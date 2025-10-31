Мои заказы

Пирс Санта-Моника – экскурсии в Лос-Анджелесе

Найдено 4 экскурсии в категории «Пирс Санта-Моника» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $436, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Пешая
7 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Узнать, как за 200 лет город вырос из крошечного поселения до многомиллионного мегаполиса
Начало: В Чайна-тауне
19 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от $436 за всё до 5 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Отправиться в незабываемое путешествие по заповеднику, который стоит посетить хотя бы раз в жизни
Начало: У места вашего проживания
19 дек в 07:30
20 дек в 07:30
$1260 за всё до 3 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
На машине
10 часов
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Познакомьтесь с Лос-Анджелесом за один день: Голливуд, Беверли-Хиллз и пляжи Санта-Моники ждут вас! Узнайте секреты города от гида-актёра
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$653$725 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    31 октября 2025
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Спасибо
    Спасибо
  • Д
    Димитрий
    29 октября 2025
    Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
    Экскурсия прошла очень продуктивно, были показаны основные знаковые места Лос-Анжелеса. Все наши пожелания были учтены, остались самые наилучшие впечатления от экскурсии Дмитрия, за что ему большое спасибо. Бронируйте, вы не пожалеете.
  • Ю
    Юрий
    30 сентября 2025
    Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
    Благодарим Дмитрия за отличную экскурсию по Лос Анджелесу. Информативно, позитивно, показал многие интересные не экскурсионные маршруты! Удачи и развития! Юрий, Сергей, Дмитрий и Владимир. Смоленск.
  • Н
    Николац
    27 сентября 2025
    Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
    Дима молодчик!!! Интересно, информативно и качественно!!! Увидели весь Лос-Анджелес от нищего до роскошного!!!
    Рекомендую гида! Спасибо, удачи!
    Дима молодчик!!! Интересно, информативно и качественно!!! Увидели весь Лос-Анджелес от нищего до роскошного!!!Дима молодчик!!! Интересно, информативно и качественно!!! Увидели весь Лос-Анджелес от нищего до роскошного!!!Дима молодчик!!! Интересно, информативно и качественно!!! Увидели весь Лос-Анджелес от нищего до роскошного!!!Дима молодчик!!! Интересно, информативно и качественно!!! Увидели весь Лос-Анджелес от нищего до роскошного!!!Дима молодчик!!! Интересно, информативно и качественно!!! Увидели весь Лос-Анджелес от нищего до роскошного!!!Дима молодчик!!! Интересно, информативно и качественно!!! Увидели весь Лос-Анджелес от нищего до роскошного!!!Дима молодчик!!! Интересно, информативно и качественно!!! Увидели весь Лос-Анджелес от нищего до роскошного!!!
  • Т
    Татьяна
    14 августа 2025
    Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
    Дмитрий очень приятный молодой человек! Учел все наши пожелания. Показал Лос-Анджелес с разных сторон 👍
  • А
    Артем
    6 августа 2025
    Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
    Для нас это было первое посещение LA и содержание экскурсии полностью закрыло запрос на просмотр основных туристических объектов. Программа насыщенная,
    читать дальше

    при этом Дмитрий пошёл на встречу и перенёс часть мест на другой день, так как ребёнок устал от перемещения по разным локациям. Понравилась осведомленность Дмитрия, структурированный подход к подаче информации и адаптивность к нашим запросам! Отдельный плюс комфортный и новый авто.

