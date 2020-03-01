Исторические экскурсии в Братиславе

Что вас ожидает

Крепость Девин — руины истории на высоком утесе

Наша первая цель — замок Девин на окраине Братиславы, чьи стены помнят моравских правителей, османских захватчиков и Наполеона. Еще до нашей эры здесь раскинулся кельтский город, а позже крепость была вписана в историю Великой Моравии — первого славянского государства. Я расскажу главное обо всех эпохах Девина, о его оборонительной роли и о разрушении крепости. Девин впечатлит вас и дивными пейзажами — замок стоит в окружении Малых Карпат, над слиянием Дуная и реки Моравы. А еще здесь вы сможете попробовать местное традиционное вино из красной и черной смородины.

Братиславский замок — символ города

Вы побываете у сердца словацкой столицы и места, которое видно из любой точки города. Я познакомлю вас с главными страницами тысячелетней «биографии» Братиславского града и особенностями его архитектуры — замок сочетает позднюю готику, классическое барокко и ренессанс. Рядом с градом вы полюбуетесь окрестностями — Дунаем, старой и новой частями Братиславы.

Славин — место встречи грусти и радости

В третьей части экскурсии мы вновь окажемся на высоком холме. Здесь вы прикоснетесь к трагической историей страны времен Второй мировой войны: Славин — это мемориальный комплекс, созданный на месте, где похоронены солдаты, погибшие при освобождении города. И здесь же вам откроется самая необыкновенная панорама Братиславы как на ладони.