Основная цель нашей экскурсии — добраться до замка Красный камень, который отлично сохранился. Вы увидите богатую коллекцию оружия, полюбуетесь фресками, спуститесь в огромные подвалы и узнаете, что в них хранили. По пути назад заедем в винодельческий городок Святой Юр — колоритный, уютный, с богатой историей. Если захотите, продегустируем там местное вино.

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Описание

Что вас ожидает

Замок Красный камень

Дорога вдоль Малых Карпат приведёт нас в замок Красный камень, построенный в 13 веке для королевы Констанции. Позже им владели Фуггеры, которые добывали на территории Словакии золото, серебро и медную руду. Для хранения дорогих полезных ископаемых они построили под замком большие подвалы, в которые мы с вами и спустимся. Также вы увидите коллекцию роскошной мебели и оружия, прекрасные фрески, послушаете увлекательные истории.

Святой Юр

После посещения замка заедем в винодельческий городок Святой Юр. Он отличается своим неповторимым колоритом, многие домики появились здесь ещё в 13 веке. Под каждым из них находится винодельческий подвал. Во время прогулки по уютным улицам вы узнаете, зачем под городом построили лабиринт, какое отношение к этим местам имеет граф Дракула и что здесь делал король Мадагаскара. Как же в винодельческом городе не попробовать местного вина? Если захотите, заглянем в одно из заведений на дегустацию.

Организационные детали