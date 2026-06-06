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Безенгийский «Язык Тролля» – экскурсии в Железноводске

Найдено 8 экскурсий в категории «Безенгийский «Язык Тролля»» в Железноводске, цены от 5000 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
На машине
На микроавтобусе
12 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 авг в 07:30
5200 ₽ за человека
Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
На машине
10 часов
-
45%
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Горячие источники, Язык Тролля, Голубые озёра
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
5225 ₽9500 ₽ за человека
Незабываемая Верхняя Балкария: из Железноводска в сердце Кавказа
На машине
12 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: из Железноводска в сердце Кавказа
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
5200 ₽ за человека
Верхняя Балкария: путешествие на джипе в мини-группе из Железноводска
На машине
Джиппинг
12 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Верхняя Балкария: путешествие на джипе в мини-группе из Железноводска
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
5000 ₽ за человека
Язык тролля из Железноводска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
На машине
12 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Язык тролля из Железноводска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
5700 ₽ за человека
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе из Железноводска
На машине
12 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе из Железноводска
Залезть на знаменитую скалу, полюбоваться Голубым озером, Черекской тесниной и не только
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
5000 ₽ за человека
Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Железноводска
На машине
8 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Железноводска
Отправиться по одному из самых захватывающих маршрутов в республике - и ощутить дух горного края
Начало: В любом городе КМВ
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 19 350 ₽21 500 ₽ за всё до 4 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Железноводска
На машине
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Железноводска
Замок Шато Эркен, карстовое озеро, старинные башни и захватывающие дух смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 авг в 06:00
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Спасибо гиду Марату за прекрасный день, проведенный в Верхней Балкарии - за интересный рассказ с тонким юмором, великолепные виды, вкусную
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еду, возможность сделать эффектные фото, безопасную и езду даже на узких горных дорогах, комфортеую обстановку в машине! однозначно рекомендую экскурсию и гида!

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Алена
Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Очень харизматичный гид Таулан сделал экскурсию живой и динамичной. + его прекрасное чувство юмора позволило не устать от избытка информации. Посетили все запланированные места, сделали все запланированные фотки😁
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А
Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Прекрасные виды. Заботливый гид. Все отлично. Рекомендую
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Э
Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Добрый день! Хотела бы оставить отзыв о данной экскурсии. Очень насыщенный день был, повезло с погодой,было солнце,достаточно тепло в горах,
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гид рассказывал много историй и легенд, но это не напрягало, а было интересно! Виды конечно шикарные, каждая локация по своему красивая, была с подругой,которая в первый раз приехала в эти места, от данной экскурсии была в восторге! Горы ее покорили сразу, хочет вернутся еще! На языке тролля был обед, это нерально вкусный,сочный шашалык (не ем мясо,кроме курицы) попробовала горного барашку, класс! И конечно горный чай из самовара, очень приятные люди там работают! Завершается экскурсия поездкой на термальные источники, после такого дня - это релакс! Обязательно посетите данную экскурсию, останетесь довольны! Спасибо большое Амину, нашему гиду! Все что спрашивали,отвечал на все вопросы, даже остановил для фотографий с животными!

Добрый день! Хотела бы оставить отзыв о данной экскурсии. Очень насыщенный день был, повезло с погодой,было
Добрый день! Хотела бы оставить отзыв о данной экскурсии. Очень насыщенный день был, повезло с погодой,было
Добрый день! Хотела бы оставить отзыв о данной экскурсии. Очень насыщенный день был, повезло с погодой,было
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Р
Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Я просто в восторге от своей поездки в Верхнюю Балкарию! Искупаться в термальных источниках Аушигер было настоящим удовольствием, а вкусные
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хычины, которые мы попробовали, оставили незабываемое впечатление. Гид, рассказывающий нам интересные истории о местных достопримечательностях, добавил пикантности нашему приключению. Я чувствовала себя так комфортно и уютно в этой поездке, что не могу не рекомендовать её всем, кто ищет незабываемые впечатления и отличный отдых. Спасибо за такой замечательный опыт!

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Всего 39 отзывов в Железноводске в категории "Безенгийский «Язык Тролля»"

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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Безенгийский «Язык Тролля»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска;
  2. Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе);
  3. Незабываемая Верхняя Балкария: из Железноводска в сердце Кавказа;
  4. Верхняя Балкария: путешествие на джипе в мини-группе из Железноводска;
  5. Язык тролля из Железноводска - Скандинавия в сердце Кавказских гор.
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Дворец Эмира Бухарского;
  4. Курортный парк;
  5. Каскадная Лестница;
  6. Пушкинская Галерея;
  7. Гижгит;
  8. Гора Кольцо;
  9. Гора Бештау;
  10. Приэльбрусье.
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