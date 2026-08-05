Ненадолго вы превратитесь в исследователей: будете искать ответы на загадки, собирать ключи к прошлому Железноводска и раскрывать его секреты.
Посетите знаковые места курорта, узнаете больше о минеральных источниках и бывавших здесь Лермонтове, Пушкине, Шаляпине.
А также познакомитесь с традициями и легендами, бальнеологией и историей терренкуров, современной жизнью города.
Посетите знаковые места курорта, узнаете больше о минеральных источниках и бывавших здесь Лермонтове, Пушкине, Шаляпине.
А также познакомитесь с традициями и легендами, бальнеологией и историей терренкуров, современной жизнью города.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Лермонтовский источник, старейший на курорте. В начале 19 столетия его открыли доктор Гааз и князь Атажукин.
Сквер Лермонтова, разбитый в 1988 году. Полутора веками ранее здесь прогуливался сам поэт — об этом напоминает бронзовый памятник на гранитной скале.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, разрушенная в 1930-х. Спустя 60 лет под храм переоборудовали в здание Новых ванн.
Курортный парк с живописными терренкурами для лечебной ходьбы. Здесь рассыпаны памятники, санатории, питьевые галереи и смотровые.
Музыкантская беседка, в которой выступал Шаляпин. Раньше её называли Воксалом на английский манер.
Дворец эмира Бухарского в неомавританском стиле с башнями, балконами, аркадой на чугунных колоннах и лестницей со львами. Своего владельца, Сеида Абдулахад-хана, он так и не увидел.
Пушкинская галерея в стиле модерн с элементами эклектики, собранная без единого гвоздя.
Смирновский и Славяновский источники, где можно попробовать целебную воду.
Каскадная лестница — 574 ступени вдоль бассейнов, скульптур, барельефов. В середине расположен бювет-книга с выгравированными записями и зарисовками Лермонтова.
Озеро Тридцадка, появившееся благодаря местным жителям. Они вручную вырыли котлован и заполнили его водой из ручья. Здесь есть остров Гулливеров с копиями гор-лакколитов КМВ.
Организационные детали
- Если с вами будут дети младше 6 лет, пожалуйста, укажите это при бронировании.
- С вами будет гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00, 09:30 и 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Лермонтова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:30 и 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 480 туристов
Здравствуйте! Наша команда состоит из четырёх гидов. Мы коренные жители КМВ, влюблённые в родной регион, в каждую его гору и достопримечательность. Своими глазами видели, как развивался Пятигорск последние 40 лет. С удовольствием поделимся с вами интересными фактами о городе и вкусно накормим.
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