Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит

Вы увидите панорамы ущелья реки Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и Былымские водоемы

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Вы увидите панорамы ущелья реки Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и Былымские водоемы.

А Эльбрус рассмотрите с разных мест: издалека, со смотровой у подножия и с площадок, до которых вы доберетесь по канатной дороге.
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
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Что вас ожидает 🤩

  • Эльбрус
  • Озеро Гижгит
  • Поляна Нарзанов
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Описание

Эльбрус— стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы. Эльбрус включён в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». За счёт хорошо развитой транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему районы очень популярны в спортивном, туристическом и альпинистском плане.
Что вас ожидаетВы увидите панорамы ущелья реки Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и Былымские водоемы. А Эльбрус рассмотрите с разных мест: издалека, со смотровой у подножия и с площадок, до которых вы доберетесь по канатной дороге.
В Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии, недалеко от поселка Былым, среди скалистых гор и зеленых холмов спрятано от чужих глаз необыкновенно красивое озеро Гижгит с бирюзовой водой.
Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина, окруженная сосновыми и березовыми лесами, известная своими источниками минеральных вод, из которых эта уникальная природная лечебная влага выходит в очень больших объемах. Русла источников, благодаря имеющимся в воде окисям минералов, окрашены в характерный красно-оранжевый цвет. Поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин сувениров. Многие, проезжая к склонам Чегета или Эльбруса, останавливаются, чтобы попить и запастись нарзаном в дорогу.
Важная информация• Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Канатная дорога
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Контакты:
  • Instagram:@kavkazexpert
  • VK: KavkaZ Expert
  • Telegram: KavkaZ Expert
  • Тел: 8(962)028-53-33, 8(909)761-93-33
  • W/A: 8(962)028-53-33, 8(909)761-93-33
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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