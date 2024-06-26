Экскурсии со скидкой в Лос-Анджелесе до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $318, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Лос-Анджелес
🚗 На машине
скидка
10%
56 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Влюбиться в Лос-Анджелес: индивидуальная экскурсия
Приоткроем секреты съемок, расскажем о выступлениях групп и формировании мирового музыкального вкуса. Узнаете историю города и особенности менталитета
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
353$318 за всё до 12 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день
🚗 На машине
скидка
10%
45 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
10 июля в 09:00
11 июля в 09:00
760$684 за всё до 4 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
🚗 На машине
скидка
10%
4 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Погрузитесь в мир гигантских секвой в национальном парке «Секвойя». Откройте для себя древние деревья, насладитесь чистым воздухом и удивительными видами
10 июля в 07:30
11 июля в 07:30
1105$995 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maksym
    26 июня 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Это была замечательная экскурсия с множеством историй и тайн Лос-Анджелеса! Владу спасибо за такой интересный день! Будем рады вернуться!
  • Д
    Даниил
    15 июня 2024
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером. Может показаться, что дорога до парка занимает достаточно
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    много времени, но за разговорами с Владом это время пролетает незаметно! Он расскажет вам не только о самом парке, но и об опыте жизни в ЛА и работе в кино, а также об истории США и самой Калифорнии Парк «Секвойя» – удивительная природная достопримечательность с уникальными растениями, произрастающими только в Калифорнии на склоне Сьерра-Невада. Впечатления от просмотра вживую очень захватывающие Также в парке совершенно свободно гуляют некрупные олени, которые совершенно не боятся людей - к ним можно подойти на расстояние в пару метров Гора Моро – вишенка на торте экскурсии, открывающая поразительные виды на просторы национального парка Рекомендуем всем!

    Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с ТрипстеромЭкскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с ТрипстеромЭкскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с ТрипстеромЭкскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с ТрипстеромЭкскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с ТрипстеромЭкскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с ТрипстеромЭкскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с ТрипстеромЭкскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с ТрипстеромЭкскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером
  • Ж
    Жанна
    10 мая 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Все было замечательно-экскурсовод образованный, вежливый, под нас темы освещал нужные! Обед отличный-у нас все разное любят и остались довольны) Узнали
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    много нового и про историю города, и про современность, и вообще посмотрели другим взглядом! Единственное-четверым взрослым плюс экскурсовод в машине было тесно. Хотим в следующий раз еще посетить экскурсии!

  • А
    Аня
    3 мая 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊
    Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊
  • Т
    Татьяна
    12 февраля 2024
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой! Нет смысла долго пересказывать подробности про это волшебное место. О нем написаны книги,
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    и тут уже многое верно рассказано. Конечно, Парк Секвой производит невероятное впечатление! Здесь вы соприкасаетесь одновременно и с Великой Природой, и с Древней Историей, поскольку этим живым существам по 2000 тысячи лет и более! Конечно, Парк Секвой относится к "must see" достопримечательностям при визите в Лос-Анджелес. По организации экскурсии у нас был особый случай. На изначальную дату поездки во всем регионе, включая Лос-Анджелес, объявили штормовое предупреждение. Шли ливни, сходили сели, в горах был снегопад. Влад все время был на связи, отслеживал погоду, перекрытие дорог, держал нас в курсе. В итоге обсудили и сдвинули экскурсию на день. Дальше двигать мы не могли, поджимали общие сроки поездки в Калифорнию. Но и отменять поездку к секвойям тоже никак не хотелось. Отдельная благодарность Владу за четкость и пунктуальность во всем этом форс-мажоре! Также отметим, что Влад заранее проконсультировал по одежде на такую погоду и подсказал, где можно быстро и недорого закупить недостающее для поездки "из лета в зиму". Пока ехали к парку, Влад рассказывал не только про Парк, но и про историю Калифорнии и Лос Анджелеса, окружающую природу, образ жизни, который ведут местные жители. На ланч мы остановились в аутентичном американском дайнере. И поели, и получили впечатление о негородской Америке. Когда приехали в горы, температура стала резко снижаться. Рейнджеры на въезде в Парк предупредили о гололеде и необходимости одеть цепи на колеса. Влад и к этому был готов! Доехав до оговоренной с рейнджерами точки, мы остановились, и Влад по локоть в грязи надел на колеса цепи. В самом Парке Влад помогал выбрать лучшие точки и планы для фотографий, всегда был готов сфотографировать нас с мужем и терпеливо ждал, пока мы вели съемку. Нельзя не отметить гибкость и полную готовность гида подстроиться под интересы туристов. На обратной дороге говорили обо всем, начиная с перипетий жизни эмигранта в Калифорнии и заканчивая влиянием искусственного интеллекта на киноиндустрию. Влад интереснейший собеседник, готовый поддержать любую тему. Отзыв получился на мажорной ноте, но мы действительно благодарны Владу за то, что эта великолепная экскурсия состоялась в крайне непростых условиях. И конечно, рекомендуем Влада как гида в Лос-Анджелесе!

    Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!
  • А
    Алена
    21 января 2024
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он
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    есть ОДНОЗНАЧНО. Никогда и нигде вы ничего подобного больше не увидите и не испытаете, само место, шок от увиденного, то, как Влад рассказывает об уникальности этих потрясающих секвой – это впечатление, которое вы не забудете до конца жизни! Монументальные секвойи, которые, кажется, разговаривают с тобой при прикосновении, внутри которых протекает история 3500летней жизни, и прикладывая к ним руку, слушая их, вас не покинет ощущение, что вы побывали в параллельной вселенной. Далее вы уедете домой из Лос-Анджелеса в любую другую точку планеты, и помимо потрясающих фотографий, которые вам сделает Влад, заберёте с собой незабываемые впечатления о параллельном мире парка Секвой. Я всем советую не раздумывать, ибо даже близко подобных эмоций вы не найдете и не испытаете от поездок ни на трипстере, ни на любом другом портале. Это то самое уникальное, что вы увезете с собой домой, и будете с теплом вспоминать, не веря что вы побывали в таком месте. P.S. Если бы все собеседники, которых мы встречаем на жизненном пути, хотя бы на 10% были столь интересными и образованными, как Влад - то наше человечество бы двигалось вперед семимильными шагами в развитии.

    Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНОЕсли вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНОЕсли вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНОЕсли вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНО
  • Ю
    Юлия
    26 октября 2022
    Влюбиться в Лос-Анджелес
    Все было чудесно и необыкновенно. Как будто выпал из обычной жизни и попал в чудо чудное! Обязательно рвите сюда)))
    Все было чудесно и необыкновенно. Как будто выпал из обычной жизни и попал в чудо чудное! Обязательно рвите сюда)))Все было чудесно и необыкновенно. Как будто выпал из обычной жизни и попал в чудо чудное! Обязательно рвите сюда)))Все было чудесно и необыкновенно. Как будто выпал из обычной жизни и попал в чудо чудное! Обязательно рвите сюда)))Все было чудесно и необыкновенно. Как будто выпал из обычной жизни и попал в чудо чудное! Обязательно рвите сюда)))Все было чудесно и необыкновенно. Как будто выпал из обычной жизни и попал в чудо чудное! Обязательно рвите сюда)))
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2022
    Влюбиться в Лос-Анджелес
    Огромная благодарность Людмиле за ее экскурсию и любовь к городу, которую она передала и нам. Все было легко интересно и по Лос-Анджелески - просто и с уважением! Особенно понравилось прокатится на великах по набережной и улочках города! Спасибо.
    Огромная благодарность Людмиле за ее экскурсию и любовь к городу, которую она передала и нам. ВсеОгромная благодарность Людмиле за ее экскурсию и любовь к городу, которую она передала и нам. ВсеОгромная благодарность Людмиле за ее экскурсию и любовь к городу, которую она передала и нам. Все
  • О
    Олеся
    26 июля 2022
    Влюбиться в Лос-Анджелес
    Мы просто замечательно провели время с Людмилой и ее мужем Терри! Рекомендуем всем! Мы и правда влюбились в этот город! А ведь
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    он такой непростой! Людмила сумела показать нам совершенно разные стороны удивительного Лос-Анджелеса, и сделала она это ярко и нестандартно! Мы, всей семьей, очень рады рады знакомству с Людмилой и Терри! Очень интересные ребята!

Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Скидки»

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  2. Понять Лос-Анджелес за один день
  3. Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
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  2. Голливудская аллея славы
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