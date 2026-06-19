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Индивидуальная
до 3 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Путешествие по Калининградской области с посещением Балтийска, Витланда и Светлогорска. Узнайте о янтаре и насладитесь природой и архитектурой
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сказания зеленоградских улиц
Обзорная экскурсия по историческому центру и ключевым достопримечательностям
Начало: На улице Ленина
Расписание: в будние дни в 10:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00
8 июл в 10:00
9 июл в 10:00
1900 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Природное и историческое богатство Куршской косы (из Зеленоградска)
Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы
Начало: На улице Окружной
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, в среду в 08:30 и 09:00
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Зеленоградска)
Увлекательное путешествие по Балтийскому побережью с посещением лучших мест. Прогулка по пляжам, уютным улочкам и историческим местам
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининград, замок и сыроварня (из Зеленоградска)
Осмотреться в городе, зайти в каминный зал и попробовать кёнигсбергский марципан
Начало: В Зеленоградске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
3 июл в 09:00
4 июл в 09:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озерск, Гусев и конюшня Веедерн: королевские истории Восточной Пруссии
Покормить лошадей на легендарной ферме и пройти по улицам старинных городов (из Зеленоградска)
Начало: По вашему адресу проживания
«Здесь вас ждет знакомство с лошадьми: вы сможете их покормить и посетить дом-музей»
4 июл в 10:00
6 июл в 10:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
спокойная прогулка в мини группе, без перегруза информацией.
покормили лебедей и уток, погуляли по лесу, на высоту поднялись. все понравилось, спасибо.
покормили лебедей и уток, погуляли по лесу, на высоту поднялись. все понравилось, спасибо.
+3
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Огромное спасибо Сергею за то, что показал Куршскую косу не по шаблону! Мы не только проехали по стандартным «Высоте Эфа»
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Е
Для путешествия на Куршскую косу искали экскурсию с небольшим количеством людей, остановили свой выбор на экскурсии с Сергеем и ни разу не пожалели! Сергей очень интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Сама Коса просто великолепна. Однозначно рекомендуем эту экскурсию
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Посетили как популярные места, так и уникальные точки по маршруту, где услышали интересные истории и узнали об удивительных фактах этой местности. Комфортное перемещение и масса впечатлений, рекомендую 🙌🏼
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Всего 24 отзыва в Зеленоградске в категории "Животные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Животные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
- Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск;
- Сказания зеленоградских улиц;
- Природное и историческое богатство Куршской косы (из Зеленоградска);
- Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Зеленоградска);
- Калининград, замок и сыроварня (из Зеленоградска).
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Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2026
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