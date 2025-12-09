Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Центр Гетти» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $436, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Пешая
7 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать, как за 200 лет город вырос из крошечного поселения до многомиллионного мегаполиса
Начало: В Чайна-тауне
19 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от $436 за всё до 5 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Отправиться в незабываемое путешествие по заповеднику, который стоит посетить хотя бы раз в жизни
Начало: У места вашего проживания
19 дек в 07:30
20 дек в 07:30
$1260 за всё до 3 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
На машине
10 часов
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Познакомьтесь с Лос-Анджелесом за один день: Голливуд, Беверли-Хиллз и пляжи Санта-Моники ждут вас! Узнайте секреты города от гида-актёра
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$653$725 за всё до 4 чел.

