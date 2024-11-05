Топ-места Куршской косы из Зеленоградска

Уникальная возможность насладиться красотами Зеленоградска: озеро Лебедь, дюна Эфа и Танцующий лес ждут вас
Куршская коса - это место, где природная красота и история сливаются воедино.

Посетители смогут увидеть Танцующий лес с его загадочными деревьями, дюну Эфа с потрясающими видами на море и залив, а
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также живописные озёра Лебедь и Чайка.

Прогулка по приморским посёлкам Рыбачий и Морское позволит насладиться старинной архитектурой и атмосферой прошлого.

Гид всегда имеет с собой бинокль, чтобы гости могли рассмотреть все детали этого удивительного места

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные природные объекты
  • 🏞️ Панорамные виды
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 📸 Возможность фотосъёмки
Топ-места Куршской косы из Зеленоградска
Топ-места Куршской косы из Зеленоградска
Топ-места Куршской косы из Зеленоградска
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30

Что можно увидеть

  • Танцующий лес
  • Дюна Эфа
  • Высота Мюллера
  • Кирха Росситтен

Описание экскурсии

Озеро Лебедь. Мы посетим смотровую площадку с завораживающими панорамами. На западе вы увидите широкую морскую гладь, на востоке — озеро Лебедь, луга и Куршский залив.

Дюна Эфа. С её обзорных площадок вы полюбуетесь морем, лесом, заливом и уютными приморскими домиками. Я расскажу о деятельности кёнигсбергского инспектора, в честь которого названа дюна.

Танцующий лес. Вы погуляете по участку соснового леса, посаженному в начале 60-х годов прошлого века на дюне Круглая. Стволы деревьев по непонятным причинам имеют здесь закрученную форму. Это очень необычное зрелище!

Посёлки Рыбачий и Морское. В Рыбачем вы увидите кирху Росситтен 19 века и старинный пирс с видом на дюну Эфа. А в Морском — засыпанные песками строения.

Высота Мюллера. Это самая высокая точка дюны Болотная, посвящённая местному лесничему. Вам откроются виды Балтийского моря и Куршского залива, озера Чайка и расположенного на нём посёлка Рыбачий.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на автомобилях Hyundai Verna или Skoda Rapid. Они с комфортом вмещают до 3 взрослых + 1 ребёнка
  • Экскурсию для 4 взрослых без изменения стоимости экскурсии нужно предварительно согласовать с гидом
  • Дополнительные расходы: экосбор при въезде в национальный парк — 450 ₽ за автомобиль с водителем, 300 ₽ за каждого пассажира
  • Возможна фотосъёмка по предварительному согласованию — 1000 ₽. Фотографии будут сделаны на зеркальную фотокамеру. После вы получите их на электронную почту в двух форматах
  • Маршрут можно дополнить:
    — Светлогорск через Пионерск и игровую зону Янтарная + 2,5 часа с дорогой и + 2500 рублей
    — Замок Шаакен и сыроварня Шаакен + 1,5 часа и + 1500 ₽. Экскурсия в замке стоит 350 ₽ за взрослого, 280 ₽ для детей 7-14 лет, бесплатно для детей до 7 лет. Также есть помещения, где проводятся дегустации сыра и шоколада с вином или водой для желающих. Возможно проведение экскурсии сотрудником сыроварни по предварительной записи. Стоимость с дегустацией — 350 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
5 ноя 2024
Прекрасно составленная и продуманная экскурсия, ранний выезд помогли получить незабываемые впечатления об этом удивительном месте Калининградской области. Мы смогли прикоснуться к тайнам природы, почувствовать себя путешественниками во времени, насладиться чудесными видами и прекрасным воздухом этого заповедного края.

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