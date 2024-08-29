пешеходная дорожка «Рача» — одноименный монастырь XIII века;

дорожка «Баньская скала» ведет до одноименной смотровой площадки. В Таре есть также единственный в Сербии маршрут, специально разработанный для людей с ограниченными физическими способностями. Велосипедные маршруты:• «Златибор – Мокрая гора – Митровац» (можно посетить этно-деревню Дрвенград);

«Высокая гора» (на маршруте имеется несколько не очень легких подъемов, но все усилия вознаграждаются потрясающей красоты спуском);

«Высокая Тара» (на маршруте коварная Сливовица!);

• «Царская Тара» (через заповедник Красный ручей маршрут приводит прямо к озеру Перучац, где можно отдохнуть и набраться сил). Важная информация:

Подъем по пешеходному маршруту на гору Тара не требует специальной подготовки и альпинистского снаряжения.

Удобная одежда и обувь по погоде обязательны.

Тара — одна из самых красивых гор, национальный парк и настоящее сокровище Сербии. Высота горы над уровнем моря достигает 1500 метров. Хвойные леса, реки, скалы, озера, старинные монастыри, редкие виды растений привлекают туристов и любителей путешествий. Со смотровых площадок путешественнику открывается необыкновенная, величественная красота Тары: с Баньской скалы видна изумрудная зелень озера Перучац и каньон реки Дрина; с Билешской — строго охраняемый заповедник Панчичевой оморики. Со смотровой площадки Црнесково видна долина, в которой расположен монастырь Рача; со смотровой площадки Ослуша взлетают разноцветные парапланы. . На Таре почти 300 км. различных маршрутов (как пеших, так и велосипедных) для любителей природы и активного отдыха. Велосипедные дорожки в Национальном парке Тара доступны в течение теплого времени года. Пешие маршруты:• Калуджерска-бара — вершина Сборище;