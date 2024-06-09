Карачаево-Черкесия может похвастаться бессметным количеством природных сокровищ, но Домбай — особая местность. Его называют Местом силы и Местом гор. Здесь собраны красивейшие озера, ущелья и водопады.
Мы проедем через перевал Гум-Баши, увидим ледниковые воды Уллу-Муруджу, пройдемся по подвесному мосту и прокатимся на канатной дороге.
Мы проедем через перевал Гум-Баши, увидим ледниковые воды Уллу-Муруджу, пройдемся по подвесному мосту и прокатимся на канатной дороге.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Сырные пещеры
- Река Уллу-Муруджу
- Шоанинский храм 10 века
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Мы проедем через перевал Гум-Баши, достигающий высоты 2144 м., где открывается панорама Большого Кавказского хребта. По дороге остановимся на смотровой площадке с незабываемым видом на Эльбрус. Следующая наша локация — фактурные «Сырные пещеры» из пористого песчаника. Мы осмотрим их не только снаружи, но и изнутри. Далее в программе Шоанинский храм 10 века постройки. Здесь вы познакомитесь с историей и архитектурой этого древнего памятника, а также сможете загадать желание под звон колоколов. Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Её ледниковая вода считается очень полезной, так как богата серебром. Прибыв в Домбай, мы поднимемся по канатной дороге, где вы сможете полюбоваться могучими горными вершинами и ледниками. На обратном пути, по желанию группы, можно заехать в термальные бассейны, где вы отдохнёте после насыщенного дня.
Каждый день в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Сырные пещеры
- Река Уллу-Муруджу
- Шоанинский храм 10 века
Что включено
- Трансфер, услуги гида
Что не входит в цену
- Курортный сбор
- Питание
- Канатная дорога
- Питание (300-500 руб средний чек)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Железноводск
Завершение: Желазноводск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Всю информацию предоставляем после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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