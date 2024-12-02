Насыщенное комфорт-путешествие по Шри-Ланке: экскурсии и отдых у океана

Увидеть все главные достопримечательности острова, отправиться на сафари и посетить чайную фабрику
Объедем практически всё островное государство — от Негомбо до Сигирии, национального парка «Яла» и юго-западного побережья.

Посетим священные и природные места: буддийские храмы, горный регион с водопадами, джунглями и плантациями, сад
читать дальше

специй и чайную фабрику. Заглянем в гости к слонам в питомник и увидим диких животных на заповедной территории. Прокатимся на аутентичном поезде и заедем в уникальный во всей Азии форт Галле. Вы проведёте день на побережье Индийского океана и будете жить в комфортабельных отелях 4* и 5*.

Насыщенное комфорт-путешествие по Шри-Ланке: экскурсии и отдых у океана
Насыщенное комфорт-путешествие по Шри-Ланке: экскурсии и отдых у океана
Насыщенное комфорт-путешествие по Шри-Ланке: экскурсии и отдых у океана
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Проживание. 2-местное размещение в 4-, 5-звёздочных отелях с высоким рейтингом. Все удобства в номере (санузел, кондиционер, телевизор). Возможные отели: Pledge Scape, Sigiriya Village, Thilanka Hotel, Oak Ray Tea Bush, La Ella Breeze, Occidental Eden Beruwala, Cinnamon Red Colombo или аналогичные. На территориях некоторых отелей будут бассейны.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Микроавтобус с кондиционером.

Дети. От 12 лет.

Виза. Оформляется бесплатно по прилёте (на 30 дней).

Связь и интернет. Сим-карта с 30 гб интернета каждому путешественнику.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Шри-Ланку

Встречаемся в аэропорту и едем на заселение в отель в Негомбо — это крупный курортный город на Шри-Ланке. После размещения и отдыха вы прокатитесь на катере по лагуне. Ужин в отеле с 19:30 до 21:30.

Добро пожаловать на Шри-ЛанкуДобро пожаловать на Шри-ЛанкуДобро пожаловать на Шри-ЛанкуДобро пожаловать на Шри-ЛанкуДобро пожаловать на Шри-ЛанкуДобро пожаловать на Шри-ЛанкуДобро пожаловать на Шри-ЛанкуДобро пожаловать на Шри-Ланку
2 день

Слоновий питомник и Сигирия

Завтракаем в ресторане отеля и в 8:00 выезжаем.

Сегодня посетим слоновий питомник «Пиннавела», который изначально был создан для заботы о больных и брошенных животных. Условия максимально приближены к естественным. Вы посмотрите на купание и кормление слонов, сможете сфотографироваться с ними и прогуляться по территории.

Далее отправимся в Сигирию — на скальное плато с крепостью на скале. Вы увидите остатки от неприступного дворца-города, который был построен в 5 веке по велению короля Касапы.

Ближе к вечеру разместимся в отеле и отправимся ужинать.

Слоновий питомник и СигирияСлоновий питомник и СигирияСлоновий питомник и СигирияСлоновий питомник и СигирияСлоновий питомник и СигирияСлоновий питомник и СигирияСлоновий питомник и СигирияСлоновий питомник и СигирияСлоновий питомник и СигирияСлоновий питомник и СигирияСлоновий питомник и СигирияСлоновий питомник и Сигирия
3 день

Пещерный храм и сад специй

Сегодня понаблюдаем за жизнью местных жителей и посетим пещерный буддийский храм Дамбулла. Святыня датируется 1 веком до нашей эры и состоит из 5 основных пещер и остатков скальных келий. Здесь сохранились десятки статуй Будды, 3 статуи королей Шри-Ланки, а также статуи богов. Многие из них покрыты золотом.

Следующая локация — сад специй. Далее разместимся в отеле в Канди. Ужин с 19:00 до 22:00.

