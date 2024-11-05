Куршская коса - это место, где природная красота и история сливаются воедино.Посетители смогут увидеть Танцующий лес с его загадочными деревьями, дюну Эфа с потрясающими видами на море и залив, а

также живописные озёра Лебедь и Чайка. Прогулка по приморским посёлкам Рыбачий и Морское позволит насладиться старинной архитектурой и атмосферой прошлого. Гид всегда имеет с собой бинокль, чтобы гости могли рассмотреть все детали этого удивительного места

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Озеро Лебедь. Мы посетим смотровую площадку с завораживающими панорамами. На западе вы увидите широкую морскую гладь, на востоке — озеро Лебедь, луга и Куршский залив.

Дюна Эфа. С её обзорных площадок вы полюбуетесь морем, лесом, заливом и уютными приморскими домиками. Я расскажу о деятельности кёнигсбергского инспектора, в честь которого названа дюна.

Танцующий лес. Вы погуляете по участку соснового леса, посаженному в начале 60-х годов прошлого века на дюне Круглая. Стволы деревьев по непонятным причинам имеют здесь закрученную форму. Это очень необычное зрелище!

Посёлки Рыбачий и Морское. В Рыбачем вы увидите кирху Росситтен 19 века и старинный пирс с видом на дюну Эфа. А в Морском — засыпанные песками строения.

Высота Мюллера. Это самая высокая точка дюны Болотная, посвящённая местному лесничему. Вам откроются виды Балтийского моря и Куршского залива, озера Чайка и расположенного на нём посёлка Рыбачий.

Организационные детали