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20%
Индивидуальная
2.5 часа
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Курорты КМВ за один день: историческое и природное наследие
Погрузитесь в мир кавказской красоты и узнайте уникальные истории городов КМВ в однодневном туре
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 13 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
17 июня в 07:00
19 июня в 07:00
от 8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
3 800₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Железноводску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: У Лермонтовского бювета
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей28 мая 2024Несмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получили море впечатлений и интересный
- ААлёна12 апреля 2024Оооо! Я очень мечтала попасть на экскурсию Елены! Мы были с семьей и замечательно провели время, неспешно гуляя по Железноводску,
- AAlbina3 апреля 2024Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
- ИИлона27 марта 2024Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и возникновения города. Спасибо за отличные ретро-иллюстрации, живую подачу материала и формат беседы-экскурсии! Однозначно рекомендуем для первого знакомства с Железноводском!
- ИИрина25 марта 2024В Железноводске были первый раз и точно теперь знаю не последний. Название экскурсии 100% передает наши впечатления- уютный и живописный.
- ВВиктория19 марта 2024Эта экскурсия для нас была второй за нашу поездку и у этого же организатора😃 Всё очень понравилось как и в первый
- ВВладислав2 марта 2024Отличная экскурсия. Нам очень понравилось. Омрачило только холодная погода.
- ННаталья19 января 2024Замечательная экскурсия. Очень приветливый гид. Аккуратнейший водитель. Очаровательный рассказчик. Очень порадовала грамотная органичная речь, без сорных лишних слов, увлекательное повествование.
- ТТина11 ноября 2023Здравствуйте. Очень понравилась экскурсия. Елена - прекрасный рассказчик. Чудесно погуляли по Железноводску.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Курортное озеро»
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