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утром в районе 10:30 и решили попробовать написать Владу, и уточнить, получится ли её провести день в день. Честного говоря, думали, что шансов у нас немного, но Влад оперативно ответил и подтвердил экскурсию, и даже по времени подстроился под нас - приехал за нами по адресу аккурат после сна ребенка.

Сама экскурсия проходит в непринуждённом формате, где вы посетите все знаковые места Куршской Косы, при этом всё это будет сопровождено интересным, профессиональным и живым рассказом про эти сказочные места.

Так же помимо самой экскурсии, Влад направит вам много полезной информации, если захотите погрузиться поглубже в историю данной локации после её посещения.

Ещё раз выражаю огромную благодарность Владу, а всем, кто думает, чем занять себя, оказавшись в Зеленоградске - настоятельно рекомендую обратить внимание на данную экскурсию!