Завтракаем в ресторане отеля и в 8:00 выезжаем.

Сегодня посетим слоновий питомник «Пиннавела», который изначально был создан для заботы о больных и брошенных животных. Условия максимально приближены к естественным. Вы посмотрите на купание и кормление слонов, сможете сфотографироваться с ними и прогуляться по территории.

Далее отправимся в Сигирию — на скальное плато с крепостью на скале. Вы увидите остатки от неприступного дворца-города, который был построен в 5 веке по велению короля Касапы.

Ближе к вечеру разместимся в отеле и отправимся ужинать.