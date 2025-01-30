4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
История и традиции европейского курорта + дегустация сыра и шоколада
Погулять по Зеленоградску и познакомиться с особой культурой отдых немецкого Кранца
Завтра в 10:00
31 янв в 10:00
6000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу из Зеленоградска
Влюбиться в балтийское побережье и сохранить эти эмоции на профессиональных снимках
Завтра в 08:00
31 янв в 08:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый раз на Куршской косе - из Зеленоградска
Побывать в самых живописных локациях, где только пение птиц и шум моря
Завтра в 09:00
31 янв в 09:00
7000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Романтические»
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