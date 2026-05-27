Железноводск — самый тихий и зелёный из городов Кавминвод.
Изысканная архитектура, горные пейзажи и увлекательные истории курортной жизни наделяют это место особым очарованием.
Мы пройдём от Островских ванн до набережной озера, полюбуемся дворцом эмира Бухарского и Пушкинской галереей и поговорим, как вокруг скромного горного источника вырос очаровательный курорт.
Описание экскурсии
- Вы увидите главные достопримечательности города: Островские ванны — дворец эмира Бухарского — Пушкинскую галерею — Каскадную лестницу
- Рассмотрите множество малых архитектурных форм: музыкантскую беседку — скульптуры «Знаки зодиака», «Орёл и змея» — светомузыкальный фонтан и другие
- Полюбуетесь видами на окрестные горы: Железную и Бештау — и подышите чистейшим горным воздухом
- Услышите о кавказских путешествиях великих русских поэтов в Лермонтовском сквере
- Побываете на месте, где зарождался железноводский курорт
- Пофотографируетесь на живописной набережной озера
И узнаете:
- об история Железноводска и других курортов Кавминвод
- пользе минеральных вод и других природных лечебных свойствах региона
- быте и оздоровительных продедурах первых курортников
- известных гостях Кавминвод
- современной жизни города-курорта
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осмотрим снаружи.
- Время начала экскурсии можно скорректировать по предварительной договорённости
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 16 лет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто свяжитесь с гидом и задайте вопрос до бронирования.
Ирина — ваш гид в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я профессиональный гид с большим опытом работы. Провожу экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Очень люблю наш регион, постоянно совершенствуюсь в своем деле: читаю краеведческую литературу, посещаю лекции и семинары. Могу познакомить туристов как с топовыми локациями, так и с малоизвестными уголками наших курортных городов.