Пещерный храм и сад специйПещерный храм и сад специйПещерный храм и сад специйПещерный храм и сад специйПещерный храм и сад специйПещерный храм и сад специйПещерный храм и сад специйПещерный храм и сад специйПещерный храм и сад специйПещерный храм и сад специй
4 день

Храм Зуба Будды, ботанический сад и башня Амбулувава

Выезжаем из отеля в 8:00.

Сегодня посетим ещё одно священное место — храм Зуба Будды. Здесь хранится спасённая из погребального костра реликвия. Тысячи паломников приезжают сюда помолиться и духовно прикоснуться к святыне.

Далее вы сможете примерить национальные наряды и сфотографироваться в них. После чего погуляем по ботаническому саду в окружении экзотических растений. Напоследок заедем к башне Амбулувава — настоящему архитектурному чуду Шри-Ланки. Желающие смогут подняться на высоту 48 метров и полюбоваться панорамным видом.

Храм Зуба Будды, ботанический сад и башня АмбулуваваХрам Зуба Будды, ботанический сад и башня АмбулуваваХрам Зуба Будды, ботанический сад и башня АмбулуваваХрам Зуба Будды, ботанический сад и башня АмбулуваваХрам Зуба Будды, ботанический сад и башня АмбулуваваХрам Зуба Будды, ботанический сад и башня АмбулуваваХрам Зуба Будды, ботанический сад и башня АмбулуваваХрам Зуба Будды, ботанический сад и башня АмбулуваваХрам Зуба Будды, ботанический сад и башня Амбулувава
5 день

Чайные плантации, Нувара-Элия, Элла, прогулка на поезде и Девятиарочный мост

Вновь выезжаем в 8:00 и первым делом отправляемся на чайную плантацию. Посетим фабрику и увидим, как выращивается чай. Прогуляемся по улочкам города в английском стиле — Нувара-Элии. Зайдём на почту отправить открытки.

Далее едем в зелёный горный городок Эллу. Вокруг него тоже увидим плантации, а ещё огороды и леса. Прокатимся на аутентичном поезде и сфотографируемся с Девятиарочным мостом.

На ночь остановимся в отеле в Элле.

Чайные плантации, Нувара-Элия, Элла, прогулка на поезде и Девятиарочный мостЧайные плантации, Нувара-Элия, Элла, прогулка на поезде и Девятиарочный мостЧайные плантации, Нувара-Элия, Элла, прогулка на поезде и Девятиарочный мостЧайные плантации, Нувара-Элия, Элла, прогулка на поезде и Девятиарочный мостЧайные плантации, Нувара-Элия, Элла, прогулка на поезде и Девятиарочный мостЧайные плантации, Нувара-Элия, Элла, прогулка на поезде и Девятиарочный мостЧайные плантации, Нувара-Элия, Элла, прогулка на поезде и Девятиарочный мостЧайные плантации, Нувара-Элия, Элла, прогулка на поезде и Девятиарочный мостЧайные плантации, Нувара-Элия, Элла, прогулка на поезде и Девятиарочный мостЧайные плантации, Нувара-Элия, Элла, прогулка на поезде и Девятиарочный мост
6 день

Малый пик Адама, водопад Равана и национальный парк

Сегодня будет насыщенный на природные красоты день. Отправимся к Малому пику Адама любоваться горными панорамами. Здесь для любителей экстрима есть зиплайн. Затем увидим 19-метровый каскадный водопад Равана — мощные потоки воды срываются с высоты и образуют природный бассейн. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться освежающими брызгами и отдохнуть на природе.

Вечером заселимся в отель в национальном парке «Яла».

Малый пик Адама, водопад Равана и национальный паркМалый пик Адама, водопад Равана и национальный паркМалый пик Адама, водопад Равана и национальный паркМалый пик Адама, водопад Равана и национальный паркМалый пик Адама, водопад Равана и национальный паркМалый пик Адама, водопад Равана и национальный парк
7 день

Сафари в национальном парке и форт Галле на побережье

Сегодня встанем пораньше, чтобы отправиться на утреннее сафари на джипах по национальному парку «Яла». Увидим обитателей — всего здесь 44 млекопитающих, среди которых цейлонский слон, индийский буйвол, леопард, кошка-рыболов. В «Яле» живут и эндемичные виды. Всех мы, конечно, не встретим, но некоторых точно заметим.

Далее перемещаемся на юго-западное побережье Шри-Ланки в форт Галле, построенный португальцами в 16 веке. Форт охраняется ЮНЕСКО и является самой крупной сохранившейся крепостью в Азии, которая была основана европейцами в период колонизации.

Разместимся в пляжной отеле.

Сафари в национальном парке и форт Галле на побережьеСафари в национальном парке и форт Галле на побережьеСафари в национальном парке и форт Галле на побережьеСафари в национальном парке и форт Галле на побережьеСафари в национальном парке и форт Галле на побережьеСафари в национальном парке и форт Галле на побережьеСафари в национальном парке и форт Галле на побережьеСафари в национальном парке и форт Галле на побережьеСафари в национальном парке и форт Галле на побережьеСафари в национальном парке и форт Галле на побережьеСафари в национальном парке и форт Галле на побережьеСафари в национальном парке и форт Галле на побережьеСафари в национальном парке и форт Галле на побережье
8 день

День на побережье Индийского океана

Вы сможете провести весь день на пляже, загорая и купаясь в Индийском океане. Отель находится на первой линии и оснащён всем необходимым для вашего комфортного отдыха. Желающие расслабятся в бассейне, побалуют себя спа-процедурами и посетят аюрведический центр.

День на побережье Индийского океанаДень на побережье Индийского океанаДень на побережье Индийского океанаДень на побережье Индийского океанаДень на побережье Индийского океанаДень на побережье Индийского океанаДень на побережье Индийского океана
9 день

Пляжный отдых и возвращение в Негомбо

До 12:00 отдыхаем на территории пляжного отеля. Затем отправляемся обратно в Негомбо. Ночь в отеле.

Пляжный отдых и возвращение в НегомбоПляжный отдых и возвращение в НегомбоПляжный отдых и возвращение в НегомбоПляжный отдых и возвращение в НегомбоПляжный отдых и возвращение в НегомбоПляжный отдых и возвращение в Негомбо
10 день

Вылет

После завтрака выезжаем из номеров. Трансфер в аэропорт.

ВылетВылет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание и пользование услугами отелей (бассейны)
  • Завтраки и ужины
  • Все переезды по программе, включая групповой трансфер из/в аэропорт
  • Сопровождение русскоязычным местным гидом
  • Посещение всех объектов по программе, экосборы
  • Поездка на поезде
  • Катание на катере по лагуне
  • Сафари в национальном парке
  • Сим-карта (30 гб интернета)
Что не входит в цену
  • Билеты до Коломбо и обратно в ваш город
  • Обеды
  • 1-местное размещение - доплата $400
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт раньше/позже назначенного времени - $25
  • Цена актуальна при группе из 8-12 человек. При меньшем наборе стоимость может повысится, тур будет проведён в мини-группе или индивидуальном формате
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, аэропорт, 11:00
Завершение: Коломбо, аэропорт, в первой половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

Похожие туры из Коломбо

Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
На машине
На поезде
4 отзыва
4 дня
Горы Шри-Ланки: Путешествие по чайным плантациям и водопадам Коломбо
Погрузитесь в мир экзотической природы и культурных традиций Шри-Ланки, посетив чайные плантации и водопады
Начало: Аэропорт Коломбо
24 мар в 08:00
$515 за человека
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
На автобусе
1 отзыв
6 дней
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
Исследовать древние столицы, поучаствовать в сафари по нацпарку, погладить черепах и слонов
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
24 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
$1 100 за человека
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
На автобусе
Сёрфинг
3 отзыва
14 дней
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
30 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
$1 895 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Коломбо
Все туры из Коломбо
ХорошоТам