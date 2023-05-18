Прусские хроники: групповая экскурсия по Зеленоградску на весь день
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Что вас ожидает:
- Кирха Арнау
- Замок Вальдау
- Замок Шаакен
- Замок Нессельбек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Информативный, компактный, зрелищный тур познакомит Вас с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями Тевтонского ордена, строительством первых замков и кирх, легендами и сказаниями ушедших эпох, музейными экспозициями двух замков
Каждую субботу в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионно-транспортные услуги
- Входные билеты в замок Вальдау, замок Шаакен
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- г. Зеленоградск, ул. Вокзальная, д. 3, ж/д вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждую субботу в 10:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- После бронирования с Вами связажется менеджер
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
18 мая 2023
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