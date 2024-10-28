Индивидуальная экскурсия по балтийским курортам. Узнайте о добыче янтаря, насладитесь видами и историей немецких вилл, а также откройте для себя Зеленоградск
Экскурсия по курортам Балтики предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлого и настоящего. В Янтарном вы увидите, где сосредоточены мировые запасы янтаря и узнаете о его добыче. Светлогорск порадует видами Балтийского моря и историей немецких вилл.
В Зеленоградске вы познакомитесь с аристократическими традициями морского отдыха и современным развитием столицы кошек. Каждое место хранит свои тайны и легенды, которые стоит услышать
Вы посетите легендарное место, которым гордится вся Балтика: именно здесь сосредоточены почти все мировые запасы янтаря! На экскурсии вы узнаете историю добычи камня. Прогуляетесь по дендропарку, высаженному по указанию янтарного магната. Увидите, как выглядит такой интересный представитель флоры, как тюльпановое дерево. Также я покажу скандинавский квартал для рабочих, добывавших янтарь, и расскажу о трагических событиях на шахте Анна. И конечно, у вас будет время на покупки в местных лавках и магазинах.
Любимец профессоров — Светлогорск
Путь в уютный городок подарит прекрасные виды Балтийского моря с высоты Филинской бухты. В Светлогорске вы пройдёте по центральной улице бывшего Раушена и послушаете рассказ о развитии курорта. Осмотрите главную гостиницу Курхаус. Узнаете, какие истории хранят виллы знаменитых людей и пансионаты. Увидите немецкий комплекс с дивной водонапорной башней, увитой девичьим виноградом, и Летний дом КВН. Спуститесь к променаду, где находятся редкие солнечные часы, выполненные из мозаики. А наверх можно будет подняться по старой немецкой или по канатной дороге.
Зеленоградск — курорт королей
В третьем городе, светском центре отдыха аристократов, вы осмотрите главные памятники старины: ещё одну потрясающую водонапорную башню, кирху Святого Адальберта и главную гостиницу бывшего Кранца. Гуляя по променаду, поговорим о традициях морского отдыха и купания 100 лет назад. А в завершение я познакомлю вас с современным этапом развития Зеленоградска, по совместительству столицы кошек, и объясню происхождение символа города.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta 2018 г.
В стоимость экскурсии не входит питание, посещение музеев, янтарного карьера, подъём по канатной дороге (она может не работать)
Дополнительно оплачивается трансфер от/до аэропорта, если он необходим
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 713 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Калининградской области! Меня зовут Максим, я увлекаюсь историей нашего края, люблю по нему путешествовать, искать новые интересные места и делиться своими открытиями. Надеюсь на скорую встречу с вами.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
28 окт 2024
Спасибо Максиму за прекрасный день. Много информации и впечатлений. Чувствуется,что человек любит своё дело и свой родной край и с удовольствием делится своими знаниями. Перемещались на чистом, ухоженном автомобиле. Рекомендую.