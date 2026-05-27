Приглашаю в путешествие по восточным рубежам региона. Вы побываете на старинной конюшне, где веками выводили ганноверскую породу лошадей, прогуляетесь по бывшему королевскому Гумбиненну и откроете для себя ремесленный Озерск. Вас ждёт не просто экскурсия, а погружение в историю, где за каждым названием скрывается вековая судьба.

Описание экскурсии

Начнём с небольшого, но удивительного города Озерска. При немцах он носил имя Даркемен. Мы пройдем по центру, осмотрим главные достопримечательности и увидим первую гидроэлектростанцию Восточной Пруссии.

Дальше отправимся за город — на конюшню Веедерн. Здесь вас ждет знакомство с лошадьми: вы сможете их покормить и посетить дом-музей. В музее я расскажу всё о ганноверской породе и об истории коневодства в Пруссии.

Затем наш путь лежит в Гусев — город, который раньше назывался Гумбиннен. Там состоится двухчасовая прогулка. Вы узнаете:

как развивался Гумбиннен в разные века;

как войны отразились на судьбе этих мест;

где находится знаменитая Кайзер-Штрассе;

какой советский паровоз привёз первых переселенцев из Брянска.

Тайминг поездки

10:00 — сбор и выезд из Зеленоградска

11:30–12:30 — Озерск (бывший Даркемен)

13:00–14:30 — Конюшня Веедерн

14:30–15:30 — обеденный перерыв (в кафе по пути или в Гусеве, в зависимости от логистики)

15:30–17:00 — Гусев (бывший Гумбиннен)

19:00 — Возвращение в Зеленоградск

Организационные детали