Погрузитесь в приключение по Чегемскому ущелью, встречая водопады и карстовые озера, завершая путешествие термальными источниками
Представьте себя в сердце Чегемского ущелья, где горные реки ведут вас к скрытым водопадам и одному из самых глубоких карстовых озер мира.
Вас ждет путешествие через теснину Черека, знакомство с древними памятниками и завершение в теплых водах Аушигерского термального источника.
Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с природным и историческим наследием Верхней Балкарии, оставляя воспоминания на всю жизнь
Вас ждет путешествие через теснину Черека, знакомство с древними памятниками и завершение в теплых водах Аушигерского термального источника.
Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с природным и историческим наследием Верхней Балкарии, оставляя воспоминания на всю жизнь
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Голубое озеро
- Черекская теснина
- Верхняя Балкария
- Аушигер
Описание
Отправляйтесь в захватывающее приключение в Чегемское ущелье всего в 80 км. от Пятигорска! Вас ждут горные каньоны, водопады, голубое озеро, древние памятники и термальные источники в уникальной экскурсии. Путеводитель по историческим сокровищам Чегема Наша экскурсия начнется с посещения Чегемского ущелья, которое находится в 80 км. от Пятигорска. Чегемское ущелье — это край природного богатства, где вы пройдетесь по узкому каньону в сопровождении реки с чистейшей горной водой, а в конце пути вас будут ждать величественные водопады во главе с Су-Аузу. Во время экскурсии, вы увидите одно из самых глубоких карстовых озер в мире — голубое озеро (Церик-Кёль), проедете по теснине Черека, преодолев два тоннеля и попадете в высокогорную долину, освоенную человеком много веков тому назад и носящую название «Солнечная», а также познакомитесь с памятниками древнего зодчества, башнями, крепостью, остатками древних селений. На обратном пути Вы окунетесь в теплые воды Аушигерского термального источника с уникальным составом воды. Буровыми установками выведены на поверхность горячие термальные воды сложного солевого состава с температурой около 50°С. Маршрут: Железноводск — Чегемское ущелье — Голубое озеро — Верхняя Балкария — Аушигер — Железноводск. Важно знать:
- По техническим причинам Чегемски водопады могут быть заменены на другие объекты показа: замок Шато Эркен или город Нальчик • Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями купание в источниках не рекомендуется.
- Возьмите с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности.
- Отдельно нужно будет доплатить за купание в Аушигере — 300 рублей.
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае не оплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Пт, Вс в 06:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ул. Калинина, 2, Железноводск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пт, Вс в 06:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
- По техническим причинам Чегемски водопады могут быть заменены на другие объекты показа: замок Шато Эркен или город Нальчик
- Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00.
- Телефон для связи доступен с 10:00 до 21:00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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