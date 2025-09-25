Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Звенигород
Обширная обзорная экскурсия по городу с вековой историей
Начало: Около Успенского собора
27 окт в 09:00
29 окт в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны древнего Звенигорода
Открыть для себя историю, искусство, природу и архитектуру центра подмосковного Ренессанса
Начало: На Московской улице
Сегодня в 11:00
27 окт в 11:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера25 сентября 2025Очень понравилось… жалко,что нельзя поставить более 5 звезд… насыщенная программа…. интересный рассказ истории города… посещение святых мест… Александр: мастерсвоего дела …. всё красиво,доходчиво,на возникающие вопрсы во воемя экскурсии отвечал. Рекомендую!!!
- ННаталья4 августа 2025Спасибо Александру за организацию автомобильной экскурсии! Посетили многие ключевые места за короткое время. Московская улица, Чеховские места, монастырь. Каждый найдёт в этом путешествии что-то свое.
- ТТатьяна13 июня 2025Экскурсия прошла просто отлично. Нашу семью встретил гид Александр. Мы пересели на его новый внедорожник. Александр - кандидат исторических наук,
- ККонстантин9 марта 2025Эксурсию для нас провёл Александр. Профессионал высокого уровня и просто приятный в общении человек. Маршрут построен очень удачно. Максимальный охват
- ЮЮлия27 февраля 2025Отличная прогулка по старинному городу) спасибо большое за впечатления)
- ООльга16 февраля 2025Экскурсия по Звенигороду оставила самые приятные впечатления. Большая благодарность гиду Алёне — её профессионализм и глубокое знание истории города сделали
- ННаталья20 августа 2024В целом, экскурсия на "хорошо", всегда есть к чему стремиться.
Алёна - приятный собеседник, с душой рассказывает материал, отвечает на вопросы.
Из
- ООльга27 июля 2024Гид с историческим образованием, с отличной подачей знаний, с удовольствием еще воспользуемся его помощью в проведении экскурсий! Спасибо!
- ЕЕлена11 июля 2024Алена - чудесная русская красавица, любящая свое дело и знающая Звенигород. Очень нам понравился темп, неторопливость речи и внимательность к деталям девушки. Однозначно рекомендуем
- ЕЕлена6 июля 2024Отличная экскурсия по святым местам Звенигорода.
Посмотрели также чеховские места, что очень ценно: ребенок начал интересоваться творчеством Чехова, а тут такая мотивация прилетела.
Места красивые, храмы величественные, экскурсия отличная
Александру благодарность!
Как будем в Москве возьмём тур по алмазному фонду и ВДНХ.
- ЕЕлена4 июня 2024Спасибо, путешествие по Звенигороду понравилось. Гид Александр приятный молодой человек, внимательный, хорошо и интересно рассказывал о достопримечательностях и истории города и окрестностей.
- ТТатьяна21 мая 2024Были в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. Гидом по знаменательным местам являлся Александр, которым достаточно познавательно изложена история Звенигорода, о людях живущих в разные времена. Мы прекрасно провели время. Спасибо
- ЛЛариса17 мая 2024Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!
- ЛЛюбовь11 мая 2024Хорошая экскурсия, комфортная машина. Александр приятный в общении человек.
- ЮЮля11 мая 2024Спасибо Александру за экскурсию!
Экскурсовод приехал вовремя, на своем авто. Рассказал все доступно понятно, не затянуто
Получили удовольствие от проведенного времени.
Спасибо
Город очень понравился
- ННаталья5 мая 2024Спасибо нашему гиду Александру. Я уже бывала в Звенигороде, но Александр смог показать новые интересные места. История города и людей,
- ТТатьяна30 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Александр интересный рассказчик и большой профессионал
- ЕЕлена21 апреля 2024Посетили экскурсию в Звенигород с мужем и родителями. Александр просто влюбил нас в этот чудесный подмосковный город! Замечательно была составлена
- ИИгорь24 марта 2024С большим удовольствием прогулялись по Звенигороду вместе с гидом Алёной. Посетили чеховские места, Саввино-Сторожевский монастырь и другие достопримечательности города и окрестностей. Алёна прекрасный рассказчик, глубоко знает тему и умеет интересно её преподнести. Поездкой мы остались очень довольны!
- ВВиктория5 марта 2024Александр встретил нас прямо на станции!
Экскурсия была супер, эмоции просто переполняют, посетили все важные места, было просто сказочно. Вернуться в этот город? Нет сомнений!
Спасибо, Александр, что познакомили нас с этой маленькой Швейцарией!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Чеховская больница»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в октябре 2025
Сейчас в Звенигороде в категории "Чеховская больница" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Звенигороде на 2025 год по теме «Чеховская больница», 23 ⭐ отзыва, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь