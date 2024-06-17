Один день в Калмыкии: путешествие из Железноводска

Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
Путь из Кавминвод в Калмыкию неблизкий, но он буквально перенесет вас в другой мир: мы окажемся в единственном регионе Европы, где распространен тибетский буддизм, что окрашивает местный колорит совершенно новыми тонами.

За 1 день вы посетите грандиозный буддийский храм, погрузитесь в быт кочевников-ойратов, покатаетесь на верблюде и оцените аутентичную кухню.
Один день в Калмыкии: путешествие из Железноводска
Один день в Калмыкии: путешествие из Железноводска
Один день в Калмыкии: путешествие из Железноводска
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Золотая обитель Будды Шакьямуни

Наша первая цель — духовный центр Калмыкии. Здесь вы узнаете о визите в Элисту Далай-ламы и создании грандиозного «Золотого храма мечты», куда стремятся паломники со всего мира. Осмотрите здание хурула и 9-метровую статую Будды, белые ступы и молитвенные барабаны «кюрде» с мантрами. А внутри храма увидите одежды священников-гелюнгов, ритуальные маски божеств, предметы искусства 12 века и другие реликвии.

Этнопарк «Верблюжий остров»

Затем, чтобы прикоснуться к калмыцкому колориту, отправимся в этнопарк «Верблюжий остров». Здесь можно прокатиться на длинношерстных верблюдах породы бактриан, которые обитают только в Калмыкии. Также вы сможете примерить национальную одежду, а еще узнаете о быте и укладе кочевников, которые 800 лет назад покорили полмира.

Гастро-погружение в мир монгольской кухни

На обед остановимся в кафе, стилизованном под юрту. Здесь вы сможете отведать специалитеты Калмыкии: продукты из молока (сыр, творог, сметана, кумыс) и мяса. Советую попробовать лепёшки, жаренные в бараньем жиру, с напитком кочевников — чаем с молоком, маслом, солью и специями. Ну а если такая кухня покажется слишком экзотичной, можно выбрать и более привычные блюда.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на моем легковом автомобиле Suzuki Grand Vitara XL-7
  • Дополнительные расходы: катание на верблюде и примерка костюмов — 500 руб., обед в кафе — от 500 руб. (по меню)
  • Также по желанию мы можем немного изменить программу — например, заменить «Верблюжий остров» посещением «Города Шахмат» (городок, построенный для проведения чемпионата мира по шахматам)

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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