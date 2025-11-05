читать дальше

городе и обо всём что в нём происходит. Мы спрашивали всё подряд и получали обстоятельные, развёрнутые ответы.) Проехали все важные и интересные места, смотровые площадки, необычные районы и улицы. Наше впечатление о городе сложилось довольно полно, несмотря на короткий визит. Также, Влад выбрал очень симпатичное место для ланча, где было вкусно и быстро, так как не хотелось тратить драгоценное время.) При переездах из пункта А в пункт В тоже было о чём поговорить… Мы- любители кино и сериалов, а Влад -профессионал в киноиндустрии! Рассказал нам очень много всего интересного!

В Лос -Анджелесе мы оказались после 19- дневного круиза по Латинской Америке, и в разных странах по пути следования, у нас были разные гиды… не всегда мы были удовлетворены качеством экскурсий. Так что, мы опытные путешественники!) Влада можем смело рекомендовать!