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Покровская церковь – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Покровская церковь» в Железноводске, цены от 5600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
20 июл в 11:00
21 июл в 11:00
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Железноводск: русская Швейцария
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Железноводск: русская Швейцария
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, окруженного горами и лесами. Узнайте историю курорта, насладитесь природой и минеральными источниками
Начало: Возле Лермонтовского бювета
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Пешая
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Индивидуальная фотопрогулка по Железноводску - шанс запечатлеть эмоции среди памятников и скрытых уголков города. Уникальные истории и красивые снимки ждут вас
Начало: Возле здания администрации города
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Т
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
Мы побывали на увлекательной экскурсии. Посетили уникальное место-винный дом Виталия Батрака, познакомились с историей и культурой виноделия. Лично познакомились с Виталием Васильевичем и его дочерью Ксенией. Продегустировали уникальные в своем роде вина. Организация тура была прекрасной, веселой и познавательной.
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А
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
Всё отлично, спасибо!
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Ольга
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
Спасибо огромное!
Лолита и Наталья сделали сегодня Наш день!
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Наталья
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
Программа путешествия очень легкая и не выматывающая. Спасибо Людмиле за учет наших пожеланий и изменение маршрута. Огромная благодарность Станиславу за сопровождение! Открытый, веселый, деликатный и легкий в общении! Настоящий генератор хорошего настроения! ⭐️
Программа путешествия очень легкая и не выматывающая. Спасибо Людмиле за учет наших пожеланий и изменение маршрута.
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Наталья
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
Прекрасно провели время, поймали форель, в кафе нам ее зажарили, на частной винодельне попробовали вина) все понравилось
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Всего 20 отзывов в Железноводске в категории "Покровская церковь"

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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Покровская церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство;
  2. Железноводск: русская Швейцария;
  3. Фотоэкскурсия по центру Железноводска.
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Дворец Эмира Бухарского;
  4. Гижгит;
  5. Чегемские водопады;
  6. Плато Бермамыт;
  7. Джилы-су;
  8. Курортный парк;
  9. Каскадная Лестница;
  10. Голубые озера.
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Покровская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 5600 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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