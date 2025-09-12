Мини-группа
до 10 чел.
Скрытые сокровища столицы Словакии
Приглашаем на прогулку по Братиславе, где вы насладитесь видами с холма, узнаете о рыцарях и королях, а также сделаете фото с городскими скульптурами
Начало: У Михайловских ворот
Расписание: в будние дни в 18:00, в субботу в 10:00, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 09:00, 11:00 и 13:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€20 за человека
Индивидуальная
Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, Фонтан Ганимеда (Hvezdoslavov...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€90 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
История и панорамы Братиславы
Путешествие по Братиславе: крепость Девин, Братиславский замок и мемориал Славин. Узнайте историю и насладитесь потрясающими видами
Начало: У вашего отеля или по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Братиславе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Братиславе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Братиславе в сентябре 2025
Сейчас в Братиславе в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 180. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Братиславе (Словакия 🇸🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 37 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Словакии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь