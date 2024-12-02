Посетим священные и природные места: буддийские храмы, горный регион с водопадами, джунглями и плантациями, сад
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Проживание. 2-местное размещение в 4-, 5-звёздочных отелях с высоким рейтингом. Все удобства в номере (санузел, кондиционер, телевизор). Возможные отели: Pledge Scape, Sigiriya Village, Thilanka Hotel, Oak Ray Tea Bush, La Ella Breeze, Occidental Eden Beruwala, Cinnamon Red Colombo или аналогичные. На территориях некоторых отелей будут бассейны.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. Включены завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Микроавтобус с кондиционером.
Дети. От 12 лет.
Виза. Оформляется бесплатно по прилёте (на 30 дней).
Связь и интернет. Сим-карта с 30 гб интернета каждому путешественнику.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Шри-Ланку
Встречаемся в аэропорту и едем на заселение в отель в Негомбо — это крупный курортный город на Шри-Ланке. После размещения и отдыха вы прокатитесь на катере по лагуне. Ужин в отеле с 19:30 до 21:30.
Слоновий питомник и Сигирия
Завтракаем в ресторане отеля и в 8:00 выезжаем.
Сегодня посетим слоновий питомник «Пиннавела», который изначально был создан для заботы о больных и брошенных животных. Условия максимально приближены к естественным. Вы посмотрите на купание и кормление слонов, сможете сфотографироваться с ними и прогуляться по территории.
Далее отправимся в Сигирию — на скальное плато с крепостью на скале. Вы увидите остатки от неприступного дворца-города, который был построен в 5 веке по велению короля Касапы.
Ближе к вечеру разместимся в отеле и отправимся ужинать.
Пещерный храм и сад специй
Сегодня понаблюдаем за жизнью местных жителей и посетим пещерный буддийский храм Дамбулла. Святыня датируется 1 веком до нашей эры и состоит из 5 основных пещер и остатков скальных келий. Здесь сохранились десятки статуй Будды, 3 статуи королей Шри-Ланки, а также статуи богов. Многие из них покрыты золотом.
Следующая локация — сад специй. Далее разместимся в отеле в Канди. Ужин с 19:00 до 22:00.
Храм Зуба Будды, ботанический сад и башня Амбулувава
Выезжаем из отеля в 8:00.
Сегодня посетим ещё одно священное место — храм Зуба Будды. Здесь хранится спасённая из погребального костра реликвия. Тысячи паломников приезжают сюда помолиться и духовно прикоснуться к святыне.
Далее вы сможете примерить национальные наряды и сфотографироваться в них. После чего погуляем по ботаническому саду в окружении экзотических растений. Напоследок заедем к башне Амбулувава — настоящему архитектурному чуду Шри-Ланки. Желающие смогут подняться на высоту 48 метров и полюбоваться панорамным видом.
Чайные плантации, Нувара-Элия, Элла, прогулка на поезде и Девятиарочный мост
Вновь выезжаем в 8:00 и первым делом отправляемся на чайную плантацию. Посетим фабрику и увидим, как выращивается чай. Прогуляемся по улочкам города в английском стиле — Нувара-Элии. Зайдём на почту отправить открытки.
Далее едем в зелёный горный городок Эллу. Вокруг него тоже увидим плантации, а ещё огороды и леса. Прокатимся на аутентичном поезде и сфотографируемся с Девятиарочным мостом.
На ночь остановимся в отеле в Элле.
Малый пик Адама, водопад Равана и национальный парк
Сегодня будет насыщенный на природные красоты день. Отправимся к Малому пику Адама любоваться горными панорамами. Здесь для любителей экстрима есть зиплайн. Затем увидим 19-метровый каскадный водопад Равана — мощные потоки воды срываются с высоты и образуют природный бассейн. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться освежающими брызгами и отдохнуть на природе.
Вечером заселимся в отель в национальном парке «Яла».
Сафари в национальном парке и форт Галле на побережье
Сегодня встанем пораньше, чтобы отправиться на утреннее сафари на джипах по национальному парку «Яла». Увидим обитателей — всего здесь 44 млекопитающих, среди которых цейлонский слон, индийский буйвол, леопард, кошка-рыболов. В «Яле» живут и эндемичные виды. Всех мы, конечно, не встретим, но некоторых точно заметим.
Далее перемещаемся на юго-западное побережье Шри-Ланки в форт Галле, построенный португальцами в 16 веке. Форт охраняется ЮНЕСКО и является самой крупной сохранившейся крепостью в Азии, которая была основана европейцами в период колонизации.
Разместимся в пляжной отеле.
День на побережье Индийского океана
Вы сможете провести весь день на пляже, загорая и купаясь в Индийском океане. Отель находится на первой линии и оснащён всем необходимым для вашего комфортного отдыха. Желающие расслабятся в бассейне, побалуют себя спа-процедурами и посетят аюрведический центр.
Пляжный отдых и возвращение в Негомбо
До 12:00 отдыхаем на территории пляжного отеля. Затем отправляемся обратно в Негомбо. Ночь в отеле.
Вылет
После завтрака выезжаем из номеров. Трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание и пользование услугами отелей (бассейны)
- Завтраки и ужины
- Все переезды по программе, включая групповой трансфер из/в аэропорт
- Сопровождение русскоязычным местным гидом
- Посещение всех объектов по программе, экосборы
- Поездка на поезде
- Катание на катере по лагуне
- Сафари в национальном парке
- Сим-карта (30 гб интернета)
Что не входит в цену
- Билеты до Коломбо и обратно в ваш город
- Обеды
- 1-местное размещение - доплата $400
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт раньше/позже назначенного времени - $25
- Цена актуальна при группе из 8-12 человек. При меньшем наборе стоимость может повысится, тур будет проведён в мини-группе или индивидуальном формате