О культуре Сербии через её напитки

Откройте мир сербской культуры через знакомство с традиционными напитками страны, такими как вино и ракия.

Кроме того, мы посетим уникальный ресторан, стены которого помнят знаменитостей мирового масштаба — Иосипа Броза Тито, Софи Лорен, Нила Армстронга и многих других.

А после мы отправимся в небольшое путешествие в прошлое, прогулявшись по средневековой крепости Смедерево.
О культуре Сербии через её напитки
О культуре Сербии через её напитки
О культуре Сербии через её напитки
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Путешествие по живописным местам Сербии

Вас ожидает увлекательное путешествие по ряду уникальных мест, каждое из которых обладает своей атмосферой и историей.

Гора Авала

Начнем с горы Авала, где расположена знаменитая телебашня — символ Белграда. С высоты 120 метров открывается захватывающая панорама окрестностей, особенно в ясную погоду. Это место идеально подходит для того, чтобы насладиться природой и сделать потрясающие фотографии.

Музей ракии «Бойковчанка»

Далее мы посетим музей ракии «Бойковчанка», который познакомит вас с традиционным сербским напитком — фруктовым бренди. Этот уникальный напиток известен по всему миру и даже побывал на российской космической станции «Мир». Здесь у вас будет возможность попробовать ракию десятилетней выдержки в сочетании с классическими сербскими закусками.

Ресторан «Гроцка»

Не упустите шанс посетить ресторан «Гроцка», который удивит вас своим расположением среди виноградников на холме. Отсюда открывается потрясающий вид на Дунай. Это место стало популярным среди знаменитостей, таких как Иосип Броз Тито, Софи Лорен и Нил Армстронг, который сравнил этот вид с космическими пейзажами.

Винария «Плавинцы»

Затем мы отправимся в винарии «Плавинцы», известную своим органическим вином. Эта винодельня выросла из небольшого семейного бизнеса до современного производства, строго соблюдая принципы органического земледелия. Здесь вы сможете узнать больше о процессе производства вина и, возможно, даже продегустировать некоторые из лучших образцов.

Смедеревская крепость

Наконец, мы посетим Смедеревскую крепость, расположенную на берегу Дуная. Эта историческая крепость служила столицей Сербии в средние века. Мы прогуляемся по её территории, узнаем о знаменитостях, которые побывали здесь, и обсудим важные события, свидетелем которых она стала. Крепость до сих пор хранит в себе дух истории и предлагает уникальную возможность прикоснуться к прошлому.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит лучше узнать культуру и традиции Сербии.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гора Авала с телебашней
  • Музей ракии «Бойковчанка»
  • Ресторан «Гроцка»
  • Винария «Плавинцы»
  • Смедеревская крепость на берегу Дуная
Место начала и завершения?
Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Белграда

Похожие экскурсии из Белграда

Большое путешествие на север Сербии
На машине
42 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
299 за всё до 4 чел.
Белград - город на границе двух культур
Пешая
271 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Белград: экскурсия на стыке веков и культур
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
4 ноя в 14:00
5 ноя в 14:00
от 78 за всё до 2 чел.
Братья навеки: о Сербии и России в центре Белграда
Пешая
10 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
1 ноя в 15:00
34 за человека
У нас ещё много экскурсий в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белграде
ХорошоТам