Памятный знак в честь немецкого писателя Томаса Манна
Частные виллы и пансионаты
Здание концертного зала «Янтархолл»
Посёлок Янтарный На берегу Балтийского моря 🌊 знаменит как место промышленной добычи янтаря — фирменного полезного ископаемого Калининградской области. Вы побываете на смотровой площадке государственного карьера, узнаете, как добывают янтарь, и сможете добыть себе на память в мини-карьере смотровой янтарь. Там же находится янтарная пирамида, посидев в которой, можно укрепить своё здоровье положительными излучениями пирамиды, усиленными целебными свойствами янтаря.
История Пальмникена (так назывался прежде пос. Янтарный) — это история 📖 рабочего посёлка. Вы узнаете, как развивалась добыча янтаря. Судьбоносным для этих мест стала вторая половина XIX века.
Центр Пальмникена сохранил архитектурное наследие того времени:
Лютеранскую кирху (1892 г. );
Шлосс-отель (1881), построенный как дом владельца горнопромышленного комплекса М. Беккера;
Жилые дома конца XIX – начала XX вв.
Через дендропарк, заложенный Морицем Беккером, с вековыми деревьями Вы выйдете на пляж 🏖️ Янтарного — лучший пляж Калининградского побережья: самый широкий, чистый, обустроенный всем необходимым для пляжного отдыха, с прекрасным променадом. СветлогорскЕщё одно восхитительное место Калининградского взморья, знаменитый морской и климатический курорт, где сохранилось архитектурное и зелёное: ботаническое и ландшафтное наследие Раушена, второго крупного курорта Германии на южном берегу Балтийского моря.
Во время пешеходной экскурсии 🧭 вы увидите самые красивые 🤩 уголки Светлогорска:
Органный зал;
Бывшая католическая капелла «Мария звезда моря» (1933) в прекрасном саду;
Лиственничный парк 🌳 с «Несущей воду» скульптурой работы немецкого скульптора Германа Брахерта, ставшей одним из символов курорта;
Водонапорная башня;
Водогрязелечебница (1907-1908 гг. );
Комплекс зданий курхауса (1901);
Памятный знак в честь немецкого писателя Томаса Манна;
Частные виллы и пансионаты;
Здание концертного зала «Янтархолл», ставшего новым домом КВН и местом проведения ежегодного кинофестиваля «Балтийские дебюты», крупных конференций и международных встреч.
В программе предусмотрено посещение небольшого частного музея с реконструкцией доисторического леса с оживающими динозаврами, где зарождалась смола, ставшая 40-65 млн. лет спустя янтарём. Вам расскажут о происхождении и свойствах янтаря, Вы увидите образцы камня с включениями (инклюзами), необычных форм, а также образцы янтаря, привезённые из других стран. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
По желанию за отдельную плату приглашаем вас принять участие в мастер-классе по изготовлению янтарного украшения, которое вы создадите своими руками и привезёте из отпуска как подарок вашим близким;
У вас будет возможность приобрести изделия из янтаря в местных магазинах, где можно найти широкий выбор и авторских ювелирных украшений, и недорогих сувениров на подарки вашим близким, например, в магазине Янтарного комбината на смотровой карьера в пос. Янтарном или магазине «Планета Янтаря» производителя янтарных изделий, компании «Русский янтарь», где вам гарантируется скидка как посетителю музея и участнику мастер-класса;
Рядом с магазином «Планета янтаря» (музей, мастер-класс) находится самый короткий спуск на променад, чтобы полюбоваться на море вечером.
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание
Входные билеты по программе.
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.