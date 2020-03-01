Эдуард проводит ещё 1 экскурсию

  1. США
  2. Экскурсии

  3. Майами — американский Иерусалим

Познакомиться с историей еврейского заселения города и узнать о важной роли общин в его укладе

Эдуард
Задать вопрос
Эдуард – ваш гид
На авторской экскурсии вы узнаете, как ныне самый известный курорт США стал центром притяжения еврейских мигрантов в 19 веке.

Откроете историю одной из 10 крупнейших синагог в мире, услышите о знаменитых личностях и увидите, как традиционный образ жизни евреев стал яркой стороной жизни Майами, проявившись как в его архитектурном облике, так и в его особенной атмосфере.
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Майами — американский Иерусалим
Майами — американский Иерусалим

Что вас ожидает

Эману-Эль: одна из крупнейших синагог мира
В южном районе Майами-Бич вы увидите впечатляющее сооружение в византийско-мавританском стиле, которое входит в топ-10 самых больших синагог в мире и является пятой по величине в США. Я расскажу, кто из знаменитых и влиятельных людей был среди почетных гостей храма, а также о том, чем эта синагога принципиально отличается от большинства других молельных домов иудеев. Кроме того, по пути я покажу и другие религиозные здания, построенные уже в совершенно иных стилях. А их количество заставит серьезно задуматься о том, что неслучайно Майами нередко называют американским Иерусалимом.

Еврейский музей Флориды
Расположенный в двух старинных синагогах, где молились иудеи до постройки Эману-Эля, музей станет прекрасным местом, чтобы обратиться к самым истокам заселения Флориды. Вы узнаете о духовных традициях и образе жизни народа, который удивительным образом сохраняет исконный уклад, куда бы ни переселился. Поговорим о конце 19 века, когда в Майами стали прибывать первые евреи, и о том, как со временем город стал одной из крупнейших еврейских общин Америки. Кроме того, здесь вы познакомитесь с интересной историей создания монумента памяти жертв Холокоста.

Исторический еврейский район
Конечно, вы побываете в квартале, который еврейские мигранты стали заселять уже в первые десятилетия. Я провезу вас по бульвару, названному в честь выдающегося еврейского писателя Исаака Зингера, покажу дом, где он провел последние годы жизни, и немного расскажу о его литературных достижениях. Вы услышите о традиционных сферах деятельности, в которых работают и преуспевают евреи Флориды. Поймете, какую роль играют еврейские общины в ритме и укладе всего города. Посетите знаменитый супермаркет с многообещающим названием Кosher land и узнаете просто или сложно отыскать в других магазинах Майами кошерный отдел. А в завершение, при желании, отведаете блюда национальной кухни в прекрасном кошерном ресторане.

Организационные детали

  • Трансфер от места вашего проживания и обратно включен в стоимость экскурсии
  • Входные билеты в Еврейский музей (17$/человека) и обед в ресторане оплачиваются отдельно
Майами — американский Иерусалим
Майами — американский Иерусалим
Майами — американский Иерусалим
Майами — американский Иерусалим
Майами — американский Иерусалим
Майами — американский Иерусалим
Майами — американский Иерусалим
Майами — американский Иерусалим
Майами — американский Иерусалим
Майами — американский Иерусалим
Майами — американский Иерусалим
Майами — американский Иерусалим
Майами — американский Иерусалим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Эдуард
Эдуард
Кандидат исторических наук. За годы жизни в Майами стал настоящим фанатом этого города и штата Флорида. Если вы хотите увидеть все самое интересное и красивое в нашем солнечном крае, значит нам по пути!
Напишите мне

Эдуард проводит ещё 1 экскурсию

Добро пожаловать в Майами!Добро пожаловать в Майами!Добро пожаловать в Майами!
$250 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Прошлое, настоящее и будущее столицы вечного лета на обзорной автомобильной экскурсии
В солнечном и радостном Майами вас ждут разнообразные впечатления: район граффити и отель начала 20 века, неспящая улица Оушен Драйв и чарующий ботанический сад, небоскребы и пальмы. Вы увидите все самое-самое, проплывете на кораблике по океанскому заливу и по желанию заглянете на виллу-дворец Вискайя. А я сделаю знакомство с Майами интересным именно вам.

Индивидуальные экскурсии в Майами

Майами — американская ВенецияМайами — американская ВенецияМайами — американская Венеция
$250 за экскурсию
4 часа
8 отзывов
Город солнца, водных просторов, белоснежных яхт и миллионеров
Майами — самый любимый и популярный курорт Америки. Вы побываете в знаменитом историческом районе Арт-Деко, на самой известной улице Оушен Драйв, заедете в финансовый центр Даунтаун, посмотрите на отель Фонтенблю, в котором останавливались почти все президенты США. Прогуляетесь по набережной, узнаете, где живут и отдыхают многие знаменитости, совершите круиз по заливу Бискейн, с которого открывается прекрасный вид на город, порт и острова с роскошными домами. А еще вы сможете померить кроссовки Форреста Гампа и встретите необычный «воздушный трамвайчик».
Индейская резервация и заповедник ЭверглейдсИндейская резервация и заповедник ЭверглейдсИндейская резервация и заповедник Эверглейдс
$350 за экскурсию
6 часов
8 отзывов
История коренных американских индейцев и дикая природа Флориды
Вам предстоит познакомиться с красивой природой Флориды и захватывающей историей коренных американских индейцев, о жизни которых рассказывал в своих книгах Фенимор Купер. Помните, «Оцеола, вождь Семинолов»? Вы побываете в индейских резервациях на болотах, увидите этнические жилища, узнаете о культуре и быте «непокоренного народа», порадуете себя настоящим кубинским кофе и сможете приобрести замысловатые изделия ручной работы.
Космическое путешествие в Центр НАСАКосмическое путешествие в Центр НАСАКосмическое путешествие в Центр НАСА
$570 за экскурсию
12 часов
2 отзыва
Поражающие воображение зрелища и история американской космонавтики
Путешествие в мир космонавтики в центре НАСА — не просто экскурсия. Это шанс обрести настолько сильные впечатления, что они останутся с вами на всю жизнь. Вы получите массу теоретических знаний, узнаете интересные факты об истории полетов в космос, увидите вживую легендарные экспонаты, среди которых самая крупная ракета в мире, проедете по закрытой охраняемой зоне и откроете фантастическое воображение реального будущего. Центр находится всего в 3,5 часах от Майами, и раз вы оказались во Флориде — непременно стоит выделить один из дней на эту поездку.
Выдающиеся арт-районы МайамиВыдающиеся арт-районы МайамиВыдающиеся арт-районы Майами
$290 за экскурсию
4 часа
Познакомиться с современным искусством города
На прогулке по трем самым ярким арт-районам Майами вы познакомитесь с современным искусством во всех его проявлениях, начиная от фотографии и скульптуры, заканчивая граффити и стрит-арт объектами. Посетите несколько крупных галерей и музеев, осмотрите ярко раскрашенные фасады и узнаете о нынешних тенденциях андеграундной стороны Майами.

Выбирайте и другие экскурсии в Майами

Музеи и искусствоВсеОбзорныеНеобычные маршрутыИндивидуальныеНа автомобилеИстория и архитектураЗа городомПешком