было очень интересно и комфортно. С нами согласовали план путешествия и
+6
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Л
Большое спасибо от всей нашей группы нашим гидам Лидии и ее супругу. Экскурсия прошла очень интересно, узнали много интересных фактов
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D
Уже столько раз бывали в Зеленоградске, казалось, что обошли его весь. Но нас удивили! Показали места, которые мы не замечали,
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Мне очень понравилась экскурсия, я совершенно не заметила как пролетело время. Меня одну выгуливали два экскурсовода, которые дополняли друг друга. Спасибо большое Лидии и Сергею. Очень была рада знакомству. В планах еще к вам обратиться.
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Хорошая экскурсия! Узнали много интересного о городе:)
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И
Были на экскурсии Янтарный путь 16 июня 2026. Экскурсию для нас проводила Татьяна (мама Анны) это было с нами согласовано.
Большое
Большое
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Огромное спасибо!!!
Познакомили и открыли другой Зеленоградск.
Погуляли. Послушали. Узнали. Удивились.
Много исторического. Много незамеченного. Информация с любовью и с разных ракурсов.
Спасибо!!!!
Познакомили и открыли другой Зеленоградск.
Погуляли. Послушали. Узнали. Удивились.
Много исторического. Много незамеченного. Информация с любовью и с разных ракурсов.
Спасибо!!!!
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Очень понравилась экскурсия с Лидией и Сергеем - коренными жителями города! Спасибо большое за прекрасный рассказ и близкое знакомство с
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Всего 348 отзывов в Зеленоградске в категории "Для иностранцев"
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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Для иностранцев»
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