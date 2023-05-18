В тени рыцарских замков. Прусские хроники

Прусские хроники: групповая экскурсия по Зеленоградску на весь день

5
1 оценка
Описание
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Ответы на вопросы
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
Ближайшие даты:
21
июн
28
июн
5
июл
12
июл
19
июл
26
июл
2
авг
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даты

Что вас ожидает:

  • Кирха Арнау
  • Замок Вальдау
  • Замок Шаакен
  • Замок Нессельбек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Информативный, компактный, зрелищный тур познакомит Вас с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями Тевтонского ордена, строительством первых замков и кирх, легендами и сказаниями ушедших эпох, музейными экспозициями двух замков

Каждую субботу в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионно-транспортные услуги
  • Входные билеты в замок Вальдау, замок Шаакен
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
г. Зеленоградск, ул. Вокзальная, д. 3, ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • После бронирования с Вами связажется менеджер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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Г
18 мая 2023

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Пешеходные
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Можно с детьми
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