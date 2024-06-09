Описание экскурсии

Что вас ждёт: Мы проедем через перевал Гум-Баши, достигающий высоты 2144 м., где открывается панорама Большого Кавказского хребта. По дороге остановимся на смотровой площадке с незабываемым видом на Эльбрус. Следующая наша локация — фактурные «Сырные пещеры» из пористого песчаника. Мы осмотрим их не только снаружи, но и изнутри. Далее в программе Шоанинский храм 10 века постройки. Здесь вы познакомитесь с историей и архитектурой этого древнего памятника, а также сможете загадать желание под звон колоколов. Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Её ледниковая вода считается очень полезной, так как богата серебром. Прибыв в Домбай, мы поднимемся по канатной дороге, где вы сможете полюбоваться могучими горными вершинами и ледниками. На обратном пути, по желанию группы, можно заехать в термальные бассейны, где вы отдохнёте после насыщенного дня.