Чеховская больница – экскурсии в Звенигороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Чеховская больница» в Звенигороде, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Звенигород на авто
На машине
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Звенигород
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Звенигород
Обширная обзорная экскурсия по городу с вековой историей
Начало: Около Успенского собора
27 окт в 09:00
29 окт в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Тайны древнего Звенигорода
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны древнего Звенигорода
Открыть для себя историю, искусство, природу и архитектуру центра подмосковного Ренессанса
Начало: На Московской улице
Сегодня в 11:00
27 окт в 11:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    25 сентября 2025
    Звенигород на авто
    Очень понравилось… жалко,что нельзя поставить более 5 звезд… насыщенная программа…. интересный рассказ истории города… посещение святых мест… Александр: мастерсвоего дела …. всё красиво,доходчиво,на возникающие вопрсы во воемя экскурсии отвечал. Рекомендую!!!
  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    Звенигород на авто
    Спасибо Александру за организацию автомобильной экскурсии! Посетили многие ключевые места за короткое время. Московская улица, Чеховские места, монастырь. Каждый найдёт в этом путешествии что-то свое.
  • Т
    Татьяна
    13 июня 2025
    Звенигород на авто
    Экскурсия прошла просто отлично. Нашу семью встретил гид Александр. Мы пересели на его новый внедорожник. Александр - кандидат исторических наук,
    читать дальше

    рассказывает очень интересно, поддерживает диалоги. Даже младшему сыну понравилась как прошла экскурсия, не смотря на то, что темы совсем не детские, и экскурсии откровенно не любит.
    Мы были в Звенигороде ранее, но Александр открыл нам новые места, например, пещеру Саввы,"чеховские места". Уже планируем новые поездки с этим гидом.

  • К
    Константин
    9 марта 2025
    Звенигород на авто
    Эксурсию для нас провёл Александр. Профессионал высокого уровня и просто приятный в общении человек. Маршрут построен очень удачно. Максимальный охват
    читать дальше

    интересного. Не забывал гид и о простых человеческих потребностях. Между удалёнными точками мы передвигались на современном авто, в котором нашей компании из 4-х человек (плюс гид) было очень комфортно. Да и погода нам благоприятствовала, наверное Трипстер замолвил словечко))

  • Ю
    Юлия
    27 февраля 2025
    Звенигород на авто
    Отличная прогулка по старинному городу) спасибо большое за впечатления)
    Отличная прогулка по старинному городу) спасибо большое за впечатления)
  • О
    Ольга
    16 февраля 2025
    Звенигород на авто
    Экскурсия по Звенигороду оставила самые приятные впечатления. Большая благодарность гиду Алёне — её профессионализм и глубокое знание истории города сделали
    читать дальше

    прогулку по-настоящему интересной и аутентичной.

    Алена относится с большим вниманием к деталям. Её увлеченность историей чувствовалась в каждом рассказе.

    Обязательно порекомендуем организаторов знакомым и посетим другие проекты команды.

    Спасибо!

  • Н
    Наталья
    20 августа 2024
    Звенигород на авто
    В целом, экскурсия на "хорошо", всегда есть к чему стремиться.
    Алёна - приятный собеседник, с душой рассказывает материал, отвечает на вопросы.
    Из
    читать дальше

    предложений - добавить время, тк заявленный маршрут требует парковки, надо учитывать время на это в тч., чтобы не смазывался конец маршрута.

  • О
    Ольга
    27 июля 2024
    Звенигород на авто
    Гид с историческим образованием, с отличной подачей знаний, с удовольствием еще воспользуемся его помощью в проведении экскурсий! Спасибо!
  • Е
    Елена
    11 июля 2024
    Звенигород на авто
    Алена - чудесная русская красавица, любящая свое дело и знающая Звенигород. Очень нам понравился темп, неторопливость речи и внимательность к деталям девушки. Однозначно рекомендуем
  • Е
    Елена
    6 июля 2024
    Звенигород на авто
    Отличная экскурсия по святым местам Звенигорода.
    Посмотрели также чеховские места, что очень ценно: ребенок начал интересоваться творчеством Чехова, а тут такая мотивация прилетела.

    Места красивые, храмы величественные, экскурсия отличная

    Александру благодарность!

    Как будем в Москве возьмём тур по алмазному фонду и ВДНХ.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Звенигород на авто
    Спасибо, путешествие по Звенигороду понравилось. Гид Александр приятный молодой человек, внимательный, хорошо и интересно рассказывал о достопримечательностях и истории города и окрестностей.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Звенигород на авто
    Были в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. Гидом по знаменательным местам являлся Александр, которым достаточно познавательно изложена история Звенигорода, о людях живущих в разные времена. Мы прекрасно провели время. Спасибо
    Были в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. Гидом по знаменательным местам являлся Александр, которым достаточно познавательно изложена история Звенигорода, о людях живущих в разные времена. Мы прекрасно провели время. Спасибо
  • Л
    Лариса
    17 мая 2024
    Звенигород на авто
    Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!
    Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!
  • Л
    Любовь
    11 мая 2024
    Звенигород на авто
    Хорошая экскурсия, комфортная машина. Александр приятный в общении человек.
  • Ю
    Юля
    11 мая 2024
    Звенигород на авто
    Спасибо Александру за экскурсию!
    Экскурсовод приехал вовремя, на своем авто. Рассказал все доступно понятно, не затянуто
    Получили удовольствие от проведенного времени.
    Спасибо
    Город очень понравился
  • Н
    Наталья
    5 мая 2024
    Звенигород на авто
    Спасибо нашему гиду Александру. Я уже бывала в Звенигороде, но Александр смог показать новые интересные места. История города и людей,
    читать дальше

    составивших историю этого года были представлены в материалах экскурсии. Отдельное спасибо за выполнение нашей просьбы по месту встречи. Желаю Александру профессиональных успехов!

  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Звенигород на авто
    Экскурсия очень понравилась. Гид Александр интересный рассказчик и большой профессионал
  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Звенигород на авто
    Посетили экскурсию в Звенигород с мужем и родителями. Александр просто влюбил нас в этот чудесный подмосковный город! Замечательно была составлена
    читать дальше

    программа экскурсии - сначала мы посмотрели достопримечательности города (памятник Любови Орловой, места, связанные с Чеховым), а после поехали на машине Александра в Саввино-Сторожевский монастырь. Красиво! Информативно. Нам понравилась подача материала - легко, без огромного количества имен и дат, с дополнительными фотографиями и материалами на планшете. Позже Александр посоветовал, где можно пообедать. Его рекомендацией мы также остались довольны😊 Однозначно рекомендуем и экскурсию, и экскурсовода!

    Посетили экскурсию в Звенигород с мужем и родителями. Александр просто влюбил нас в этот чудесный подмосковный город! Замечательно была составлена программа экскурсии - сначала мы посмотрели достопримечательности города (памятник Любови Орловой, места, связанные с Чеховым), а после поехали на машине Александра в Саввино-Сторожевский монастырь. Красиво! Информативно. Нам понравилась подача материала - легко, без огромного количества имен и дат, с дополнительными фотографиями и материалами на планшете. Позже Александр посоветовал, где можно пообедать. Его рекомендацией мы также остались довольны😊 Однозначно рекомендуем и экскурсию, и экскурсовода!
  • И
    Игорь
    24 марта 2024
    Звенигород на авто
    С большим удовольствием прогулялись по Звенигороду вместе с гидом Алёной. Посетили чеховские места, Саввино-Сторожевский монастырь и другие достопримечательности города и окрестностей. Алёна прекрасный рассказчик, глубоко знает тему и умеет интересно её преподнести. Поездкой мы остались очень довольны!
  • В
    Виктория
    5 марта 2024
    Звенигород на авто
    Александр встретил нас прямо на станции!
    Экскурсия была супер, эмоции просто переполняют, посетили все важные места, было просто сказочно. Вернуться в этот город? Нет сомнений!
    Спасибо, Александр, что познакомили нас с этой маленькой Швейцарией!!!
    Александр встретил нас прямо на станции!

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Чеховская больница»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Звенигород на авто
  2. Знакомьтесь, Звенигород
  3. Тайны древнего Звенигорода
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Вознесенский собор
  3. Дворец царя Алексей Михайловича
  4. Музей Русского десерта
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в октябре 2025
Сейчас в Звенигороде в категории "Чеховская больница" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Звенигороде на 2025 год по теме «Чеховская больница», 23 ⭐ отзыва, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь