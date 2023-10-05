Эльбрусский горный массив — самый высокий горный массив в Европе. Имеет 3 вершины: Восточную (5642 м), Западную (5421 м) и Южную (5283 м). Сложенная в основном гранитами и известняками, вершина покрыта ледниками и фирновыми полями.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Эльбрус и озеро Гижгит Возможно, вы его видели на расстоянии нескольких сотен км. И уверен, испытывали чувство радости или ликования. Мы увидим же всё его величие прямо перед собой. Погуляем по его снежным склонам, прочувствуем его энергетику, сделаем фото и поднимемся по канатной дороге на 3 уровня вверх. А по пути ещё посетим необычное высокогорное озеро с лазурным цветом воды. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде (толстовки, ветровки) и удобную обувь с устойчивой подошвой, крем от загара.
- Путешествие на комфортабельном авто в мини-группе от 6 до 8 человек.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Высокогорное озеро Гижгит
- Ущелье адыр-су
- Терскол
- Поляна Азау
- Незабываемые виды на Эльбрус
Что включено
- Все перемещения по маршруту на комфортабельном внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
Что не входит в цену
- Завтрак (~ 200р.)
- Канатная дорога 3 уровня: взрослый - 2700 (в период с 26.12 по 11.01 стоимость билета на канатную дорогу 3200 руб)
- Обед после спуска с канаток (~500 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Завершение: На адрес проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия бомба! Впечатлений масса!
Хочу отметить главное в этой экскурсии это самый обворожительный гид Михайл!
Впервые встречаю такого гида, который за ручку каждого провели по маршруту от и до, нигде не бросил,
Хочу отметить главное в этой экскурсии это самый обворожительный гид Михайл!
Впервые встречаю такого гида, который за ручку каждого провели по маршруту от и до, нигде не бросил,
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L
Экскурсия бомба! Впечатлений масса!
Хочу отметить главное в этой экскурсии это самый обворожительный гид Михайл!
Впервые встречаю такого гида, который за ручку каждого провели по маршруту от и до, нигде не бросил,
Хочу отметить главное в этой экскурсии это самый обворожительный гид Михайл!
Впервые встречаю такого гида, который за ручку каждого провели по маршруту от и до, нигде не бросил,
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М
Экскурсия бомба! Впечатлений масса!
Хочу отметить главное в этой экскурсии это самый обворожительный гид Михайл!
Впервые встречаю такого гида, который за ручку каждого провели по маршруту от и до, нигде не бросил,
Хочу отметить главное в этой экскурсии это самый обворожительный гид Михайл!
Впервые встречаю такого гида, который за ручку каждого провели по маршруту от и до, нигде не бросил,
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М
Организация экскурсии понравилась с самого начала, гид Михаил вошел в положении и подождал нас (немного задержались). Изумительные виды, рассказ гида отразил всю гордость и любовь к краю. Гостеприимство, забота, проявленная гидом-выше всех похвал) всем рекомендуем! Михаил-супер, надежные руки) организатор поездки также предложила много вариантов, как добраться до точки встречи) ей отдельная благодарность
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В
Была поездка на Эльбрус. Нам очень понравилось. Делали много остановок, классные природные виды. Гид не умолкал, рассказывал и про горы и про горцев и про их обычаи. Подъем на канатках с 2300 м до 3800 м, далее вечный снег. Виды незабываемые. Есть аттракцион - качель над пропастью, на уровне 3500 м, море эмоций:-)
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Т
Прекрасная экскурсия, все организовано замечательно. Гид Данил очень доброжелательный, интересно обо всем рассказывал, аккуратный водитель, показывал, где можно сделать красивые фото. Сам маршрут тоже очень живописный, день пролетел незаметно, но впечатлений море! Рекомендую!
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