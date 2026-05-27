Озерск, Гусев и конюшня Веедерн: королевские истории Восточной Пруссии
Покормить лошадей на легендарной ферме и пройти по улицам старинных городов (из Зеленоградска)
Приглашаю в путешествие по восточным рубежам региона.
Вы побываете на старинной конюшне, где веками выводили ганноверскую породу лошадей, прогуляетесь по бывшему королевскому Гумбиненну и откроете для себя ремесленный Озерск.
Вас ждёт не просто экскурсия, а погружение в историю, где за каждым названием скрывается вековая судьба.
Описание экскурсии
Начнём с небольшого, но удивительного города Озерска. При немцах он носил имя Даркемен. Мы пройдем по центру, осмотрим главные достопримечательности и увидим первую гидроэлектростанцию Восточной Пруссии.
Дальше отправимся за город — на конюшню Веедерн. Здесь вас ждет знакомство с лошадьми: вы сможете их покормить и посетить дом-музей. В музее я расскажу всё о ганноверской породе и об истории коневодства в Пруссии.
Затем наш путь лежит в Гусев — город, который раньше назывался Гумбиннен. Там состоится двухчасовая прогулка. Вы узнаете:
как развивался Гумбиннен в разные века;
как войны отразились на судьбе этих мест;
где находится знаменитая Кайзер-Штрассе;
какой советский паровоз привёз первых переселенцев из Брянска.
Тайминг поездки
10:00 — сбор и выезд из Зеленоградска 11:30–12:30 — Озерск (бывший Даркемен) 13:00–14:30 — Конюшня Веедерн 14:30–15:30 — обеденный перерыв (в кафе по пути или в Гусеве, в зависимости от логистики) 15:30–17:00 — Гусев (бывший Гумбиннен) 19:00 — Возвращение в Зеленоградск
Организационные детали
Поедем на новом комфортабельном автомобиле бизнес-класса KIA K5
Обед оплачивается отдельно (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1017 туристов
Всю жизнь живу здесь и знаю интересные места. Объездил 21 страну и посетил 49 крупных городов. Сам много раз бывал на экскурсиях и понимаю, что полезно посмотреть и услышать людям читать дальшеуменьшить
в путешествиях. Обладаю чувством юмора, историческими знаниями и врождённым обаянием:) Умею рассказывать просто о сложных вещах. Покажу вам интересные места в наших прекрасных городах, необычные тенистые брусчатые улочки, а также захватывающие виды Балтийского побережья! Вам будет интересно и комфортно!
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии на «Озерск, Гусев и конюшня Веедерн: королевские истории Восточной Пруссии»