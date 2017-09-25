Для посещения Словакии необходима шенгенская виза, но для тех у кого её нет, рассказываем как получить визу именно от Словакии. Какие потребуются документы, какие анкеты заполнять, какой вид выбрать, да и вообще стоимость, расходы, требования и правила

Визы в Словакию

Для того, чтобы попасть в Словакию, гражданам РФ потребуется виза. На сегодняшний день многие туристические центры предоставляют услуги по подготовке и оформлению документов для получения визы в Словакию

КАКИЕ БЫВАЮТ ВИЗЫ

Гостевая виза — для её оформления необходимо приглашение от родственников или друзей. При следующем посещении Словакии, вам предоставляется возможность оформить национальную визу (категории D), которая даёт возможность более длительного нахождения на территории страны. Туристическая виза — самый популярный вид. Оформляется для поездки по туристической путевки, для поездки на санаторно-курортное лечение или же при самостоятельном путешествии. Деловая виза — выдается людям выезжающим на конференции, в командировки, бизнесменам. Транзитная виза — (категории А и В) оформляется тогда, когда необходима пересадка или остановка в одном из аэропортов Словакии. Если вы имеете вид на жительство в таких странах, как Швейцария и Лихтенштейн, то её можете не оформлять. Медицинская виза — позволяет пройти всевозможные лечебные мероприятия в госпиталях Словакии. Получить визу могут, как сами пациенты, так и сопровождающие их люди. Национальная виза — если вам необходимо длительное пребывание в стране, например для обучения, воссоединение с семьей, длительный рабочий контракт и другие причины. Краткосрочная Шенгенская виза (категории С) — позволяют находиться в Словакии не более 90 дней (туризм, частный визит к родственникам, деловая поездка). Долгосрочная национальная виза (категории D) — позволяет пребывать на территории Словакии более 90 дней (воссоединение с семьей, обучение в университете, долгосрочный рабочий контракт).

Какие документы необходимы для поездки в Словакию

Необходимый список документов:

заявление на получение Шенгенской визы (если вы оформляете через посольство на входе проверят заполненную электронную анкету, её необходимо распечатать и заверить лично заявителю);

действующий загранпаспорт (со сроком действия не менее 3-х месяцев с даты окончания планируемой поездки; в паспорте должно быть как минимум две пустые странички);

ксерокопия загранпаспорта (первого разворота, ранее полученных виз из других паспортов);

2 цветных фото размером 3,5x4,5 см. (на светлом однотонном фоне, сделанные менее 6 месяцев назад);

справка о доходах с работы 2НДФЛ (в справке должна быть указана должность, стаж работы, заработная плата);

подтверждение платежеспособности (это может быть либо выписка со счета, либо дорожные чеки, расчет минимум 56 € на каждый день);

медицинская страховка (оригинал+ксерокопия, минимальная страховая сумма — 30000 €);

подтверждение того, что вы определенно вернетесь обратно (это может быть обратный авиабилет);

ксерокопия всех заполненных страниц паспорта гражданина РФ;

если вам нужно оформить гостевую визу, т.е по приглашению друзей или родственников проживающих в Словакии, вам необходимо предоставить нотариально заверенное приглашение (срок не менее 3-х месяцев назад, копия удостоверения личности приглашающего, а также подтверждение его законного проживания в стране).

если ваши родственники имеют в Словакии вид на жительство, тогда приглашение заверяется в пограничной полиции или же в иммиграционной службе страны.

Для туристов будет необходимо предоставить ваучер отеля (оригинал оплаченного бронирования). Для подтверждения не подойдут распечатки с букинга и подобных сайтов, Словацкое консульство категорически их не принимает. Вы можете полностью оплатить бронь, распечатать её и предоставить в качестве доказательства 100% оплату справкой о списании денежных средств со счёта из банка.

Для тех, кто совершает деловой визит, отправляется на конференцию или же на спортивное мероприятие, нужно предоставить пригласительное письмо от словацкой компании, которое будет заверено местным нотариусом (в письме указываются сроки поездки, цель и источник финансирования).

Требования к фотографии на визу

Фото на визу

Две цветные фотографии (размер 35x45 мм.); Лицо занимает 70-80% всей площади, т.е показано крупным планом; Размер головы — около 3 см. Взгляд направлен в камеру, глаза открыты; Фон светлый; Углы ровные, без рамки; Волосы не должны закрывать лицо, никаких аксессуаров, ваши уши должны быть открыты; Фото должно быть сделано не должна быть старше шести месяцев.

