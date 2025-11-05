Мои заказы

Концертный зал имени Уолта Диснея – экскурсии в Лос-Анджелесе

Найдено 5 экскурсий в категории «Концертный зал имени Уолта Диснея» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $436, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Пешая
7 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Узнать, как за 200 лет город вырос из крошечного поселения до многомиллионного мегаполиса
Начало: В Чайна-тауне
19 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от $436 за всё до 5 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Отправиться в незабываемое путешествие по заповеднику, который стоит посетить хотя бы раз в жизни
Начало: У места вашего проживания
19 дек в 07:30
20 дек в 07:30
$1260 за всё до 3 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день
На машине
10 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
19 дек в 09:00
20 дек в 09:00
$815 за всё до 4 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
На машине
10 часов
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Познакомьтесь с Лос-Анджелесом за один день: Голливуд, Беверли-Хиллз и пляжи Санта-Моники ждут вас! Узнайте секреты города от гида-актёра
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$653$725 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    5 ноября 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Отличная экскурсия! Влад заехал за нами на машине в отель, и за день мы посетили все знаковые места Лос-Анджелеса. Особенно
    читать дальше

    понравилась интересная дискуссия о становлении Калифорнии, и то что Влад знает удивительные факты и отменяет стереотипы о ЛА и Калифорнии в целом. Рекомендую!

    Отличная экскурсия! Влад заехал за нами на машине в отель, и за день мы посетили все
  • Р
    Роман
    4 ноября 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Если Вы еще думаете брать или нет экскурсии с Владом, даже не думайте!!! Берите, берите и берите!
    Влад показал ЛА во
    читать дальше

    всей красе и не только. Наши экскурсии были 2 дня по 10 часов! И если вы предполагаете что это очень долго и мучительно, то вы ошибаетесь! Время пролетало незаметно, интересно, в прекрасной беседе (у Влада прекрасное чувство юмора!!!). Мы увидели очень разный ЛА за что Владу большая благодарность!!!
    До новых встреч!!!

  • А
    Александр
    4 ноября 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Отличная экскурсия, чтобы увидеть, познакомиться с Лос-Анджелесом!
  • Т
    Татьяна
    9 октября 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    С момента нашей экскурсии прошло больше двух месяцев, но я с уверенностью могу сказать, что это была лучшая экскурсия!
    Влад скорректировал
    читать дальше

    маршрут под наши запросы, информацию подавал легко и интересно, время пролетело незаметно.
    Молодежь, с которой я была на экскурсии сначала была шокирована ее предполагаемой продолжительностью, но в конце они сказали:"Влад - вы крутой!"

  • О
    Оксана
    27 сентября 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Экскурсия « Понять Лос-Анжелес за один день» превзошла все наши ожидания! Экскурсовод Влад показал нам с супругом этот уникальный город
    читать дальше

    не только, как столицу киноиндустрии- Голивуд, да мы побывали на голливудских холмах, посетили голливудский бульвар и кинотеатр, где ежегодно вручают премию Оскар, но кроме этого ещё несколько удивительных мест, одно из них, то самое, где образовался и откуда пошел Лос-Анжелес, а так же озеро археологических раскопок в центре города, дом Который построил Эдвард Дохени, если вы смотрели кинофильм Нефть, то могли его там видеть, маленькую Венецию Лос-Анжелеса, можно назвать нашу экскурсию перенасыщенной и прекрасной, как мы любим. Влад - великолепный рассказчик и интересный собеседник. Кроме того, на обед мы посетили ресторан, где нас вкусно накормили, меню- на любой вкус! Мы остались очень довольны и горячо рекомендуем Влада, всем, кто собирается в Лос-Анжелес.

  • О
    Ольга
    26 сентября 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Мы провели с Владом всего один день в Лос-Анджелесе, и он показал нам город так, что мы успели увидеть максимум
    читать дальше

    и почувствовать атмосферу! 🌴✨ Влад — очень знающий и внимательный гид, всё было легко, интересно и без спешки. Нам супер понравилось, огромное спасибо! 🙌

    Мы провели с Владом всего один день в Лос-Анджелесе, и он показал нам город так, чтоМы провели с Владом всего один день в Лос-Анджелесе, и он показал нам город так, чтоМы провели с Владом всего один день в Лос-Анджелесе, и он показал нам город так, чтоМы провели с Владом всего один день в Лос-Анджелесе, и он показал нам город так, что
  • С
    Сергей
    6 сентября 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Влад!Ты супер!! Все было выше всяких похвал! Организация на высшем уровне,знания ещё выше!! Очень легко было общаться!! Никогда ещё не встречались таких гидов!! Вообще не устали хотя экскурсия была 10 чвсов!!. Будем рекомендовать всем! ВЛАД!!ТАК ДЕРЖАТЬ!! ГОРОМНОЕ СПАСИБО!
  • и
    ирина
    25 августа 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Влад, прекрасный, знающий город, историю и чувствующий дух города гид.
    10 часов тура прошли как 10 минут, на одном дыхании.
    Очень познавательно, масса самых приятных впечатлений
    один из лучших гидов, что мне встречались
  • С
    Ст
    12 августа 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Путешествую с семьей, детям 17 и 12 лет. Было интересно всем, благодаря Владу увидели ЛА с разных ракурсов. Рассказал историю возникновения города и показал «первый кирпичик». Не передаваемые эмоции, было всё: восхищение, разочарование, удивление и интрига, всё как в кино🤩🤩🤩
    Путешествую с семьей, детям 17 и 12 лет. Было интересно всем, благодаря Владу увидели ЛА сПутешествую с семьей, детям 17 и 12 лет. Было интересно всем, благодаря Владу увидели ЛА сПутешествую с семьей, детям 17 и 12 лет. Было интересно всем, благодаря Владу увидели ЛА с
  • Т
    Татьяна
    30 июля 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Влад, спасибо. Очень интересная экскурсия - море информации, в том числе той, которую сложно найти самостоятельно. Профессиональный, знающий гид, обаятельный человек.
    Отдельная благодарность за помощь в подготовке к поездке в такой необычный город. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    17 июля 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Такой красивый LA😍 спасибо Владу, за отличную экскурсию) увидели все прекрасы этого города и не только)! 10 часов пролетели молниеносно! Очень познавательно и интересно!
  • Ю
    Юлия
    16 июля 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    День прошел очень быстро. Спасибо Владу за отличную экскурсию. Много нового узнала о городе, точнее о городах Лос Анжелесе.
    Замечательно продуман
    читать дальше

    маршрут!! По ходу передвижения так много новой интересной информации. Посетили такие места-закоулки, куда я бы сама гуляя по городу, даже бы и не зашла и не увидела.
    Своим знакомым из Лос Анджелеса рассказала о том, что мне удалось увидеть и узнать во время экскурсии, они были удивлены, они и не знали, что все это есть в Лос Анжелесе.

    Вау!! Браво!! Брависсимо!! Рекомендую!!

  • Л
    Лариса
    29 июня 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Влад – лучший гид!
    Влад невероятно эрудирован,
    вкладывает душу – маршрут, контент, место для обеда даже аудиотреки подобраны идеально и с превышением ожиданий!
    Супер плотная, но интереснейшая экскурсия.
    Это была лучшая экскурсия🚀!
    Влад, еще раз спасибо!
    Влад – лучший гид!Влад – лучший гид!Влад – лучший гид!Влад – лучший гид!
  • Д
    Дмитрий
    19 июня 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!
    Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!
  • А
    Арман
    4 мая 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Супер ребята, все супер было!
  • Г
    Галина
    24 апреля 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Понять Лос -Анджелес за один день нам помог Влад! Очень комфортно мы провели этот день! Влад отлично владеет информацией о
    читать дальше

    городе и обо всём что в нём происходит. Мы спрашивали всё подряд и получали обстоятельные, развёрнутые ответы.) Проехали все важные и интересные места, смотровые площадки, необычные районы и улицы. Наше впечатление о городе сложилось довольно полно, несмотря на короткий визит. Также, Влад выбрал очень симпатичное место для ланча, где было вкусно и быстро, так как не хотелось тратить драгоценное время.) При переездах из пункта А в пункт В тоже было о чём поговорить… Мы- любители кино и сериалов, а Влад -профессионал в киноиндустрии! Рассказал нам очень много всего интересного!
    В Лос -Анджелесе мы оказались после 19- дневного круиза по Латинской Америке, и в разных странах по пути следования, у нас были разные гиды… не всегда мы были удовлетворены качеством экскурсий. Так что, мы опытные путешественники!) Влада можем смело рекомендовать!

  • Р
    Равиль
    19 апреля 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Понять Лос Анджелес за 1 день очень сложно, город большой и интересный! Но Влад организовал экскурсию так грамотно: от истории
    читать дальше

    до современности, провез по по всем самым интересным местам, рассказывая по пути следования во всех подробностях. Человек он грамотный и общительный. Нам понравилось все! Однозначно рекомендую его всем неравнодушным путешественникам! Удачи и процветания во всех начинаниях! ✊

    Понять Лос Анджелес за 1 день очень сложно, город большой и интересный! Но Влад организовал экскурсиюПонять Лос Анджелес за 1 день очень сложно, город большой и интересный! Но Влад организовал экскурсиюПонять Лос Анджелес за 1 день очень сложно, город большой и интересный! Но Влад организовал экскурсию
  • Е
    Елена
    28 ноября 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    В Лос Анджелесе у меня был один единственный день, проездом, решила взять экскурсию, так как увидеть что-то в таком огромном
    читать дальше

    мегаполисе, не ориентируясь, не зная совершенно города, трудно. И осталась очень довольна!!! За один день узнала и увидела совершенно разные районы - городки из которых состоит этот удивительный город, подчас совершенно неожиданные места. Мне было интересно, комфортно, спокойно, Влад много рассказывал и о городе, и о жизни в стране. Большое спасибо! Успехов Вам, новых интересных проектов, непроходящего творчества!!!

  • Н
    Нарэ
    17 октября 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Спасибо большое за отлично проведенный день! Нам безумно понравилось, знакомство с Лос Анджелесом прошло на ура)
  • Т
    Татьяна
    15 октября 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Экскурсия превзошла все ожидания. Влад-великолепный рассказчик с невероятным кругозором, который на самом деле помог нам понять Лос-Анджелес за один день.
    читать дальше

    Заказав эту экскурсию, мы просто сорвали Джек-пот! Большое спасибо Владу не только за экскурсию, но и за ответы на все вопросы, за очень приятное живое общение. ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Концертный зал имени Уолта Диснея»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
  2. Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
  3. Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
  4. Понять Лос-Анджелес за один день
  5. Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Музей мадам Тюссо
  2. Голливудский бульвар
  3. Самое главное
  4. Голливудская аллея славы
  5. Голливуд
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в декабре 2025
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Концертный зал имени Уолта Диснея" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 436 до 1260 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лос-Анджелесе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Концертный зал имени Уолта Диснея», 117 ⭐ отзывов, цены от $436. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль