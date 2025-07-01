Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время вы сможете насладиться зеленью парков и приятной температурой. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учесть возможные дожди. В зимние месяцы прогулки могут быть менее комфортными из-за холодной погоды, но пейзажи остаются живописными.

Экскурсия по четырём курортам Кавказских Минеральных Вод предлагает уникальную возможность увидеть самые живописные и исторически значимые места региона. Начав с Железноводска, вы насладитесь видом курортного озера и узнаете о целебных

нарзанах. В Ессентуках посетите грязелечебницу и скульптуру Христа. В Кисловодске прогуляетесь по самому большому курортному парку России и увидите гору Кольцо. Завершите день в Пятигорске, исследуя Цветник и пещеру Провал на горе Машук

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Описание экскурсии

Уютный Железноводск

Путешествие начинается в самом маленьком городе Кавказских Минеральных Вод. Здесь вы отдохнёте у курортного озера и подышите свежим воздухом. Попутно узнаете о водолечении и попробуете разные нарзаны.

Старинная архитектура Ессентуков

Ессентуки — небольшой, приятный и живописный городок. Здесь вы посетите грязелечебницу имени Семашко — самое красивое здание Кавказских Минеральных Вод. А также рассмотрите единственную в России скульптуру Иисуса Христа в полный рост.

Окрестности Кисловодска

Следующая остановка — самый большой курортный парк России и бульвар, где шли съёмки фильма «Чебурашка» и находится нарзанная галерея с тремя питьевыми источниками. Конечно, у этого причудливого места есть свои легенды, которые я вам расскажу. Затем доедем до горы Кольцо — это арка в скале, около которой открываются дивные панорамы.

Топ-места Пятигорска

Украшенная горными пейзажами дорога приведет нас к старинной достопримечательности — пятигорскому Цветнику. Гуляя по этому парку, поговорим о том, как бывшая болотистая местность превратилась в курорт на водах. Вы также побываете на горе Машук: заглянете в пещеру Провал с озером лазурного цвета и увидите поляну, где состоялась роковая дуэль Михаила Лермонтова.

Организационные детали