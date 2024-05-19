Давайте сравним три балтийских города? Всего за день мы с вами побываем в Светлогорске, Балтийске и Янтарном — таких разных и таких необыкновенных.
Гид расскажет вам о нашем крае, хранящем множество легенд, а ещё вы посетите самый западный форт нашей страны, раскроете тайны янтарного промысла и полюбуетесь историческими виллами бывшего королевского курорта.
Гид расскажет вам о нашем крае, хранящем множество легенд, а ещё вы посетите самый западный форт нашей страны, раскроете тайны янтарного промысла и полюбуетесь историческими виллами бывшего королевского курорта.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:25
Описание экскурсии
В программе: Балтийск Главная военная база России на Балтике с чудесными широкими пляжами, усыпанными янтарем, и длинным молом. Недавно открытый для «посторонних» глаз приморский город расскажет тысячи историй своего существования, начиная с эпохи рыцарей тевтонского ордена. Вы узнаете, что делали шведы, французы и русские военные в прусском Пиллау и почему здесь установлены памятники российским монархам Петру I и Елизавете Петровне. Янтарный Мировая столица янтарного промысла с более чем 90% его разведанных запасов. Вы узнаете, кто сформировал современный облик поселка, откроете все секреты его добычи, обработки и сможете приобрести понравившиеся изделия прямо от производителя. Прогуливаясь по террасному спуску к морю сквозь усадебный парк, насладитесь прекрасным пляжем Янтарного. Филинская бухта Красоты Балтийского побережья здесь просто захватывают дух. Уникальный геологический заповедник оставит в памяти и на фотографиях шикарные, завораживающие виды. Светлогорск Главный королевский курорт Восточной Пруссии до дней настоящих влюбляет в себя с первого взгляда. Вы узнаете историю этого места от пруссов и проследите трансформацию деревушки в излюбленный бюргерами респектабельный курорт, насладитесь великолепием обрывистых берегов, мельничным прудом, волшебным лесом, вершиной Венеры и многочисленными виллами в стиле модерн. Опьяняющий легкий бриз из смеси морского и соснового воздуха навсегда останется в вашей памяти. Организационные детали:
- Экскурсия проходит на микроавтобусе или автомобиле повышенной комфортности от 2 до 9 человек;
- Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды;
- Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры;
- Гид свяжется с вами накануне экскурсии с 20:00 до 21:00. Важная информация: При бронировании БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ подтвердите бронь за 24 часа посредством сообщения. Тогда мы точно оставим места за вами.
ежедневно 9.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск:
- Шведская крепость Пиллау (внешний осмотр)
- Комплекс пехотных казарм
- Балтийский Морской собор
- Памятник Петру I
- Маяк
- Балтийская коса
- Русская набережная
- Корабли Балтийского флота
- Елизаветинский форт
- Пляж
- Янтарный:
- Кирха Пальмникена
- Немецкие дома рабочих янтарного производства
- Шлосс-отель
- Парк ИМ.М. Беккера
- Променад и пляж Янтарного
- Смотровая площадка «Янтарного комбината»
- Филинская бухта
- Светлогорск:
- Отели и виллы Раушена
- Органный зал
- Башня грязеводолечебницы
- Лиственничный парк
- Центральная площадь Раушена
- Променад и канатная дорога
- Здание Курхауса
- Бывшая лютеранская кирха Раушена
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Катание на катере по акватории, от 600 р/ чел
- Обед
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Окружная 15, Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-00
Завершение: Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 9.00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Организационные детали:
- Экскурсия проходит на микроавтобусе или автомобиле повышенной комфортности от 4 до 9 человек
- Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды
- Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры
- Гид свяжется с вами накануне экскурсии с 20:00 до 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 101 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
19 мая 2024
Это лучшая экскурсия
О
Ольга
7 мая 2024
Экскурсия восхитительная!!! Всё прошло на одном дыхании! Множество исторических мест, красивых пейзажей. Успели посмотреть, погулять, подышать морским воздухом. Нашим проводником по этому туру знаний, эмоций, красоты был Владимир. Спасибо ему огромное за полученные эмоции.
L
Leisan
28 апр 2024
Спасибо большое нашему гиду Игорю! Все было достаточно комфортно - и автомобиль, и сама программа, и маршрут. Было интересно увидеть и пособирать янтарь прям на берегу моря!
М
Марина
5 апр 2024
Сегодня мы познакомились с великолепным Евгением, который проводил для нас экскурсию в Светлогорск. Маленькая групппа, очень комфортный траспорт,и самый лучший гид Евгений! Очень харизматичный и очень профессиональный! Интересно, красиво, мы влюбились в Светлогорск! Надеемся вернуться вновь с Евгением туда не раз!! Спасибо огромное!!
С
Сухаревская
27 мар 2024
Очень классная увлекательная поездка. Спасибо гиду Евгению за проведëнную экскурсию.
Е
Ева
10 мар 2024
Нам очень понравилась экскурсия, особенно хочется отметить работу гида Евгения. Евгений прекрасно владеет как историческими знаниями о своём регионе, так и интересными фактами и весёлыми историями. Кроме того, Евгений всегда
Н
Нина
8 янв 2024
Большое спасибо за отличную обзорную экскурсию. По возможности Дмитрий старался дать как можно больше информации, показать интересных исторических и уже современных мест. Выход в море в городе Балтийск - это просто восторг. Попадая в Светлогорск понимаешь, что ты в новогодней сказке. Ребята, спасибо, за организацию, спасибо гиду, который действительно любит свою родину
- Дмитрию.
- Дмитрию.
О
Ольга
20 дек 2023
Добрый день!
Погода не очень распологала для поездки, но прошло всё замечательно.
Спасибо Константину за организацию.
Общительный, внимательный, эрудированный.
Советую от души…
Погода не очень распологала для поездки, но прошло всё замечательно.
Спасибо Константину за организацию.
Общительный, внимательный, эрудированный.
Советую от души…
G
Gafnii
14 ноя 2023
И
Ирина
10 ноя 2023
В Балтийске не попали в замок Пилау, нас не предупредили, что туда не попасть, больше там смотреть нечего, кроме военных кораблей, в Янтарной гид не сказал об убранстве ресторана из янтаря, а повёл обедать в кафе, я два часа под дождем гуляла у моря просто, на Филинскую бухту не повёз, ссылаясь на дождь. Зря потратила время и деньги
Т
Тихомирова
9 ноя 2023
М
Михаил
7 ноя 2023
Очень интересная и познавательная экскурсия👍😎 особая благодарность гиду Евгению😎
И
Ирина
3 ноя 2023
М
Маргарита
21 окт 2023
Поездка на одном дыхании. Гид Дмитрий - наша отдельная любовь,рекомендую,рекомендую и ещё раз рекомендую именно его. Настолько лёгких и интересных рассказов не встречала ни в одной точке России ни от
А
Анна
21 окт 2023
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