Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр

Прокатиться вдоль Малых Карпат, побывать в замке-крепости и спуститься в старинные подвалы

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Основная цель нашей экскурсии — добраться до замка Красный камень, который отлично сохранился.

Вы увидите богатую коллекцию оружия, полюбуетесь фресками, спуститесь в огромные подвалы и узнаете, что в них хранили. По пути назад заедем в винодельческий городок Святой Юр — колоритный, уютный, с богатой историей. Если захотите, продегустируем там местное вино.
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Ближайшие даты:
17
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Описание

Что вас ожидает

Замок Красный камень

Дорога вдоль Малых Карпат приведёт нас в замок Красный камень, построенный в 13 веке для королевы Констанции. Позже им владели Фуггеры, которые добывали на территории Словакии золото, серебро и медную руду. Для хранения дорогих полезных ископаемых они построили под замком большие подвалы, в которые мы с вами и спустимся. Также вы увидите коллекцию роскошной мебели и оружия, прекрасные фрески, послушаете увлекательные истории.

Святой Юр

После посещения замка заедем в винодельческий городок Святой Юр. Он отличается своим неповторимым колоритом, многие домики появились здесь ещё в 13 веке. Под каждым из них находится винодельческий подвал. Во время прогулки по уютным улицам вы узнаете, зачем под городом построили лабиринт, какое отношение к этим местам имеет граф Дракула и что здесь делал король Мадагаскара. Как же в винодельческом городе не попробовать местного вина? Если захотите, заглянем в одно из заведений на дегустацию.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида и трансфер на комфортабельном автомобиле Opel Astra Combi
  • Билеты в замок (€7/чел.), еда и вино оплачиваются отдельно
  • Дополнительно можно включить в экскурсию посещение пещеры в Малых Карпатах (не входит в стоимость)
  • Программа подходит взрослым и детям от 7-8 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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