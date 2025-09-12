Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Братиславе на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа 5 отзывов Мини-группа до 10 чел. Скрытые сокровища столицы Словакии Приглашаем на прогулку по Братиславе, где вы насладитесь видами с холма, узнаете о рыцарях и королях, а также сделаете фото с городскими скульптурами Начало: У Михайловских ворот Расписание: в будние дни в 18:00, в субботу в 10:00, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 09:00, 11:00 и 13:00 €20 за человека Пешая 2 часа 22 отзыва Индивидуальная Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях Начало: Площадь Гвездослава, Фонтан Ганимеда (Hvezdoslavov... €90 за всё до 40 чел. На машине 3.5 часа 10 отзывов Индивидуальная до 4 чел. История и панорамы Братиславы Путешествие по Братиславе: крепость Девин, Братиславский замок и мемориал Славин. Узнайте историю и насладитесь потрясающими видами Начало: У вашего отеля или по договоренности €180 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Братиславы

