Т Татьяна

Мы побывали на увлекательной экскурсии. Посетили уникальное место-винный дом Виталия Батрака, познакомились с историей и культурой виноделия. Лично познакомились с Виталием Васильевичем и его дочерью Ксенией. Продегустировали уникальные в своем роде вина. Организация тура была прекрасной, веселой и познавательной.