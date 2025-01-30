Романтические экскурсии по Зеленоградску

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Зеленоградске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
История и традиции европейского курорта + дегустация сыра и шоколада
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
История и традиции европейского курорта + дегустация сыра и шоколада
Погулять по Зеленоградску и познакомиться с особой культурой отдых немецкого Кранца
Завтра в 10:00
31 янв в 10:00
6000 за всё до 4 чел.
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу из Зеленоградска
На машине
4 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу из Зеленоградска
Влюбиться в балтийское побережье и сохранить эти эмоции на профессиональных снимках
Завтра в 08:00
31 янв в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Первый раз на Куршской косе - из Зеленоградска
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый раз на Куршской косе - из Зеленоградска
Побывать в самых живописных локациях, где только пение птиц и шум моря
Завтра в 09:00
31 янв в 09:00
7000 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. История и традиции европейского курорта + дегустация сыра и шоколада
  2. Фото-авто-путешествие на Куршскую косу из Зеленоградска
  3. Первый раз на Куршской косе - из Зеленоградска
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Высота Эфа
  6. Водонапорная башня
  7. Набережная
  8. Высота Мюллера
  9. Замок Шаакен
  10. Спасо-Преображенский собор
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в январе 2025
Сейчас в Зеленоградске в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 20 000.
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