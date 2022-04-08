Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы

В этом увлекательном путешествии вас ждет знакомство с красивыми местами Сербии, потрясающей природой, сельской жизнью и

5
4 отзыва
Авторский тур
В этом увлекательном путешествии вас ждет знакомство с красивыми местами Сербии, потрясающей природой, сельской жизнью и гостеприимством, национальной кухней и местами жизни и творчества знаменитого сербского режиссера Эмира Кустурицы.
Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы
Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы
Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы
Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы
Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы
Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы

Что вас ожидает 🤩

  • Андричград
  • Опленац
  • Топола
  • Дрвенград
  • Поездка на ретро поезде «Шарганская восьмерка»

Что вас ожидает:

    ДЕНЬ 1. Уроки истории и погружение в сербскую культуру
    Рано утром отъезд из Белграда в город Топола. Топола — город вождя Первого сербского восстания, вспыхнувшего в начале XIX века. Осмотр города-памятника династии Карагеоргиевичей, созданного родоначальником династии Карагеоргием в конце XVIII века. Посещение церкви, посвященной Св. Богородицы и памятника Народному восстанию. Отправление на Опленац, посещение главной достопримечательности этого места — храма Св. Георгия, являющегося мавзолеем династии Карагегориевичей, в котором покоятся члены этой сербской королевской семьи. Храм Св. Георгия, выполненный в сербско-византийском стиле, славится своими прекрасными мозаиками на 3500 м² — работой русских художников-эмигрантов.
    Завораживающая красота природы и гастрономическое удовольствие
    Окружающая Опленац прекрасная природа Шумадии, шум деревьев и пение птиц успокаивают душу. Продолжение маршрута через город Чачак и живописное ущелье реки Западная Морава, в котором расположены 11 средневековых монастырей. Уже пора кушать. Побывать в Сербии и не попробовать горного ягненка на вертели — это значит, что вы не встретились с запахами и вкусами сербской кухни. Нас дорога дальше ведет в Боснию, в новый шедевр строителя Кустурицы — Андричград.

    Андричград — город в городе

    Экскурсия по городу, посвященному Нобелевскому лауреату, писателю Иво Андричу. Художественным восприятием Эмира Кустурицы создан абсолютно особенный город. Город из камня и воспоминаний. Воспоминания о стране, которой больше нет. Город существует вне времени. Знакомство с городом в городе. Прогулка по берегам реки Дрина. Осмотр площадей, где находятся памятники Андричу, Негошу, великому визирю Мехмед-паше Соколовичу, знакомство с постройками византийского, восточного и австро-венгерского стилей. Если мы уже попали в Боснию, то нельзя упустить возможность попробовать восточные сладости и домашнее кофе, приготовленное в турке.
    «Дрвенград» — настоящий адрес Эмира Кустурицы,
    Возвращаемся в Сербию, в этно-деревню «Дрвенград» — настоящий адрес Эмира Кустурицы, где «летят герои его фильмов». Размещение в гостинице. Знакомство с Дрвенградом, детищем архитектора-режиссера Эмира Кустурицы. Комплекс традиционных деревянных домиков на холмах как будто создан из мечты и снов. Вы почувствуете настоящую гармонию с окружающим миром, погостив в деревянном городе, который посещают все любители кино, Кустурицы, природы, и за который Кустурица получил премию Филиппа Ротье за оригинальность и комплексность проекта. По мере возможности — просмотр фильма «Жизнь как чудо». Ужин, ночлег.
    ДЕНЬ 2. По узкой колее, да по горному серпантину
    На следующий день отъезд на ретро поезд «Шарганская восьмерка» (только в летнем периоде), который по узкой колее повезет вас по серпантину и через туннели. Остановки на смотровых площадках, где Кустурица снимал свой фильм «Жизнь как чудо». После этой изумительной 2,5 часовой поездки на поезде — отъезд в сторону Белграда. Обеденное время проведем в деревне, где будем знакомится с настоящим сербским селом и настоящими гостеприимными хозяевами. Приготовление обеда осуществляется по старинным рецептам сербских блюд. Дегустация всего приготовленного под звуки сербской народной музыки. Вы еще попробуете и разные домашние напитки — ракию, соки… Возвращение в Белград поздно вечером.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Транспортное средство: Toyota RAV4

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги лицензированного русскоговорящего гида.
    • Трансфер
    Что не входит
    • Размещение в этно-селе «Дрвенград»
    • Питание
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Транспортное средство: Toyota RAV4
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

    Отзывы от туристов

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