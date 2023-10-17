Прокатиться вдоль Малых Карпат, побывать в замке-крепости и спуститься в старинные подвалы
Вы увидите богатую коллекцию оружия, полюбуетесь фресками, спуститесь в огромные подвалы и узнаете, что в них хранили. По пути назад заедем в винодельческий городок Святой Юр — колоритный, уютный, с богатой историей. Если захотите, продегустируем там местное вино.
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Описание
Что вас ожидает
Замок Красный камень
Дорога вдоль Малых Карпат приведёт нас в замок Красный камень, построенный в 13 веке для королевы Констанции. Позже им владели Фуггеры, которые добывали на территории Словакии золото, серебро и медную руду. Для хранения дорогих полезных ископаемых они построили под замком большие подвалы, в которые мы с вами и спустимся. Также вы увидите коллекцию роскошной мебели и оружия, прекрасные фрески, послушаете увлекательные истории.
Святой Юр
После посещения замка заедем в винодельческий городок Святой Юр. Он отличается своим неповторимым колоритом, многие домики появились здесь ещё в 13 веке. Под каждым из них находится винодельческий подвал. Во время прогулки по уютным улицам вы узнаете, зачем под городом построили лабиринт, какое отношение к этим местам имеет граф Дракула и что здесь делал король Мадагаскара. Как же в винодельческом городе не попробовать местного вина? Если захотите, заглянем в одно из заведений на дегустацию.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида и трансфер на комфортабельном автомобиле Opel Astra Combi
- Билеты в замок (€7/чел.), еда и вино оплачиваются отдельно
- Дополнительно можно включить в экскурсию посещение пещеры в Малых Карпатах (не входит в стоимость)
- Программа подходит взрослым и детям от 7-8 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.