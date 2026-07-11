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Индивидуальная
до 4 чел.
Идиллическая Куршская коса
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
«Погуляете по Танцующему лесу с изогнутыми соснами и подниметесь на высоту Эфа, откуда открывается потрясающая панорама песчаных дюн и Куршского залива»
Сегодня в 08:30
6 авг в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Куршская коса - природное чудо Балтики (из Зеленоградска)
Панорамы Балтики, белоснежные дюны и прогулка по самому загадочному лесу региона
Начало: На ул. Окружная
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 13:30, в субботу в 09:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Велопрогулка по Куршской косе с историком
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
«А также посетите питомник гигантских туй и откроете вдохновляющие панорамы»
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
от 13 500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Влад подарил нам прекрасный день на Куршской косе! Чудесный рассказчик, грамотный специалист, погруженный в историю края, и деликатный человек. Об этом путешествии мы увезем домой теплые впечатления! Большое спасибо!
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От экскурсии с Владиславом остались очень положительные впечатления! Прогулка вышла замечательная. Поехали на экскурсию в 17:00 и застали красивейший закат. Большое спасибо за прекрасный вечер!
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М
Посетили с Владиславом Куршскую косу. Экскурсия очень понравилась, комфортное неторопливое путешествие по всем локациям. В отличие от больших экскурсий, мы неторопливо насладились всеми прелестями природы. Гид Владислав заехал за нами без опозданий. Безопасное вождение. Очень рекомендую данное путешествие.
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Неплохая экскурсия-прогулка, однако можно найти более привлекательные маршруты. Стоит отметить, что данная поездка однозначно лучше автобусной экскурсии, если для вас важно уединение, наслождение красотами в спокойном ритме.
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С
Влад - отличный организатор, интересный рассказчик и внимательный водитель. Человек, влюбленный в свой край. Поездка была комфортабельной и приятной. Всё, что планировали, посиотрели.
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А
Владислав очень эрудированный экскурсовод, спасибо за интересную экскурсию! масса впечатлений, посетили все главные точки, сделали шикарные фотографии!
обязательно к посещению!
обязательно к посещению!
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И
Замечательная экскурсия!
Рекомендуем Влада, как отличного экскурсовода и приятного собеседника.
Приезжали семьей на выходные. Экскурсию заранее не планировали - набрели на неё
Рекомендуем Влада, как отличного экскурсовода и приятного собеседника.
Приезжали семьей на выходные. Экскурсию заранее не планировали - набрели на неё
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О
Хорошая экскурсия. Владислав приятно познакомил нас с Куршской косой. Всё хорошо было организовано, поэтому увидели все запланированные места.
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Экскурсия по Куршской косе оставила незабываемые впечатления! Уникальная природа, великолепные виды на море и залив, а также интересные факты от гида сделали день особенным. Прогулка по дюнам добавили ярких эмоций. Рекомендую всем любителям природы!
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Отлично прошла экскурсия. Владислав мобильно отреагировал на бронь в Трипстере за полчаса до экскурсии. Было комфортно и познавательно.
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Всего 84 отзыва в Зеленоградске в категории "Панорамы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Панорамы»
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Сейчас в Зеленоградске в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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