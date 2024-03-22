По техническим причинам Чегемски водопады могут быть заменены на другие объекты показа: замок Шато Эркен или город Нальчик • Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями купание в источниках не рекомендуется.

Возьмите с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности.

Отдельно нужно будет доплатить за купание в Аушигере — 300 рублей.

Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае не оплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Отправляйтесь в захватывающее приключение в Чегемское ущелье всего в 80 км. от Пятигорска! Вас ждут горные каньоны, водопады, голубое озеро, древние памятники и термальные источники в уникальной экскурсии. Путеводитель по историческим сокровищам Чегема Наша экскурсия начнется с посещения Чегемского ущелья, которое находится в 80 км. от Пятигорска. Чегемское ущелье — это край природного богатства, где вы пройдетесь по узкому каньону в сопровождении реки с чистейшей горной водой, а в конце пути вас будут ждать величественные водопады во главе с Су-Аузу. Во время экскурсии, вы увидите одно из самых глубоких карстовых озер в мире — голубое озеро (Церик-Кёль), проедете по теснине Черека, преодолев два тоннеля и попадете в высокогорную долину, освоенную человеком много веков тому назад и носящую название «Солнечная», а также познакомитесь с памятниками древнего зодчества, башнями, крепостью, остатками древних селений. На обратном пути Вы окунетесь в теплые воды Аушигерского термального источника с уникальным составом воды. Буровыми установками выведены на поверхность горячие термальные воды сложного солевого состава с температурой около 50°С. Маршрут: Железноводск — Чегемское ущелье — Голубое озеро — Верхняя Балкария — Аушигер — Железноводск. Важно знать: