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М Мария

Хочу отметить главное в этой экскурсии это самый обворожительный гид Михайл!

Впервые встречаю такого гида, который за ручку каждого провели по маршруту от и до, нигде не бросил, читать дальше уменьшить абсолютно везде сопровождал, подбадривал, веселил, просто добрейшей души мужчина.

Поездка была all inclusive, сервис и комфорт на высоте, и все благодаря Михаилу ❤️ Он знает где вкусно накормят, какие покупки нужно сделать, где купить. Если вы не ездили с ним, то многое пропустили. Экскурсия бомба! Впечатлений масса!Хочу отметить главное в этой экскурсии это самый обворожительный гид Михайл!Впервые встречаю такого гида, который за ручку каждого провели по маршруту от и до, нигде не бросил, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

L Lyaskina2018

Хочу отметить главное в этой экскурсии это самый обворожительный гид Михайл!

Впервые встречаю такого гида, который за ручку каждого провели по маршруту от и до, нигде не бросил, читать дальше уменьшить абсолютно везде сопровождал, подбадривал, веселил, просто добрейшей души мужчина.

Поездка была all inclusive, сервис и комфорт на высоте, и все благодаря Михаилу ❤️ Он знает где вкусно накормят, какие покупки нужно сделать, где купить. Если вы не ездили с ним, то многое пропустили. Экскурсия бомба! Впечатлений масса!Хочу отметить главное в этой экскурсии это самый обворожительный гид Михайл!Впервые встречаю такого гида, который за ручку каждого провели по маршруту от и до, нигде не бросил, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М МариЯ

Хочу отметить главное в этой экскурсии это самый обворожительный гид Михайл!

Впервые встречаю такого гида, который за ручку каждого провели по маршруту от и до, нигде не бросил, читать дальше уменьшить абсолютно везде сопровождал, подбадривал, веселил, просто добрейшей души мужчина.

Поездка была all inclusive, сервис и комфорт на высоте, и все благодаря Михаилу ❤️ Он знает где вкусно накормят, какие покупки нужно сделать, где купить. Если вы не ездили с ним, то многое пропустили. Экскурсия бомба! Впечатлений масса!Хочу отметить главное в этой экскурсии это самый обворожительный гид Михайл!Впервые встречаю такого гида, который за ручку каждого провели по маршруту от и до, нигде не бросил, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Организация экскурсии понравилась с самого начала, гид Михаил вошел в положении и подождал нас (немного задержались). Изумительные виды, рассказ гида отразил всю гордость и любовь к краю. Гостеприимство, забота, проявленная гидом-выше всех похвал) всем рекомендуем! Михаил-супер, надежные руки) организатор поездки также предложила много вариантов, как добраться до точки встречи) ей отдельная благодарность Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Владимир Была поездка на Эльбрус. Нам очень понравилось. Делали много остановок, классные природные виды. Гид не умолкал, рассказывал и про горы и про горцев и про их обычаи. Подъем на канатках с 2300 м до 3800 м, далее вечный снег. Виды незабываемые. Есть аттракцион - качель над пропастью, на уровне 3500 м, море эмоций:-) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет