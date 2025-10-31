читать дальше

было невероятно насыщенно и интересно! Гид Алексей провёл нас по самым знаковым местам: Голливуд, Беверли-Хиллз, Санта-Моника и, конечно, знаменитая аллея славы.

Узнали столько увлекательных историй о городе и его звёздах, а фото на фоне надписи

"Hollywood" стали жемчужинами нашей коллекции!

2. Парк Секвойя- это что-то за гранью воображения! Гигантские деревья, древние леса и потрясающая природа - настоящая сказка. Особенно впечатлила "Генерал Шерман" - самое большое дерево в мире!

Экскурсия была хорошо организована: комфортный трансфер, интересные рассказы о природе и достаточно времени, чтобы насладиться величием секвой. Обе экскурсии оставили море эмоций и воспоминаний на всю жизнь. Отдельное спасибо гидам Алексею и Илье за профессионализм и тёплый приём!

Однозначно рекомендую эти туры всем, кто хочет увидеть и городскую роскошь Лос-Анджелеса, и первозданную мощь природы.