скидка
20%
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
Индивидуальная экскурсия по приморским городам Калининградской области. Узнайте историю края, полюбуйтесь архитектурой и сделайте потрясающие фотографии
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (вход магазина «Spar»). ...
Завтра в 09:00
23 окт в 09:00
3000024 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
35%
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (вход магазина «Spar»). ...
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
150009 750₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Авторская фотопрогулка по Зеленоградску для любителей Балтики. Узнайте историю города и сделайте великолепные фотографии в живописных местах
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
22 окт в 08:00
24 окт в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия14 октября 2024Это была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялись, и при всём этом
- ЕЕлена19 сентября 2024Анастасия, спасибо за прекрасно проведенное время! Это была неспешная, приятная прогулка по красивым местам города, пляжу в предзакатные и закатные
- ККонстантин25 июля 2024Очень приятный и необычный формат. Город увидеть и себя запечатлеть. Задорно, позитивно, заряжающе. Ждём фото…
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Из центра»
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