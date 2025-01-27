6 дней
Самые интересные локации Шри-Ланки: слоновий питомник, Сигирия, Нувара-Элия и Канди
Устроить сафари на рассвете, побывать на чайной плантации и посетить черепаховую ферму
Начало: Аэропорт Коломбо, 10:30
«А затем отправимся на черепаховую ферму в Косгоде»
27 янв в 10:30
24 фев в 10:30
$1080 за человека
скидка
10%
10 дней
Прелести Цейлона: большое путешествие по достопримечательностям Шри-Ланки и пляжный отдых
Покататься на телеге, запряженной буйволами, посетить черепашью ферму и порелаксировать у океана
Начало: Аэропорт Бандаранаике, 12:00
«После этого заглянем на черепашью ферму»
13 янв в 12:00
11 фев в 12:00
1600$1440 за человека
8 дней
Ланкийское комбо: активный отдых и пляжный релакс на Шри-Ланке
Встретить рассвет на Малом пике Адама, заглянуть в пещерный храм и посетить черепашью ферму
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
«Позавтракав, отправимся на черепашью ферму, где можно познакомиться с обитателями поближе»
27 дек в 10:00
4 янв в 10:00
127 404₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На ферму»
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