Оформление визы и срок действия

заявка на визу подается не раньше чем за 3 месяца до планируемой поездки.

чаще всего заявление рассматривается в течении 5-ти рабочих дней после обращения, но иногда сроки могут увеличиться до 30-ти дней.

визы выдаются на 30 дней, 6 месяцев, 1-2 года или 5 лет.

если вы предоставите ксерокопии старых виз, вы можете получить мультивизу сроком 1-5 лет (максимально число проведенных дней на территории Шенгена по краткосрочной визе не может превышать 90 за последние полгода (отчет ведется от предполагаемой даты новой поездки).

Виза для детей

Если вы планируете отдых с несовершеннолетними детьми, то позаботьтесь заранее о получение детской визы в Словакию.

Вам необходимо предоставить следующие документы:

свидетельство о рождении + ксерокопия;

фотография (правила такие же, как и для взрослых);

если дети отправляются в поездку только с одним родителем, то необходимо разрешение от второго, обязательно заверенное нотариусом. Если же ребенок выезжает один (экскурсия, либо с третьими лицами), то разрешение потребуется от обоих родителей, также заверенное нотариусом.

если семья неполная, то нужно будет предоставить необходимые документы (свидетельство о смерти, судебное решение и т.д).

Если у ребенка пока еще нет паспорта, то его виза вклеивается в паспорт родителей

Стоимость визы в Словакию

Тип документа Стоимость Виза Шенген, категории С (обычный порядок рассмотрения) 35 € Виза Шенген, категории С (срочное оформление) 70 € Национальная виза 33 — 232 € (цена разнится в зависимости от цели) Сбор визового центра 12 €

В случае отказа, деньги не возвращаются

От уплаты сбора освобождены:

дети до 6-ти лет;

инвалиды и их сопровождающие;

студенты и школьники до 25 лет, выезжающие на обучение;

близкие родственники граждан ЕС;

участники научных и культурных событий;

участники спортивных молодежных соревнований.

ГДЕ МОЖНО ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ВИЗУ В СЛОВАКИЮ

Но если вы хотите оформить визу самостоятельно, вам необходимо будет обратиться в несколько возможных мест:

Консульский отдел Посольства Словакии в Москве;

Генеральное Консульство Санкт-Петербурга;

Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге;

в визовых Центрах Pony Express в Санкт-Петербурге и Москве;

в Канцелярии Посольства Латвии в Калининграде.

Таможенный контроль

Таможня Словакии не ограничивает ввоз валюты в страну, но если сумма будет превышать 10000 € наличных (на одного человека, за одну поездку) вам нужно будет заполнить декларацию, если это правило будет проигнорировано, придется оплатить штраф в 600 € или более.

Для беспошлинного ввоза на одного человека разрешен следующий перечень:

2 литра крепленых вин (для лиц старше 18 лет);

1 литр крепких напитков (для лиц старше 18 лет);

4 литра неигристого вина (для лиц старше 18 лет);

16 литров пива (для лиц старше 18 лет);

250 мл. туалетной воды или 50 мл. духов;

200 шт. сигарет, 250 гр. табака или 50 сигар (для лиц старше 18 лет);

детское питание;

медикаменты для людей с хроническими заболеваниями;

лекарства для личного пользования (но желательно, чтоб они были в оригинальной упаковке, если лекарства выписаны по рецепту, возьмите его с собой);

личные вещи на сумму, не более 30 €.

Запрещено ввозить в Словакию

боеприпасы и огнестрельное оружие (без специального разрешения);

наркотические вещества;

взрывчатые вещества;

порнографические материалы;

цветы, растения, птицу;

молочные и мясные продукты (в том числе колбаса, консервы, сало и т.д);

шоколадные конфеты;

объекты культурной ценности (если только вы не можете документально подтвердить законность покупки).

Домашних животных вы можете провести имея сертификат о вакцинации животного (прививка от бешенства), разрешение на вывоз животного, справка от ветеринара (о том что животное является здоровым, выданную не раньше 10 дней до отъезда), а также обязательное наличие чипа по стандартам IS 11784 и 11785.

Запрещено вывозить из Словакии предметы исторической и художественной ценности, если только у вас не имеется разрешения от Министерства культуры Словакии