Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе

Полюбоваться природой Приэльбрусья, посетить музеи и подняться на высоту 3850 м

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Приготовьтесь к путешествию к самой высокой вершине России. По пути вы заедете на живописное озеро Гижгит и познакомитесь с историей города-призрака. Узнаете о первых покорителях Эльбруса и побываете в музее Высотского. Отведаете карачаевские и балкарские блюда. А кульминацией станет подъём на верхнюю станцию горы, с которой вам откроются захватывающие виды.
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь окрестностями, сделаете яркие снимки бирюзового водоёма, услышите его легенды и узнаете, какие виды рыб здесь обитают.
  • Город-призрак Тырныауз. Проездом вы побываете в полуразрушенном городе и услышите о советском периоде, когда в Баксанском ущелье развивалась горнодобывающая промышленность.
  • Знаковые места, водопад и теснина. У памятников первым покорителям Эльбруса гид расскажет об исторических альпинистах и первом восхождении на гору. Также будут остановки у музея Высоцкого, Бадаевского водопада и в теснине Уллу-Тау.
  • Обед в кафе. В одном из заведений вы сможете попробовать блюда местной кухни: шурпу, лагман, люля-кебаб, шашлык, карачаевские и балкарские хычины.
  • Национальный парк «Приэльбрусье». В заповеднике вы насладитесь живописными горными панорамами. Узнаете о здешней флоре и фауне. Подниметесь по канатной дороге до верхней станции Эльбруса «Гарабаши» на высоту 3850 м. Узнаете, как гору называют жители разных кавказских республик и стран. А также посетите Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный в мире.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер и сопровождение гида.
  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
  • Дополнительно оплачивается обед (600-700 руб.) и подъём на канатной дороге (1100 руб. /чел.).
  • Если канатная дорога на Эльбрус не будет работать, можно будет подняться по канатной дороге на гору Чегет.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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