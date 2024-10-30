Откройте мир сербской культуры через знакомство с традиционными напитками страны, такими как вино и ракия. Кроме того, мы посетим уникальный ресторан, стены которого помнят знаменитостей мирового масштаба — Иосипа Броза Тито, Софи Лорен, Нила Армстронга и многих других. А после мы отправимся в небольшое путешествие в прошлое, прогулявшись по средневековой крепости Смедерево.

Описание экскурсии

Путешествие по живописным местам Сербии

Вас ожидает увлекательное путешествие по ряду уникальных мест, каждое из которых обладает своей атмосферой и историей.

Гора Авала

Начнем с горы Авала, где расположена знаменитая телебашня — символ Белграда. С высоты 120 метров открывается захватывающая панорама окрестностей, особенно в ясную погоду. Это место идеально подходит для того, чтобы насладиться природой и сделать потрясающие фотографии.

Музей ракии «Бойковчанка»

Далее мы посетим музей ракии «Бойковчанка», который познакомит вас с традиционным сербским напитком — фруктовым бренди. Этот уникальный напиток известен по всему миру и даже побывал на российской космической станции «Мир». Здесь у вас будет возможность попробовать ракию десятилетней выдержки в сочетании с классическими сербскими закусками.

Ресторан «Гроцка»

Не упустите шанс посетить ресторан «Гроцка», который удивит вас своим расположением среди виноградников на холме. Отсюда открывается потрясающий вид на Дунай. Это место стало популярным среди знаменитостей, таких как Иосип Броз Тито, Софи Лорен и Нил Армстронг, который сравнил этот вид с космическими пейзажами.

Винария «Плавинцы»

Затем мы отправимся в винарии «Плавинцы», известную своим органическим вином. Эта винодельня выросла из небольшого семейного бизнеса до современного производства, строго соблюдая принципы органического земледелия. Здесь вы сможете узнать больше о процессе производства вина и, возможно, даже продегустировать некоторые из лучших образцов.

Смедеревская крепость

Наконец, мы посетим Смедеревскую крепость, расположенную на берегу Дуная. Эта историческая крепость служила столицей Сербии в средние века. Мы прогуляемся по её территории, узнаем о знаменитостях, которые побывали здесь, и обсудим важные события, свидетелем которых она стала. Крепость до сих пор хранит в себе дух истории и предлагает уникальную возможность прикоснуться к прошлому.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит лучше узнать культуру и традиции Сербии.