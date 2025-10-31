Индивидуальная
до 5 чел.
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Узнать, как за 200 лет город вырос из крошечного поселения до многомиллионного мегаполиса
Начало: В Чайна-тауне
19 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от $436 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Отправиться в незабываемое путешествие по заповеднику, который стоит посетить хотя бы раз в жизни
Начало: У места вашего проживания
19 дек в 07:30
20 дек в 07:30
$1260 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Познакомьтесь с Лос-Анджелесом за один день: Голливуд, Беверли-Хиллз и пляжи Санта-Моники ждут вас! Узнайте секреты города от гида-актёра
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$653
$725 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег31 октября 2025Спасибо
- ДДимитрий29 октября 2025Экскурсия прошла очень продуктивно, были показаны основные знаковые места Лос-Анжелеса. Все наши пожелания были учтены, остались самые наилучшие впечатления от экскурсии Дмитрия, за что ему большое спасибо. Бронируйте, вы не пожалеете.
- ЮЮрий30 сентября 2025Благодарим Дмитрия за отличную экскурсию по Лос Анджелесу. Информативно, позитивно, показал многие интересные не экскурсионные маршруты! Удачи и развития! Юрий, Сергей, Дмитрий и Владимир. Смоленск.
- ННиколац27 сентября 2025Дима молодчик!!! Интересно, информативно и качественно!!! Увидели весь Лос-Анджелес от нищего до роскошного!!!
Рекомендую гида! Спасибо, удачи!
- ТТатьяна14 августа 2025Дмитрий очень приятный молодой человек! Учел все наши пожелания. Показал Лос-Анджелес с разных сторон 👍
- ААртем6 августа 2025Для нас это было первое посещение LA и содержание экскурсии полностью закрыло запрос на просмотр основных туристических объектов. Программа насыщенная,
- ННаталья21 июля 2025Мы были на экскурсии с Александром. Экскурсия с детьми 10 и 12 лет. Ездили по городу на автомобиле и выходили посмотреть интересные места. Эти места без Александра мы бы никогда не увидели. Полюбили ЛА. Советуем
- ННаталья4 мая 2025Очень, очень рекомендуем! Большая благодарность Алексею, легко, комфортно, информативно. Получили массу эмоций и впечатлений. У нас большой опыт и есть с чем сравнивать, не пожалеете 100%.
- ДДенис18 апреля 2025⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Невероятные приключения в
Лос-Анджелесе и парке Секвойя!
Наша поездка в Лос-Анджелес получилась просто фантастической благодаря двум потрясающим экскурсиям!
1. Тур по Лос-Анджелесу- это
- ООльга3 января 2025Друзья, смело доверяйте Алексею и Александру! Мы получили не только интересную экскурсию на роскошной машине, но самое главное, нам очень
- ИИгорь11 августа 2024Алексей, замечательный гид на большой, красивой и комфортабельной машине, обладающий богатым опытом и знаниями о развитии этого фантастического города. Мы
- ВВалерия4 августа 2024Прекрасная экскурсия, узнали много интересного о Лос-Анжелесе.
- ИИрина29 апреля 2024Интересная и познавательная экскурсия, Алексей отличный гид, многое знает и очень понятно рассказывает. Дал нам много полезных советов на дальнейших наш маршрут
- EElena23 марта 2024Добрый день. Экскурсию проводил гид Александр. Очень понравилось доходчивое объяснение и содержательность экскурсии. Безумно классно провела день наполнилась эмоциями.
- ААйнур24 июля 2023Экскурсию провел Владимир тк у Алексея сломалась машина. Владимир прекрасный рассказчик, знает много о Лос Анжделесе. У него есть своя
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Пирс Санта-Моника»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в декабре 2025
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Пирс Санта-Моника" можно забронировать 4 экскурсии от 436 до 1260 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лос-Анджелесе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Пирс Санта-Моника», 49 ⭐ отзывов, цены от $436. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль