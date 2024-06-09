Незабываемое свидание с великолепным Эльбрусом — дорога проведёт нас вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау, от которого мы доберемся до курорта «Приэльбрусье». Преодолеем отметку в 3500 метров над уровнем моря, поднявшись в горы на канатной дороге, после чего посетим Поляну Нарзанов.

Описание экскурсии