  • Н
    Наталья
    21 июля 2025
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Мы были на экскурсии с Александром. Экскурсия с детьми 10 и 12 лет. Ездили по городу на автомобиле и выходили посмотреть интересные места. Эти места без Александра мы бы никогда не увидели. Полюбили ЛА. Советуем
  • Н
    Наталья
    4 мая 2025
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Очень, очень рекомендуем! Большая благодарность Алексею, легко, комфортно, информативно. Получили массу эмоций и впечатлений. У нас большой опыт и есть с чем сравнивать, не пожалеете 100%.
  • Д
    Денис
    18 апреля 2025
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Невероятные приключения в
    Лос-Анджелесе и парке Секвойя!
    Наша поездка в Лос-Анджелес получилась просто фантастической благодаря двум потрясающим экскурсиям!
    1. Тур по Лос-Анджелесу- это
    читать дальше

    было невероятно насыщенно и интересно! Гид Алексей провёл нас по самым знаковым местам: Голливуд, Беверли-Хиллз, Санта-Моника и, конечно, знаменитая аллея славы.
    Узнали столько увлекательных историй о городе и его звёздах, а фото на фоне надписи
    "Hollywood" стали жемчужинами нашей коллекции!
    2. Парк Секвойя- это что-то за гранью воображения! Гигантские деревья, древние леса и потрясающая природа - настоящая сказка. Особенно впечатлила "Генерал Шерман" - самое большое дерево в мире!
    Экскурсия была хорошо организована: комфортный трансфер, интересные рассказы о природе и достаточно времени, чтобы насладиться величием секвой. Обе экскурсии оставили море эмоций и воспоминаний на всю жизнь. Отдельное спасибо гидам Алексею и Илье за профессионализм и тёплый приём!
    Однозначно рекомендую эти туры всем, кто хочет увидеть и городскую роскошь Лос-Анджелеса, и первозданную мощь природы.

  • О
    Ольга
    3 января 2025
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Друзья, смело доверяйте Алексею и Александру! Мы получили не только интересную экскурсию на роскошной машине, но самое главное, нам очень
    читать дальше

    помогли в решении нестандартной ситуации! Это вообще не входило в обязанности Алексея и Александра. Саму экскурсию рекомендуем ОЧЕНЬ! День получился насыщенным, но поскольку Александр провез нас по всем «вкусным» местам на очень комфортабельной машине, то это получилось совсем не утомительно. Разговор был в форме диалога. Фото роскошные!

  • И
    Игорь
    11 августа 2024
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Алексей, замечательный гид на большой, красивой и комфортабельной машине, обладающий богатым опытом и знаниями о развитии этого фантастического города. Мы
    читать дальше

    посетили самые интересные места, лучшие и редкие фото-точки, это очень важно, так как Алексей знает то что, не знают большинство туристов. С Алексеем город открылся нам заново, мы узнали много нового и сделали великолепные фотографии! Все остались очень довольны! Алексей, спасибо ещё раз за увлекательную экскурсию и помощь в аренде авто! Рекомендуем Алексея 100%!

  • В
    Валерия
    4 августа 2024
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Прекрасная экскурсия, узнали много интересного о Лос-Анжелесе.
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Интересная и познавательная экскурсия, Алексей отличный гид, многое знает и очень понятно рассказывает. Дал нам много полезных советов на дальнейших наш маршрут
  • E
    Elena
    23 марта 2024
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Добрый день. Экскурсию проводил гид Александр. Очень понравилось доходчивое объяснение и содержательность экскурсии. Безумно классно провела день наполнилась эмоциями.
  • А
    Айнур
    24 июля 2023
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Экскурсию провел Владимир тк у Алексея сломалась машина. Владимир прекрасный рассказчик, знает много о Лос Анжделесе. У него есть своя
    читать дальше

    папка с историческими фактами. Время пролетело очень быстро. Много узнала о городе и становление его. Посетили все знаковые места. Вкусно покушали бургер в культовом месте. Показал все пригородные районы это Санта Моника и пляж Малибу. Увидели Китайский квартал, русский район, как живут хипстеры.

Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Пирс Санта-Моника»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
  2. Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
  3. Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
  4. Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Музей мадам Тюссо
  2. Голливудский бульвар
  3. Самое главное
  4. Голливудская аллея славы
  5. Голливуд
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в декабре 2025
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Пирс Санта-Моника" можно забронировать 4 экскурсии от 436 до 1260 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лос-Анджелесе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Пирс Санта-Моника», 49 ⭐ отзывов, цены от $436. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль