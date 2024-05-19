Н Наталья Это лучшая экскурсия

О Ольга Экскурсия восхитительная!!! Всё прошло на одном дыхании! Множество исторических мест, красивых пейзажей. Успели посмотреть, погулять, подышать морским воздухом. Нашим проводником по этому туру знаний, эмоций, красоты был Владимир. Спасибо ему огромное за полученные эмоции.

L Leisan Спасибо большое нашему гиду Игорю! Все было достаточно комфортно - и автомобиль, и сама программа, и маршрут. Было интересно увидеть и пособирать янтарь прям на берегу моря!

М Марина Сегодня мы познакомились с великолепным Евгением, который проводил для нас экскурсию в Светлогорск. Маленькая групппа, очень комфортный траспорт,и самый лучший гид Евгений! Очень харизматичный и очень профессиональный! Интересно, красиво, мы влюбились в Светлогорск! Надеемся вернуться вновь с Евгением туда не раз!! Спасибо огромное!!

С Сухаревская Очень классная увлекательная поездка. Спасибо гиду Евгению за проведëнную экскурсию.

Е Ева читать дальше обращался ко всем по именам, что очень приятно, и отвёл нас в хорошее место пообедать. Мы были очень удивлены качеством блюд и интерьером ресторана, видно привыкли, что в групповых экскурсиях обед проходит в каких-то столовках, а еда там «сносная». Также Евгений порекомендовал нам много других интересных для туризма по Калининграду мест. Мы увидели много достопримечательностей, попробовали настоящую Кенигсбергскую кухню, смогли самостоятельно прогуляться по Светлогорску и узнать очень много познавательного от Евгения. Ставим гиду и экскурсии большую пятёрку с плюсом! Нам очень понравилась экскурсия, особенно хочется отметить работу гида Евгения. Евгений прекрасно владеет как историческими знаниями о своём регионе, так и интересными фактами и весёлыми историями. Кроме того, Евгений всегда

Н Нина Большое спасибо за отличную обзорную экскурсию. По возможности Дмитрий старался дать как можно больше информации, показать интересных исторических и уже современных мест. Выход в море в городе Балтийск - это просто восторг. Попадая в Светлогорск понимаешь, что ты в новогодней сказке. Ребята, спасибо, за организацию, спасибо гиду, который действительно любит свою родину

- Дмитрию.

О Ольга Добрый день!

Погода не очень распологала для поездки, но прошло всё замечательно.

Спасибо Константину за организацию.

Общительный, внимательный, эрудированный.

Советую от души…

G Gafnii

И Ирина В Балтийске не попали в замок Пилау, нас не предупредили, что туда не попасть, больше там смотреть нечего, кроме военных кораблей, в Янтарной гид не сказал об убранстве ресторана из янтаря, а повёл обедать в кафе, я два часа под дождем гуляла у моря просто, на Филинскую бухту не повёз, ссылаясь на дождь. Зря потратила время и деньги

Т Тихомирова

М Михаил Очень интересная и познавательная экскурсия👍😎 особая благодарность гиду Евгению😎

И Ирина

М Маргарита читать дальше одного из сотен гидов. Великолепное знание истории и неисчерпаемая любовь к родному краю делает его уникальным. Кроме занимательной экскурсии дал кучу полезных советов,что посетить,где купить и что попробовать. Остались в восторге. Поездка на одном дыхании. Гид Дмитрий - наша отдельная любовь,рекомендую,рекомендую и ещё раз рекомендую именно его. Настолько лёгких и интересных рассказов не встречала ни в одной точке России ни от