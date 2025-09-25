В Вера Звенигород на авто Очень понравилось… жалко,что нельзя поставить более 5 звезд… насыщенная программа…. интересный рассказ истории города… посещение святых мест… Александр: мастерсвоего дела …. всё красиво,доходчиво,на возникающие вопрсы во воемя экскурсии отвечал. Рекомендую!!!

Н Наталья Звенигород на авто Спасибо Александру за организацию автомобильной экскурсии! Посетили многие ключевые места за короткое время. Московская улица, Чеховские места, монастырь. Каждый найдёт в этом путешествии что-то свое.

Т Татьяна Звенигород на авто читать дальше рассказывает очень интересно, поддерживает диалоги. Даже младшему сыну понравилась как прошла экскурсия, не смотря на то, что темы совсем не детские, и экскурсии откровенно не любит.

Мы были в Звенигороде ранее, но Александр открыл нам новые места, например, пещеру Саввы,"чеховские места". Уже планируем новые поездки с этим гидом. Экскурсия прошла просто отлично. Нашу семью встретил гид Александр. Мы пересели на его новый внедорожник. Александр - кандидат исторических наук,

К Константин Звенигород на авто читать дальше интересного. Не забывал гид и о простых человеческих потребностях. Между удалёнными точками мы передвигались на современном авто, в котором нашей компании из 4-х человек (плюс гид) было очень комфортно. Да и погода нам благоприятствовала, наверное Трипстер замолвил словечко)) Эксурсию для нас провёл Александр. Профессионал высокого уровня и просто приятный в общении человек. Маршрут построен очень удачно. Максимальный охват

Ю Юлия Звенигород на авто Отличная прогулка по старинному городу) спасибо большое за впечатления)

О Ольга Звенигород на авто читать дальше прогулку по-настоящему интересной и аутентичной.



Алена относится с большим вниманием к деталям. Её увлеченность историей чувствовалась в каждом рассказе.



Обязательно порекомендуем организаторов знакомым и посетим другие проекты команды.



Спасибо! Экскурсия по Звенигороду оставила самые приятные впечатления. Большая благодарность гиду Алёне — её профессионализм и глубокое знание истории города сделали

Н Наталья Звенигород на авто

Алёна - приятный собеседник, с душой рассказывает материал, отвечает на вопросы.

Из читать дальше предложений - добавить время, тк заявленный маршрут требует парковки, надо учитывать время на это в тч., чтобы не смазывался конец маршрута. В целом, экскурсия на "хорошо", всегда есть к чему стремиться.Алёна - приятный собеседник, с душой рассказывает материал, отвечает на вопросы.Из

О Ольга Звенигород на авто Гид с историческим образованием, с отличной подачей знаний, с удовольствием еще воспользуемся его помощью в проведении экскурсий! Спасибо!

Е Елена Звенигород на авто Алена - чудесная русская красавица, любящая свое дело и знающая Звенигород. Очень нам понравился темп, неторопливость речи и внимательность к деталям девушки. Однозначно рекомендуем

Е Елена Звенигород на авто Отличная экскурсия по святым местам Звенигорода.

Посмотрели также чеховские места, что очень ценно: ребенок начал интересоваться творчеством Чехова, а тут такая мотивация прилетела.



Места красивые, храмы величественные, экскурсия отличная



Александру благодарность!



Как будем в Москве возьмём тур по алмазному фонду и ВДНХ.

Е Елена Звенигород на авто Спасибо, путешествие по Звенигороду понравилось. Гид Александр приятный молодой человек, внимательный, хорошо и интересно рассказывал о достопримечательностях и истории города и окрестностей.

Т Татьяна Звенигород на авто Были в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. Гидом по знаменательным местам являлся Александр, которым достаточно познавательно изложена история Звенигорода, о людях живущих в разные времена. Мы прекрасно провели время. Спасибо

Л Лариса Звенигород на авто Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!

Л Любовь Звенигород на авто Хорошая экскурсия, комфортная машина. Александр приятный в общении человек.

Ю Юля Звенигород на авто Спасибо Александру за экскурсию!

Экскурсовод приехал вовремя, на своем авто. Рассказал все доступно понятно, не затянуто

Получили удовольствие от проведенного времени.

Спасибо

Город очень понравился

Н Наталья Звенигород на авто читать дальше составивших историю этого года были представлены в материалах экскурсии. Отдельное спасибо за выполнение нашей просьбы по месту встречи. Желаю Александру профессиональных успехов! Спасибо нашему гиду Александру. Я уже бывала в Звенигороде, но Александр смог показать новые интересные места. История города и людей,

Т Татьяна Звенигород на авто Экскурсия очень понравилась. Гид Александр интересный рассказчик и большой профессионал

Е Елена Звенигород на авто читать дальше программа экскурсии - сначала мы посмотрели достопримечательности города (памятник Любови Орловой, места, связанные с Чеховым), а после поехали на машине Александра в Саввино-Сторожевский монастырь. Красиво! Информативно. Нам понравилась подача материала - легко, без огромного количества имен и дат, с дополнительными фотографиями и материалами на планшете. Позже Александр посоветовал, где можно пообедать. Его рекомендацией мы также остались довольны😊 Однозначно рекомендуем и экскурсию, и экскурсовода! Посетили экскурсию в Звенигород с мужем и родителями. Александр просто влюбил нас в этот чудесный подмосковный город! Замечательно была составлена

И Игорь Звенигород на авто С большим удовольствием прогулялись по Звенигороду вместе с гидом Алёной. Посетили чеховские места, Саввино-Сторожевский монастырь и другие достопримечательности города и окрестностей. Алёна прекрасный рассказчик, глубоко знает тему и умеет интересно её преподнести. Поездкой мы остались очень довольны!