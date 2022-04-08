Что вас ожидает:

ДЕНЬ 1. Уроки истории и погружение в сербскую культуру

Рано утром отъезд из Белграда в город Топола. Топола — город вождя Первого сербского восстания, вспыхнувшего в начале XIX века. Осмотр города-памятника династии Карагеоргиевичей, созданного родоначальником династии Карагеоргием в конце XVIII века. Посещение церкви, посвященной Св. Богородицы и памятника Народному восстанию. Отправление на Опленац, посещение главной достопримечательности этого места — храма Св. Георгия, являющегося мавзолеем династии Карагегориевичей, в котором покоятся члены этой сербской королевской семьи. Храм Св. Георгия, выполненный в сербско-византийском стиле, славится своими прекрасными мозаиками на 3500 м² — работой русских художников-эмигрантов.

Завораживающая красота природы и гастрономическое удовольствие

Окружающая Опленац прекрасная природа Шумадии, шум деревьев и пение птиц успокаивают душу. Продолжение маршрута через город Чачак и живописное ущелье реки Западная Морава, в котором расположены 11 средневековых монастырей. Уже пора кушать. Побывать в Сербии и не попробовать горного ягненка на вертели — это значит, что вы не встретились с запахами и вкусами сербской кухни. Нас дорога дальше ведет в Боснию, в новый шедевр строителя Кустурицы — Андричград.

Андричград — город в городе

Экскурсия по городу, посвященному Нобелевскому лауреату, писателю Иво Андричу. Художественным восприятием Эмира Кустурицы создан абсолютно особенный город. Город из камня и воспоминаний. Воспоминания о стране, которой больше нет. Город существует вне времени. Знакомство с городом в городе. Прогулка по берегам реки Дрина. Осмотр площадей, где находятся памятники Андричу, Негошу, великому визирю Мехмед-паше Соколовичу, знакомство с постройками византийского, восточного и австро-венгерского стилей. Если мы уже попали в Боснию, то нельзя упустить возможность попробовать восточные сладости и домашнее кофе, приготовленное в турке.

«Дрвенград» — настоящий адрес Эмира Кустурицы,

Возвращаемся в Сербию, в этно-деревню «Дрвенград» — настоящий адрес Эмира Кустурицы, где «летят герои его фильмов». Размещение в гостинице. Знакомство с Дрвенградом, детищем архитектора-режиссера Эмира Кустурицы. Комплекс традиционных деревянных домиков на холмах как будто создан из мечты и снов. Вы почувствуете настоящую гармонию с окружающим миром, погостив в деревянном городе, который посещают все любители кино, Кустурицы, природы, и за который Кустурица получил премию Филиппа Ротье за оригинальность и комплексность проекта. По мере возможности — просмотр фильма «Жизнь как чудо». Ужин, ночлег.

ДЕНЬ 2. По узкой колее, да по горному серпантину

На следующий день отъезд на ретро поезд «Шарганская восьмерка» (только в летнем периоде), который по узкой колее повезет вас по серпантину и через туннели. Остановки на смотровых площадках, где Кустурица снимал свой фильм «Жизнь как чудо». После этой изумительной 2,5 часовой поездки на поезде — отъезд в сторону Белграда. Обеденное время проведем в деревне, где будем знакомится с настоящим сербским селом и настоящими гостеприимными хозяевами. Приготовление обеда осуществляется по старинным рецептам сербских блюд. Дегустация всего приготовленного под звуки сербской народной музыки. Вы еще попробуете и разные домашние напитки — ракию, соки… Возвращение в Белград поздно вечером.

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