Тысячелетний Город: Индивидуальная экскурсия по Братиславе
Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце
Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
€76
€89 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идиллический Светы Юр: индивидуальная экскурсия по старинным улицам
Светы Юр - место, где никто никуда не спешит. Под щебет ласточек мы пройдём по старинным улицам, погружаясь в атмосферу австро-венгерской провинции
Начало: В городе Светы Юр
13 окт в 10:00
15 окт в 10:00
€78 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Братислава: тайны королевского двора
Узнайте о загадочных событиях, изменивших историю Европы. Легенды, монархи и судьбы - всё это в одном путешествии по Братиславе
Начало: У Братиславского Града
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
€70 за всё до 10 чел.
Сейчас в Братиславе в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 78 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
