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гид рассказывал много историй и легенд, но это не напрягало, а было интересно! Виды конечно шикарные, каждая локация по своему красивая, была с подругой,которая в первый раз приехала в эти места, от данной экскурсии была в восторге! Горы ее покорили сразу, хочет вернутся еще! На языке тролля был обед, это нерально вкусный,сочный шашалык (не ем мясо,кроме курицы) попробовала горного барашку, класс! И конечно горный чай из самовара, очень приятные люди там работают! Завершается экскурсия поездкой на термальные источники, после такого дня - это релакс! Обязательно посетите данную экскурсию, останетесь довольны! Спасибо большое Амину, нашему гиду! Все что спрашивали,отвечал на все вопросы, даже остановил для фотографий с животными!