Полюбоваться природой Приэльбрусья, посетить музеи и подняться на высоту 3850 м
Приготовьтесь к путешествию к самой высокой вершине России. По пути вы заедете на живописное озеро Гижгит и познакомитесь с историей города-призрака. Узнаете о первых покорителях Эльбруса и побываете в музее Высотского. Отведаете карачаевские и балкарские блюда. А кульминацией станет подъём на верхнюю станцию горы, с которой вам откроются захватывающие виды.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь окрестностями, сделаете яркие снимки бирюзового водоёма, услышите его легенды и узнаете, какие виды рыб здесь обитают.
- Город-призрак Тырныауз. Проездом вы побываете в полуразрушенном городе и услышите о советском периоде, когда в Баксанском ущелье развивалась горнодобывающая промышленность.
- Знаковые места, водопад и теснина. У памятников первым покорителям Эльбруса гид расскажет об исторических альпинистах и первом восхождении на гору. Также будут остановки у музея Высоцкого, Бадаевского водопада и в теснине Уллу-Тау.
- Обед в кафе. В одном из заведений вы сможете попробовать блюда местной кухни: шурпу, лагман, люля-кебаб, шашлык, карачаевские и балкарские хычины.
- Национальный парк «Приэльбрусье». В заповеднике вы насладитесь живописными горными панорамами. Узнаете о здешней флоре и фауне. Подниметесь по канатной дороге до верхней станции Эльбруса «Гарабаши» на высоту 3850 м. Узнаете, как гору называют жители разных кавказских республик и стран. А также посетите Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный в мире.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер и сопровождение гида.
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
- Дополнительно оплачивается обед (600-700 руб.) и подъём на канатной дороге (1100 руб. /чел.).
- Если канатная дорога на Эльбрус не будет работать, можно будет подняться по канатной дороге на гору Чегет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 111 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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Горы
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