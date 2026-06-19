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и «Танцующему лесу» (это само собой, красиво, но многолюдно). Главное — свернули в такие уголки, которых нет в путеводителях: тихое побережье залива без единого туриста. Гид рассказывал и известные факты, и истории, и легенды. В «Танцующем лесу» объяснил научную версию искривлённых сосен, но добавил и мистические байки — было круто. В общем, если хотите не толкаться на маршрутах, а прочувствовать душу косы — идите к этому гиду.