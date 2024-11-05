Посетители смогут увидеть Танцующий лес с его загадочными деревьями, дюну Эфа с потрясающими видами на море и залив, а
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные природные объекты
- 🏞️ Панорамные виды
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🚗 Комфортный транспорт
- 📸 Возможность фотосъёмки
Что можно увидеть
- Танцующий лес
- Дюна Эфа
- Высота Мюллера
- Кирха Росситтен
Описание экскурсии
Озеро Лебедь. Мы посетим смотровую площадку с завораживающими панорамами. На западе вы увидите широкую морскую гладь, на востоке — озеро Лебедь, луга и Куршский залив.
Дюна Эфа. С её обзорных площадок вы полюбуетесь морем, лесом, заливом и уютными приморскими домиками. Я расскажу о деятельности кёнигсбергского инспектора, в честь которого названа дюна.
Танцующий лес. Вы погуляете по участку соснового леса, посаженному в начале 60-х годов прошлого века на дюне Круглая. Стволы деревьев по непонятным причинам имеют здесь закрученную форму. Это очень необычное зрелище!
Посёлки Рыбачий и Морское. В Рыбачем вы увидите кирху Росситтен 19 века и старинный пирс с видом на дюну Эфа. А в Морском — засыпанные песками строения.
Высота Мюллера. Это самая высокая точка дюны Болотная, посвящённая местному лесничему. Вам откроются виды Балтийского моря и Куршского залива, озера Чайка и расположенного на нём посёлка Рыбачий.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на автомобилях Hyundai Verna или Skoda Rapid. Они с комфортом вмещают до 3 взрослых + 1 ребёнка
- Экскурсию для 4 взрослых без изменения стоимости экскурсии нужно предварительно согласовать с гидом
- Дополнительные расходы: экосбор при въезде в национальный парк — 450 ₽ за автомобиль с водителем, 300 ₽ за каждого пассажира
- Возможна фотосъёмка по предварительному согласованию — 1000 ₽. Фотографии будут сделаны на зеркальную фотокамеру. После вы получите их на электронную почту в двух форматах
- Маршрут можно дополнить:
— Светлогорск через Пионерск и игровую зону Янтарная + 2,5 часа с дорогой и + 2500 рублей
— Замок Шаакен и сыроварня Шаакен + 1,5 часа и + 1500 ₽. Экскурсия в замке стоит 350 ₽ за взрослого, 280 ₽ для детей 7-14 лет, бесплатно для детей до 7 лет. Также есть помещения, где проводятся дегустации сыра и шоколада с вином или водой для желающих. Возможно проведение экскурсии сотрудником сыроварни по предварительной записи. Стоимость с дегустацией — 350 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды