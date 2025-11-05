Индивидуальная
до 5 чел.
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Узнать, как за 200 лет город вырос из крошечного поселения до многомиллионного мегаполиса
Начало: В Чайна-тауне
19 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от $436 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Отправиться в незабываемое путешествие по заповеднику, который стоит посетить хотя бы раз в жизни
Начало: У места вашего проживания
19 дек в 07:30
20 дек в 07:30
$1260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
19 дек в 09:00
20 дек в 09:00
$815 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Познакомьтесь с Лос-Анджелесом за один день: Голливуд, Беверли-Хиллз и пляжи Санта-Моники ждут вас! Узнайте секреты города от гида-актёра
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$653
$725 за всё до 4 чел.
- ККонстантин5 ноября 2025Отличная экскурсия! Влад заехал за нами на машине в отель, и за день мы посетили все знаковые места Лос-Анджелеса. Особенно
- РРоман4 ноября 2025Если Вы еще думаете брать или нет экскурсии с Владом, даже не думайте!!! Берите, берите и берите!
Влад показал ЛА во
- ААлександр4 ноября 2025Отличная экскурсия, чтобы увидеть, познакомиться с Лос-Анджелесом!
- ТТатьяна9 октября 2025С момента нашей экскурсии прошло больше двух месяцев, но я с уверенностью могу сказать, что это была лучшая экскурсия!
Влад скорректировал
- ООксана27 сентября 2025Экскурсия « Понять Лос-Анжелес за один день» превзошла все наши ожидания! Экскурсовод Влад показал нам с супругом этот уникальный город
- ООльга26 сентября 2025Мы провели с Владом всего один день в Лос-Анджелесе, и он показал нам город так, что мы успели увидеть максимум
- ССергей6 сентября 2025Влад!Ты супер!! Все было выше всяких похвал! Организация на высшем уровне,знания ещё выше!! Очень легко было общаться!! Никогда ещё не встречались таких гидов!! Вообще не устали хотя экскурсия была 10 чвсов!!. Будем рекомендовать всем! ВЛАД!!ТАК ДЕРЖАТЬ!! ГОРОМНОЕ СПАСИБО!
- иирина25 августа 2025Влад, прекрасный, знающий город, историю и чувствующий дух города гид.
10 часов тура прошли как 10 минут, на одном дыхании.
Очень познавательно, масса самых приятных впечатлений
один из лучших гидов, что мне встречались
- ССт12 августа 2025Путешествую с семьей, детям 17 и 12 лет. Было интересно всем, благодаря Владу увидели ЛА с разных ракурсов. Рассказал историю возникновения города и показал «первый кирпичик». Не передаваемые эмоции, было всё: восхищение, разочарование, удивление и интрига, всё как в кино🤩🤩🤩
- ТТатьяна30 июля 2025Влад, спасибо. Очень интересная экскурсия - море информации, в том числе той, которую сложно найти самостоятельно. Профессиональный, знающий гид, обаятельный человек.
Отдельная благодарность за помощь в подготовке к поездке в такой необычный город. Рекомендую.
- ННаталья17 июля 2025Такой красивый LA😍 спасибо Владу, за отличную экскурсию) увидели все прекрасы этого города и не только)! 10 часов пролетели молниеносно! Очень познавательно и интересно!
- ЮЮлия16 июля 2025День прошел очень быстро. Спасибо Владу за отличную экскурсию. Много нового узнала о городе, точнее о городах Лос Анжелесе.
Замечательно продуман
- ЛЛариса29 июня 2025Влад – лучший гид!
Влад невероятно эрудирован,
вкладывает душу – маршрут, контент, место для обеда даже аудиотреки подобраны идеально и с превышением ожиданий!
Супер плотная, но интереснейшая экскурсия.
Это была лучшая экскурсия🚀!
Влад, еще раз спасибо!
- ДДмитрий19 июня 2025Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!
- ААрман4 мая 2025Супер ребята, все супер было!
- ГГалина24 апреля 2025Понять Лос -Анджелес за один день нам помог Влад! Очень комфортно мы провели этот день! Влад отлично владеет информацией о
- РРавиль19 апреля 2025Понять Лос Анджелес за 1 день очень сложно, город большой и интересный! Но Влад организовал экскурсию так грамотно: от истории
- ЕЕлена28 ноября 2024В Лос Анджелесе у меня был один единственный день, проездом, решила взять экскурсию, так как увидеть что-то в таком огромном
- ННарэ17 октября 2024Спасибо большое за отлично проведенный день! Нам безумно понравилось, знакомство с Лос Анджелесом прошло на ура)
- ТТатьяна15 октября 2024Экскурсия превзошла все ожидания. Влад-великолепный рассказчик с невероятным кругозором, который на самом деле помог нам понять Лос-Анджелес за один день.
