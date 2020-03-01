Исторические экскурсии в Братиславе

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Замок Девин, Братиславский град и мемориал Славин на экскурсии с профессиональным гидом

Гелла
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Гелла – ваш гид
Вы отправитесь навстречу старине и пейзажам Дуная.

Погрузитесь в прошлое Великой Моравии у каменных стен крепости Девин.

Проследите путь Братиславского замка — сердца и доминанты города.

А в финале посетите мемориал павшим воинам.

И везде будете любоваться красивыми панорамами столицы и природы!
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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История и панорамы Братиславы
История и панорамы Братиславы

Что вас ожидает

Крепость Девин — руины истории на высоком утесе
Наша первая цель — замок Девин на окраине Братиславы, чьи стены помнят моравских правителей, османских захватчиков и Наполеона. Еще до нашей эры здесь раскинулся кельтский город, а позже крепость была вписана в историю Великой Моравии — первого славянского государства. Я расскажу главное обо всех эпохах Девина, о его оборонительной роли и о разрушении крепости. Девин впечатлит вас и дивными пейзажами — замок стоит в окружении Малых Карпат, над слиянием Дуная и реки Моравы. А еще здесь вы сможете попробовать местное традиционное вино из красной и черной смородины.

Братиславский замок — символ города
Вы побываете у сердца словацкой столицы и места, которое видно из любой точки города. Я познакомлю вас с главными страницами тысячелетней «биографии» Братиславского града и особенностями его архитектуры — замок сочетает позднюю готику, классическое барокко и ренессанс. Рядом с градом вы полюбуетесь окрестностями — Дунаем, старой и новой частями Братиславы.

Славин — место встречи грусти и радости
В третьей части экскурсии мы вновь окажемся на высоком холме. Здесь вы прикоснетесь к трагической историей страны времен Второй мировой войны: Славин — это мемориальный комплекс, созданный на месте, где похоронены солдаты, погибшие при освобождении города. И здесь же вам откроется самая необыкновенная панорама Братиславы как на ладони.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в замок Девин: 5€ для взрослых, 2.50€ для детей до 14 лет.
  • Обратите внимание: на этой экскурсии мы не осматриваем Братиславский замок внутри.
История и панорамы Братиславы
История и панорамы Братиславы
История и панорамы Братиславы
История и панорамы Братиславы
История и панорамы Братиславы
История и панорамы Братиславы
История и панорамы Братиславы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Гелла
Гелла
Меня зовут Гелла, я лицензированный гид по Братиславе и Словакии. Фраза «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни» — это про меня. С 2001 года провожу экскурсии по Братиславе и окрестностям, и это приносит мне огромное удовольствие. Приглашаю вас влюбиться в этот чудесный город, который раскинулся на берегах Дуная. Я уверена, что спокойная, уютная, домашняя Братислава, совсем не похожая на другие столицы, не оставит равнодушными и вас.
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Исторические экскурсии в Братиславе

Фотосессия и прогулка по старинной БратиславеФотосессия и прогулка по старинной БратиславеФотосессия и прогулка по старинной Братиславе
78 за экскурсию
2.5 часа
57 отзывов
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Я покажу самые живописные места Братиславы, расскажу о ее легендарных жителях и поделюсь любовью к уютной словацкой столице. Мы погуляем по Старому городу, набережной Дуная и Братиславскому граду, откуда открываются великолепные виды. Вы услышите историю и легенды всех любопытных мест и архитектурных памятников, которые встретятся на пути. А параллельно я запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с Братиславой и после экскурсии пришлю «живые» искренние снимки, которые станут чудесным напоминанием о красоте города и нашей прогулке.
Братислава — тёмная жемчужина ДунаяБратислава — тёмная жемчужина ДунаяБратислава — тёмная жемчужина Дуная
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2 часа
38 отзывов
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Эта прогулка для тех, кто хочет увидеть во всем великолепии Братиславу и понять её сказочную атмосферу. Вы рассмотрите десятки потрясающих дворцов, костелов и памятников старины, услышите таинственные легенды, пройдете дорогами королей и королев, но главное – вы не только узнаете историю, но и прикоснетесь к ней!
Братислава со вкусом пива и жареного мясаБратислава со вкусом пива и жареного мясаБратислава со вкусом пива и жареного мяса
От 30 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Познакомиться с историей и культурой города, а также приобщиться к традиции словацкого пития
Хотите совместить приятное с полезным? Эта экскурсия как раз для вас! Во время прогулки по центру города я расскажу о его истории и культуре, покажу главные достопримечательности: Кафедральный Собор Словакии, Братиславский град и Старый город. Но что не менее важно — познакомлю вас с гастрономическими традициями и проведу в лучшие пивоварни!
Тысячелетний ГородТысячелетний ГородТысячелетний Город
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3 часа
29 отзывов
Братиславский Град, Президентский дворец и уголки Старого Города на обзорной экскурсии
Эта пешеходная обзорная прогулка познакомит вас с историей Братиславы и её важнейшими достопримечательностями. Вы увидите город с высоты великолепного Братиславского Града, узнаете о пышных балах, которые некогда устраивались в стенах Президентского дворца, окунетесь в мир городских легенд и древних монашеских орденов в самом сердце Старого Города.
Призраки Средневековья 16+Призраки Средневековья 16+Призраки Средневековья 16+
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11 отзывов
Мистическая Братислава с её легендами и старинными преданиями...
Братислава, как и любой уважающий себя древний город, имеет бесчисленное множество легенд и преданий. Мы отправимся в старую часть города, где на ваших глазах оживут истории о драконах и алхимиках, о ведьмах и инквизиторах. Вы прогуляетесь по улочкам, подворотням замков, дворам и площадям, видевшим чертей и ангелов, а также самых неведомых существ. Решать, что из рассказанного и увиденного является правдой, а что сказкой – вам...
Мужество и любовь замка ДевинМужество и любовь замка ДевинМужество и любовь замка Девин
70 за экскурсию
1.5 часа
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Истории, легенды и средневековый колорит одного из старейших замков Словакии
Вам предстоит прикоснуться к истории Девинского замка, который по праву считается настоящим символом Словакии. Я расскажу вам, какие трагические и героические события помнят руины замка, поведаю местные легенды и интересные факты об этих местах. Здесь вы прикоснетесь к камням, помнящим мамонтов и рыцарей, прочувствуете средневековый колорит, полюбуетесь замечательными пейзажами и видом слияния рек Дуная и Моравы.

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