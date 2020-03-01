Эдуард проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Эману-Эль: одна из крупнейших синагог мира

В южном районе Майами-Бич вы увидите впечатляющее сооружение в византийско-мавританском стиле, которое входит в топ-10 самых больших синагог в мире и является пятой по величине в США. Я расскажу, кто из знаменитых и влиятельных людей был среди почетных гостей храма, а также о том, чем эта синагога принципиально отличается от большинства других молельных домов иудеев. Кроме того, по пути я покажу и другие религиозные здания, построенные уже в совершенно иных стилях. А их количество заставит серьезно задуматься о том, что неслучайно Майами нередко называют американским Иерусалимом.

Еврейский музей Флориды

Расположенный в двух старинных синагогах, где молились иудеи до постройки Эману-Эля, музей станет прекрасным местом, чтобы обратиться к самым истокам заселения Флориды. Вы узнаете о духовных традициях и образе жизни народа, который удивительным образом сохраняет исконный уклад, куда бы ни переселился. Поговорим о конце 19 века, когда в Майами стали прибывать первые евреи, и о том, как со временем город стал одной из крупнейших еврейских общин Америки. Кроме того, здесь вы познакомитесь с интересной историей создания монумента памяти жертв Холокоста.

Исторический еврейский район

Конечно, вы побываете в квартале, который еврейские мигранты стали заселять уже в первые десятилетия. Я провезу вас по бульвару, названному в честь выдающегося еврейского писателя Исаака Зингера, покажу дом, где он провел последние годы жизни, и немного расскажу о его литературных достижениях. Вы услышите о традиционных сферах деятельности, в которых работают и преуспевают евреи Флориды. Поймете, какую роль играют еврейские общины в ритме и укладе всего города. Посетите знаменитый супермаркет с многообещающим названием Кosher land и узнаете просто или сложно отыскать в других магазинах Майами кошерный отдел. А в завершение, при желании, отведаете блюда национальной кухни в прекрасном кошерном ресторане.