Экскурсии из центра Зеленоградска

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Зеленоградске, цены от 8 000 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
На машине
скидка
20%
18 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
Индивидуальная экскурсия по приморским городам Калининградской области. Узнайте историю края, полюбуйтесь архитектурой и сделайте потрясающие фотографии
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (вход магазина «Spar»). ...
Завтра в 09:00
23 окт в 09:00
3000024 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса с гидом-писателем
На машине
скидка
35%
61 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (вход магазина «Spar»). ...
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
150009 750 за всё до 6 чел.
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Авторская фотопрогулка по Зеленоградску для любителей Балтики. Узнайте историю города и сделайте великолепные фотографии в живописных местах
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
22 окт в 08:00
24 окт в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    14 октября 2024
    Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
    Это была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялись, и при всём этом
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    Анастасия проводила нам подробную экскурсию, рассказывала историю города, домов, улиц, парков и многого другого, а также успевала делать фотографии и передавать незабываемую атмосферу. Однозначно советую экскурсию в таком формате с Анастасией!)

    Это была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялись
  • Е
    Елена
    19 сентября 2024
    Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
    Анастасия, спасибо за прекрасно проведенное время! Это была неспешная, приятная прогулка по красивым местам города, пляжу в предзакатные и закатные
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    часы. Была рассказана история каждой улицы и дома, которые мы проходили, и Анастасия фотографировала. Очень располагающий к себе, легкий, и приятный в общении человек. Рекомендую, получите и удовольствие от проведенного времени, и экскурсию, и фотографии! 😊

  • К
    Константин
    25 июля 2024
    Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
    Очень приятный и необычный формат. Город увидеть и себя запечатлеть. Задорно, позитивно, заряжающе. Ждём фото…

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автопутешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
  2. Куршская коса с гидом-писателем
  3. Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Танцующий лес
  4. Самое главное
  5. Высота Эфа
  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Высота Мюллера
  9. Спасо-Преображенский собор
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в октябре 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 24 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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