Посёлок Янтарный На берегу Балтийского моря 🌊 знаменит как место промышленной добычи янтаря — фирменного полезного ископаемого Калининградской области. Вы побываете на смотровой площадке государственного карьера, узнаете, как добывают янтарь, и сможете добыть себе на память в мини-карьере смотровой янтарь. Там же находится янтарная пирамида, посидев в которой, можно укрепить своё здоровье положительными излучениями пирамиды, усиленными целебными свойствами янтаря.

История Пальмникена (так назывался прежде пос. Янтарный) — это история 📖 рабочего посёлка. Вы узнаете, как развивалась добыча янтаря. Судьбоносным для этих мест стала вторая половина XIX века.

Центр Пальмникена сохранил архитектурное наследие того времени:

Лютеранскую кирху (1892 г. );

Шлосс-отель (1881), построенный как дом владельца горнопромышленного комплекса М. Беккера;

Жилые дома конца XIX – начала XX вв.

Через дендропарк, заложенный Морицем Беккером, с вековыми деревьями Вы выйдете на пляж 🏖️ Янтарного — лучший пляж Калининградского побережья: самый широкий, чистый, обустроенный всем необходимым для пляжного отдыха, с прекрасным променадом. СветлогорскЕщё одно восхитительное место Калининградского взморья, знаменитый морской и климатический курорт, где сохранилось архитектурное и зелёное: ботаническое и ландшафтное наследие Раушена, второго крупного курорта Германии на южном берегу Балтийского моря.

Во время пешеходной экскурсии 🧭 вы увидите самые красивые 🤩 уголки Светлогорска: