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Индивидуальная
до 4 чел.
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
20 июл в 11:00
21 июл в 11:00
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Железноводск: русская Швейцария
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, окруженного горами и лесами. Узнайте историю курорта, насладитесь природой и минеральными источниками
Начало: Возле Лермонтовского бювета
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Индивидуальная фотопрогулка по Железноводску - шанс запечатлеть эмоции среди памятников и скрытых уголков города. Уникальные истории и красивые снимки ждут вас
Начало: Возле здания администрации города
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Мы побывали на увлекательной экскурсии. Посетили уникальное место-винный дом Виталия Батрака, познакомились с историей и культурой виноделия. Лично познакомились с Виталием Васильевичем и его дочерью Ксенией. Продегустировали уникальные в своем роде вина. Организация тура была прекрасной, веселой и познавательной.
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А
Всё отлично, спасибо!
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Спасибо огромное!
Лолита и Наталья сделали сегодня Наш день!
Лолита и Наталья сделали сегодня Наш день!
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Программа путешествия очень легкая и не выматывающая. Спасибо Людмиле за учет наших пожеланий и изменение маршрута. Огромная благодарность Станиславу за сопровождение! Открытый, веселый, деликатный и легкий в общении! Настоящий генератор хорошего настроения! ⭐️
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Прекрасно провели время, поймали форель, в кафе нам ее зажарили, на частной винодельне попробовали вина) все понравилось
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Всего 20 отзывов в Железноводске в категории "Покровская церковь"
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Покровская церковь»
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Покровская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 5600 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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