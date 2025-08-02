Ещё никогда тайны и загадки Куршской косы не были так близко, как в этом путешествии! Вы на себе ощутите три стихии, которые веками создают её уникальную красоту — песок, воду и ветер.
Сойдёте с проторенных троп и посмотрите на самый популярный природный объект региона с необычного ракурса. А закат на кромке Балтийского прибоя добавит красок к незабываемым впечатлениям этого дня.
Сойдёте с проторенных троп и посмотрите на самый популярный природный объект региона с необычного ракурса. А закат на кромке Балтийского прибоя добавит красок к незабываемым впечатлениям этого дня.
Описание экскурсии
Эта экскурсия для тех, кто устал от суеты шумного города и хочет вобрать в себя силу самой природы, подзарядиться её энергией, любуясь красотой и разнообразием пейзажей. Вы отправитесь в нацпарк «Куршская коса», внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО:
- Поднимаясь на песчаную дюну Болотную, вы в полной мере ощутите под ногами мягкость белого песка. Услышите шелест листвы, скрип сосен и тихую песню дюн
- На смотровой площадке «Высота Мюллера» полюбуетесь видами на море и залив, увидите озеро Чайка и «ледниковый остров»
- Спустившись с дюны, отправитесь в посёлок Рыбачий — самый большой из трёх посёлков на российской территории косы. Там пересядете на катер для водной прогулки по заливу. Увидите косу с воды и познакомитесь с обитателями Куршского залива
- Насладившись тишиной и природным великолепием, отправитесь обратно в Зеленоградск — на ужин у самой кромки Балтийского прибоя (оплачивается отдельно). Заключительный аккорд нашей экскурсии — закат на море
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, экологический сбор, прогулка на катере. Отдельно по желанию оплачивается ужин в Зеленоградске
- Поедем на автобусе туристического класса Mercedes. Дорога в одну сторону занимает 20 минут
- Оплата остатка стоимости производится на посадке наличными или по QR коду, который будет у гида
- Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, 10, напротив ЖД вокзала Зеленоградска. Ориентир - «Пивной двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 712 туристов
Мы — ваши проводники в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания работает с 2014 года, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Хорошая экскурсия, прокатились на катере до песчаных дюн, погуляли по лесу, поднялись на высоту Мюллера,полюбовались закатом на западном пляже, группа небольшая, благодаря экскурсоводу Елене узнали много интересной информации про косу.
Вам был полезен этот отзыв?
Были на экскурсии 27 июня 25г. Мне с дочкой очень понравилась экскурсия,всего было две семьи-мы и семейная пара с ребенком. Мы остановились в Зеленоградске и нас забрали от туда и
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Было отлично, ходили по воде до песчанных барханов было необычно, взбирались на высоту Мюллера - прекрасные виды, экскурсовод Елена рассказывала истории про создание косы, про местную немецкую кухню, рекомендую. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Ш
Очень здорово, что включена поездка на катере. Прямо к дюнам. Сыну очень понравилась экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии на «Три стихии косы: песок, вода и ветер»
-
15%
Групповая
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Утреннее путешествие на Куршскую косу из Зеленоградска. Исследуйте дюны, Танцующий лес и безлюдные пляжи, наслаждаясь тишиной и природой
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
Завтра в 08:30
8 июн в 08:30
1690 ₽
1988 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Куршская коса из Зеленоградска
Полюбоваться Танцующим лесом, погулять по дюнам и вдохновиться красотой балтийской природы
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
8 июн в 10:45
1700 ₽
1888 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса из Зеленоградска для маленькой компании
Насладиться видами и звуками заповедных мест, погружаясь в их истории
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 09:15
10 июн в 09:15
16 июн в 09:15
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
«Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, Окружная улица 15
Расписание: Ежедневно по договоренности
22 500 ₽ за всё до 7 чел.
4300 ₽ за человека