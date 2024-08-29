Национальный парк, прогулка на природе, треккинг, культурное наследие — все это ждет вас на экскурсии на гору Тара, которая недаром считается настоящим сокровищем Сербии.
Со здешних смотровых площадок открываются великолепные пейзажи озера Перучац, каньона реки Дрина, монастыря Рача. В парке каждый сможет выбрать пеший или велосипедный маршрут на свой вкус.
Со здешних смотровых площадок открываются великолепные пейзажи озера Перучац, каньона реки Дрина, монастыря Рача. В парке каждый сможет выбрать пеший или велосипедный маршрут на свой вкус.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Тара — одна из самых красивых гор, национальный парк и настоящее сокровище Сербии. Высота горы над уровнем моря достигает 1500 метров. Хвойные леса, реки, скалы, озера, старинные монастыри, редкие виды растений привлекают туристов и любителей путешествий. Со смотровых площадок путешественнику открывается необыкновенная, величественная красота Тары: с Баньской скалы видна изумрудная зелень озера Перучац и каньон реки Дрина; с Билешской — строго охраняемый заповедник Панчичевой оморики. Со смотровой площадки Црнесково видна долина, в которой расположен монастырь Рача; со смотровой площадки Ослуша взлетают разноцветные парапланы. . На Таре почти 300 км. различных маршрутов (как пеших, так и велосипедных) для любителей природы и активного отдыха. Велосипедные дорожки в Национальном парке Тара доступны в течение теплого времени года. Пешие маршруты:• Калуджерска-бара — вершина Сборище;
- пешеходная дорожка «Рача» — одноименный монастырь XIII века;
- дорожка «Баньская скала» ведет до одноименной смотровой площадки. В Таре есть также единственный в Сербии маршрут, специально разработанный для людей с ограниченными физическими способностями. Велосипедные маршруты:• «Златибор – Мокрая гора – Митровац» (можно посетить этно-деревню Дрвенград);
- «Высокая гора» (на маршруте имеется несколько не очень легких подъемов, но все усилия вознаграждаются потрясающей красоты спуском);
- «Высокая Тара» (на маршруте коварная Сливовица!);
• «Царская Тара» (через заповедник Красный ручей маршрут приводит прямо к озеру Перучац, где можно отдохнуть и набраться сил). Важная информация:
- Подъем по пешеходному маршруту на гору Тара не требует специальной подготовки и альпинистского снаряжения.
- Удобная одежда и обувь по погоде обязательны.
в любой день, теплое время года
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Тара
- Озеро Перучац
- Река Дрина
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты
- Обед/дегустация
- Личные расходы
- Услуги инструктора-альпиниста (под запрос)
Место начала и завершения?
Холл Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день, теплое время года
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Подъем по пешеходному маршруту на гору Тара не требует специальной подготовки и альпинистского снаряжения
- Удобная одежда и обувь по погоде обязательна!
- Для любителей более острых ощущений со специальной подготовкой, возможна организация подъема в сопровождении квалифицированного инструктора-альпиниста (по запросу)!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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