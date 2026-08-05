Что вас ожидает

Лермонтовский источник, старейший на курорте. В начале 19 столетия его открыли доктор Гааз и князь Атажукин.

Сквер Лермонтова, разбитый в 1988 году. Полутора веками ранее здесь прогуливался сам поэт — об этом напоминает бронзовый памятник на гранитной скале.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, разрушенная в 1930-х. Спустя 60 лет под храм переоборудовали в здание Новых ванн.

Курортный парк с живописными терренкурами для лечебной ходьбы. Здесь рассыпаны памятники, санатории, питьевые галереи и смотровые.

Музыкантская беседка, в которой выступал Шаляпин. Раньше её называли Воксалом на английский манер.

Дворец эмира Бухарского в неомавританском стиле с башнями, балконами, аркадой на чугунных колоннах и лестницей со львами. Своего владельца, Сеида Абдулахад-хана, он так и не увидел.

Пушкинская галерея в стиле модерн с элементами эклектики, собранная без единого гвоздя.

Смирновский и Славяновский источники, где можно попробовать целебную воду.

Каскадная лестница — 574 ступени вдоль бассейнов, скульптур, барельефов. В середине расположен бювет-книга с выгравированными записями и зарисовками Лермонтова.

Озеро Тридцадка, появившееся благодаря местным жителям. Они вручную вырыли котлован и заполнили его водой из ручья. Здесь есть остров Гулливеров с копиями гор-лакколитов КМВ.

Организационные детали