Мои заказы

Долби – экскурсии в Лос-Анджелесе

Найдено 3 экскурсии в категории «Долби» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $512, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$780 за всё до 6 чел.
По Лос-Анджелесу - на кабриолете
На машине
На кабриолете
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемая экскурсия на кабриолете по знаковым местам Лос-Анджелеса
Почувствуйте ветер свободы, путешествуя на кабриолете по самым знаменитым уголкам Лос-Анджелеса
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
На машине
8 часов
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Познакомьтесь с Лос-Анджелесом за один день: Голливуд, Беверли-Хиллз и пляжи Санта-Моники ждут вас! Узнайте секреты города от гида-актёра
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$512$640 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 мая 2025
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Очень, очень рекомендуем! Большая благодарность Алексею, легко, комфортно, информативно. Получили массу эмоций и впечатлений. У нас большой опыт и есть с чем сравнивать, не пожалеете 100%.
  • Д
    Денис
    18 апреля 2025
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Невероятные приключения в Лос-Анджелесе и парке Секвойя! Наша поездка в Лос-Анджелес получилась просто фантастической благодаря двум потрясающим экскурсиям! 1. Тур по Лос-Анджелесу- это
    читать дальше

    было невероятно насыщенно и интересно! Гид Алексей провёл нас по самым знаковым местам: Голливуд, Беверли-Хиллз, Санта-Моника и, конечно, знаменитая аллея славы. Узнали столько увлекательных историй о городе и его звёздах, а фото на фоне надписи "Hollywood" стали жемчужинами нашей коллекции! 2. Парк Секвойя- это что-то за гранью воображения! Гигантские деревья, древние леса и потрясающая природа - настоящая сказка. Особенно впечатлила "Генерал Шерман" - самое большое дерево в мире! Экскурсия была хорошо организована: комфортный трансфер, интересные рассказы о природе и достаточно времени, чтобы насладиться величием секвой. Обе экскурсии оставили море эмоций и воспоминаний на всю жизнь. Отдельное спасибо гидам Алексею и Илье за профессионализм и тёплый приём! Однозначно рекомендую эти туры всем, кто хочет увидеть и городскую роскошь Лос-Анджелеса, и первозданную мощь природы.

  • О
    Ольга
    3 января 2025
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Друзья, смело доверяйте Алексею и Александру! Мы получили не только интересную экскурсию на роскошной машине, но самое главное, нам очень
    читать дальше

    помогли в решении нестандартной ситуации! Это вообще не входило в обязанности Алексея и Александра. Саму экскурсию рекомендуем ОЧЕНЬ! День получился насыщенным, но поскольку Александр провез нас по всем «вкусным» местам на очень комфортабельной машине, то это получилось совсем не утомительно. Разговор был в форме диалога. Фото роскошные!

Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Долби»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
  2. По Лос-Анджелесу - на кабриолете
  3. Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голливудский бульвар
  2. Музей мадам Тюссо
  3. Самое главное
  4. Голливудская аллея славы
  5. Голливуд
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в июле 2025
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Долби" можно забронировать 3 экскурсии от 512 до 850 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лос-Анджелесе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Долби», 8 ⭐ отзывов, цены от $512. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь