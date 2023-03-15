Эльбрус— стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы. Эльбрус включён в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». За счёт хорошо развитой транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему районы очень популярны в спортивном, туристическом и альпинистском плане.

Что вас ожидаетВы увидите панорамы ущелья реки Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и Былымские водоемы. А Эльбрус рассмотрите с разных мест: издалека, со смотровой у подножия и с площадок, до которых вы доберетесь по канатной дороге.

В Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии, недалеко от поселка Былым, среди скалистых гор и зеленых холмов спрятано от чужих глаз необыкновенно красивое озеро Гижгит с бирюзовой водой.

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина, окруженная сосновыми и березовыми лесами, известная своими источниками минеральных вод, из которых эта уникальная природная лечебная влага выходит в очень больших объемах. Русла источников, благодаря имеющимся в воде окисям минералов, окрашены в характерный красно-оранжевый цвет. Поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин сувениров. Многие, проезжая к склонам Чегета или Эльбруса, останавливаются, чтобы попить и запастись нарзаном в дорогу.

Важная информация• Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.