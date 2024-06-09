Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов

Незабываемое свидание с великолепным Эльбрусом — дорога проведёт нас вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау, от которого мы доберемся до курорта «Приэльбрусье».

Преодолеем отметку в 3500 метров над уровнем моря, поднявшись в горы на канатной дороге, после чего посетим Поляну Нарзанов.
Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30

Что вас ожидает:

  • Озеро Гижгит
  • Поляна Нарзанов
  • Эльбрус
  • Адыр-суу

Описание экскурсии

Дотянуться до Эльбруса

Мы проедем вдоль завораживающего Баксанского ущелья, доберемся до селения Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». Вы узнаете о покорении Эльбруса, обычаях местных жителей, услышите легенды и стихи, посвящённые великану Кавказа. Мы поднимемся по канатной дороге до станции «Мир» (3500 метров над уровнем моря) и лагеря альпинистов (3900 метров над уровнем моря). Здесь легкие наполняются опьяняющим горным воздухом, а сердце замирает от ощущения свободы. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом. Вы погрузитесь в природу Приэльбрусья с неприступными стенами гор, вечными снегами, альпийскими лугами и уютными долинами. Побываете на озере Гижгит, которое овеяно легендами, и Поляне Нарзанов в заповеднике «Приэльбрусье». Земля здесь окрашена в цвет ржавчины — вы узнаете секрет этого явления и попробуете местную воду.

Каждый день в 07:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Гижгит
  • Поляна Нарзанов
  • Эльбрус
  • Адыр-суу
Что включено
  • Трансфер, услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Подъем по канатной дороге - 2.000 руб. /чел на все вершины
Место начала и завершения?
Железноводск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Всю информацию предоставляем после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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