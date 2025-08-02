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Ещё никогда тайны и загадки Куршской косы не были так близко, как в этом путешествии! Вы на себе ощутите три стихии, которые веками создают её уникальную красоту — песок, воду и ветер.



Сойдёте с проторенных троп и посмотрите на самый популярный природный объект региона с необычного ракурса. А закат на кромке Балтийского прибоя добавит красок к незабываемым впечатлениям этого дня.