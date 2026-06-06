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Мини-группа
до 7 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 авг в 07:30
5200 ₽ за человека
-
45%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Горячие источники, Язык Тролля, Голубые озёра
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
5225 ₽
9500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: из Железноводска в сердце Кавказа
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
5200 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Верхняя Балкария: путешествие на джипе в мини-группе из Железноводска
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Язык тролля из Железноводска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
5700 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе из Железноводска
Залезть на знаменитую скалу, полюбоваться Голубым озером, Черекской тесниной и не только
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
5000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Железноводска
Отправиться по одному из самых захватывающих маршрутов в республике - и ощутить дух горного края
Начало: В любом городе КМВ
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 19 350 ₽
21 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Железноводска
Замок Шато Эркен, карстовое озеро, старинные башни и захватывающие дух смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 авг в 06:00
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Спасибо гиду Марату за прекрасный день, проведенный в Верхней Балкарии - за интересный рассказ с тонким юмором, великолепные виды, вкусную
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Очень харизматичный гид Таулан сделал экскурсию живой и динамичной. + его прекрасное чувство юмора позволило не устать от избытка информации. Посетили все запланированные места, сделали все запланированные фотки😁
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А
Прекрасные виды. Заботливый гид. Все отлично. Рекомендую
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Э
Добрый день! Хотела бы оставить отзыв о данной экскурсии. Очень насыщенный день был, повезло с погодой,было солнце,достаточно тепло в горах,
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Р
Я просто в восторге от своей поездки в Верхнюю Балкарию! Искупаться в термальных источниках Аушигер было настоящим удовольствием, а вкусные
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Всего 39 отзывов в Железноводске в категории "Безенгийский «Язык Тролля»"
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Безенгийский «Язык Тролля»»
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