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Влюбиться в Лос-Анджелес: индивидуальная экскурсия
Приоткроем секреты съемок, расскажем о выступлениях групп и формировании мирового музыкального вкуса. Узнаете историю города и особенности менталитета
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Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
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Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Погрузитесь в мир гигантских секвой в национальном парке «Секвойя». Откройте для себя древние деревья, насладитесь чистым воздухом и удивительными видами
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Последние отзывы на экскурсии
- MMaksym26 июня 2024Это была замечательная экскурсия с множеством историй и тайн Лос-Анджелеса! Владу спасибо за такой интересный день! Будем рады вернуться!
- ДДаниил15 июня 2024Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером. Может показаться, что дорога до парка занимает достаточно
- ЖЖанна10 мая 2024Все было замечательно-экскурсовод образованный, вежливый, под нас темы освещал нужные! Обед отличный-у нас все разное любят и остались довольны) Узнали
- ААня3 мая 2024Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊
- ТТатьяна12 февраля 2024Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой! Нет смысла долго пересказывать подробности про это волшебное место. О нем написаны книги,
- ААлена21 января 2024Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он
- ЮЮлия26 октября 2022Все было чудесно и необыкновенно. Как будто выпал из обычной жизни и попал в чудо чудное! Обязательно рвите сюда)))
- ТТатьяна21 августа 2022Огромная благодарность Людмиле за ее экскурсию и любовь к городу, которую она передала и нам. Все было легко интересно и по Лос-Анджелески - просто и с уважением! Особенно понравилось прокатится на великах по набережной и улочках города! Спасибо.
- ООлеся26 июля 2022Мы просто замечательно провели время с Людмилой и ее мужем Терри! Рекомендуем всем! Мы и правда влюбились в этот город! А ведь
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Скидки»
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