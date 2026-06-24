Приготовьтесь к путешествию к самой высокой вершине России. По пути вы заедете на живописное озеро Гижгит и познакомитесь с историей города-призрака. Узнаете о первых покорителях Эльбруса и побываете в музее Высоцкого. Отведаете карачаевские и балкарские блюда. А кульминацией станет подъём на верхнюю станцию горы, с которой вам откроются захватывающие виды.
Описание экскурсии
- Первая остановка — на завтрак в кафе национальной кухни, где продегустируем хычины, айран, шурпу, лагман, чай. По желанию в кафе можно будет купить сувениры — чай, вязаные вещи.
- Далее — горное озеро Гижгит. Пока вы будете любоваться природой и фотографироваться, гид расскажет легенды, связанные с озером. Также вы узнаете, почему долгое время здесь была запрещена рыбалка.
- Затем мы поедем по Баксанскому ущелью к самому высокогорному городу в России — Тырныаузу. Вы узнаете историю этого места и его жителей. Гид объяснит, почему иногда этот город называют «призраком» или «фениксом».
- Далее осмотрим памятники первым покорителям Эльбруса. Выясните, кто и как впервые покорил гору.
- Сделаем остановку в теснине Уллу-Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами, насладимся красивыми видами на водопады. Потом заедем на обед в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни: шурпу, лагман, люля-кебаб, шашлык, карачаевские и балкарские хычины.
- В национальном парке «Приэльбрусье», полюбуетесь живописными горными панорамами.
- После посещения всех достопримечательностей мы поднимемся по канатной дороге до верхней станции Эльбруса. Вы узнаете, как гору называют жители Кабардино-Балкарии, Грузии и Абхазии, а также другие интересные факты. После мы заглянем в Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный в мире.
- На обратном пути посетим Поляну Нарзанов, где продегустируем несколько видов воды и покушаем в кафе национальной кухни. Здесь можно самостоятельно поймать форель, и вам её приготовят на мангале.
- При хорошей погоде мы заедем на Байдаевский водопад.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер и сопровождение гида.
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
- Дополнительно оплачиваются питание (600–700 ₽) и подъём на канатной дороге (от 3200 ₽/чел.). Стоимость канатной дороги может меняться по независимым от нас причинам. Актуальную стоимость уточняйте.
- Если канатная дорога на Эльбрус не будет работать, можно будет подняться по канатной дороге на гору Чегет.
- Время выезда указано приблизительное, точный час гид сообщит накануне поездки с 19.00 до 21.00 телефонным звонком или сообщением. Время возвращение тоже зависит от многих факторов.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4225 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4489 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Большое спасибо гиду Александру за экскурсионный день! Мы посетили прекрасные места, вкусно покушали, получили массу положительных эмоций!
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Ю
Остались самые положительные впечатления от организованной поездки на Эльбрус. Хочется поблагодарить нашего гида Аслана за увлекательное и тактичное погружение в мир местных обычаев и уникальной природы Приэльбрусья. Благодаря ему мы не только увидели красоты, но и прониклись духом этого места. Спасибо за отличную работу и душевное отношение к гостям!
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Л
Дата посещения: 14 сен 2025
Все хорошо, но не работала канатика на Эльбрус
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Замечательная экскурсия, гид Сергей на высоте. Было интересно, получили массу впечатлений.
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Е
Ездили на Эльбрус с гидом Исмаилом—гид СУПЕР!! Большая ему благодарность! Ненавязчивый рассказ по дороге, приятная музыка, сопровождение и советы на Эльбрусе, по дороге туда и обратно попутно посетили дополнительно живописные
+2
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О
Отличная поездка! Красота гор, рек и озер. Впечатления, которые останутся с нами не только на фото.
Отдельная благодарность нашему гиду Альберту! За настроение, мастерство и лучший маршрут. Уверенное, спокойное вождение и забота о нашем комфорте.
Спасибо и организаторам удобного ресурса для поиска поездок.
Эльбрус, Чегет и Приэльбрусье волшебны!!!
Отдельная благодарность нашему гиду Альберту! За настроение, мастерство и лучший маршрут. Уверенное, спокойное вождение и забота о нашем комфорте.
Спасибо и организаторам удобного ресурса для поиска поездок.
Эльбрус, Чегет и Приэльбрусье волшебны!!!
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